De Meta Ray-Ban Display blijkt in de VS een hit te zijn en dat is slecht nieuws voor ons

Nederland en België stonden al niet in het lijstje van landen waar Meta de Meta Ray-Ban Display zou lanceren aan het begin van dit jaar, maar nu is er slecht nieuws voor iedereen buiten de VS die geïnteresseerd is in de slimme bril met ingebouwd display van het bedrijf. De nieuwe slimme bril kwam in september uit in de VS en zou aan het begin van dit jaar een wat bredere release krijgen, maar de internationale uitrol is volgens Meta zelf nu "gepauzeerd".

Dit frustrerende nieuws werd een beetje halverwege een redelijk standaard CES 2026-blogpost verstopt en laat dus weten dat een lancering buiten de VS in "begin 2026" niet meer van toepassing is (of in ieder geval niet meer ze vroeg zal gebeuren als verwacht).

Meta legt uit dat mensen in het VK, Canada, Frankrijk en Italië (plus andere regio's waar de bril oorspronkelijk binnenkort beschikbaar zou worden gemaakt) nog wat langer zullen moeten wachten. Het bedrijf lijkt zich voor nu nog te moeten focussen op de "vervulling [van] bestellingen in de VS". Wat de situatie extra vervelend maakt voor mensen buiten de VS die erg uitkeken naar deze bredere release, is dat Meta niet heeft aangegeven wanneer deze pauze ophoudt en de wereldwijde release wordt voortgezet.

We hebben contact opgenomen met Meta en een vertegenwoordiger liet ons weten: "We zijn erg tevreden met de ontvangst van onze nieuwe wearables-producten," maar op dit moment hebben ze "verder niets te delen" over de pauzering van de internationale lancering of plannen om aan de vraag in de VS te voldoen.

Geen ideaal begin voor 2026

Het pauzeren van de internationale uitrol van de Meta Ray-Ban Display is geen geweldig begin van het jaar voor de wereld van XR. Nou wisten we in Nederland en België sowieso al niet hoe lang we zouden moeten wachten op deze slimme bril, maar nu moeten wij ongetwijfeld ook nog langer wachten om de technologie uit te kunnen proberen.

Het is ook wel verrassend dat Meta deze uitrol al zo vroeg geteased heeft en nu dus zoveel mensen moet teleurstellen. Maar het kan dus ook inderdaad zo zijn dat Meta zelf verrast is door de hoeveelheid interesse in de Meta Ray-Ban Display in de VS, zoals het bedrijf dus ook aangeeft in zijn blogpost.

Hoewel deze slimme bril een indrukwekkend apparaat is, is het ook een erg prijzig apparaat. Als je nog niet eens eventuele kosten voor glazen op sterkte meerekent, ben je voor de bril (en de Neural Band) zelf al 799 dollar kwijt. Dat is in de VS dus ook meer dan het dubbele van wat je betaalt voor de standaard Ray-Ban Meta Gen 2 (379 dollar), die hier minstens 419 euro kost. Daarnaast was het laatste product dat (jaren geleden) een enigszins vergelijkbare ervaring moest bieden, Google Glass, een redelijk grote flop.

Met die twee dingen in gedachten is het misschien ook niet zo vreemd dat Meta mogelijk een redelijk voorzichtige inschatting had voor de hoeveelheid interesse in deze nieuwe slimme bril met display. Er zullen natuurlijk genoeg mensen zijn geweest die zich hebben aangemeld voor gratis demosessies om de technologie uit te proberen, maar gezien de prijs zullen veel van die mensen misschien dan toch nog eerder met een van de goedkopere opties zonder display naar huis gaan.

Toch lijkt het er dus op dat meer mensen dan verwacht bereid zijn om flink wat held neer te leggen voor de Meta Ray-Ban Display. Van extra lange wachttijden worden klanten natuurlijk niet blij, dus het is ook wel logisch dat Meta zich nu eerst wil focussen op de markt waar het product wel al wordt aangeboden, terwijl het de productie opschaalt. Het alternatief is het apparaat toch wereldwijd lanceren en misschien nog meer klanten teleurstellen met lange wachttijden voor slimme brillen die ze al besteld hebben.

Android XR is ook onderweg...

Deze pauzering blijft natuurlijk vervelend nieuws voor mensen buiten de VS, ook al is deze keuze van Meta dus wel te begrijpen.

Het goede nieuws is dat Meta de release waarschijnlijk niet al te lang kan uitstellen, want er zijn als het goed is verschillende Android XR-glasses onderweg. Als Meta te lang wacht kan een van de partners van Google eerder een slimme bril met display op de internationale markt brengen.

We zullen zien hoe het loopt, maar wij hopen dus dat het niet heel lang meer duurt voordat meer mensen deze technologie kunnen uitproberen.