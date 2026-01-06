Nvidia heeft DLSS 4.5 aangekondigd tijdens CES 2026, maar GPU-prijzen blijven een probleem

We hebben momenteel te maken met allerlei interessante aankondigingen tijdens CES 2026 en ook voor Nvidia is CES dit jaar weer een belangrijk evenement. Het bedrijf had een zeer succesvol 2025 en is dan ook het meest waardevolle bedrijf in de wereld op dit moment (met een waarde van zo'n 4,5 biljoen dollar). Het komt dus niet echt als een verrassing dat Nvidia dit jaar weer veel te vertonen heeft tijdens CES.

Aan het begin van Nvidia's presentatie werd een upgrade onthuld voor de DLSS-upscalingtechnologie van het bedrijf. Het is nog niet DLSS 5, maar toch klinkt DLSS 4.5 wel erg interessant voor pc-gamers. Deze upgrade levert een tweede generatie transformer-model (dat oorspronkelijk geïntroduceerd werd bij DLSS 4) en algemene verbeteringen voor 'ghosting', 'pixel sampling' en temporele stabiliteit.

Het meest interessante deel is echter een boost voor de 'Multi Frame Generation'-feature (MFG). De maximale modus gaat nu van 4x frame-gen naar 6x en dat is een flinke stap. We hebben tot nu toe niet altijd veel geluk gehad bij onze tests met de 4x-modus (op een RTX 5060 en 5070) en daarom houden we het nog steeds meestal bij de originele 2x. Als het nieuwe transformer-model de 4x-modus echter stabieler weet te maken, kan dit een grote vooruitgang voor DLSS betekenen. De nieuwe, verbeterde versie van MFG moet ook op intelligente wijze een framerate kunnen bieden die zo consistent mogelijk matcht met de refresh rate van je monitor om zo te zorgen voor nog beter geoptimaliseerde prestaties.

DLSS 4.5 zal schijnbaar significante verbeteringen voor frame-gen leveren. Laten we hopen dat het visueel ook wat stabieler wordt. (Image credit: Nvidia)

Verbeteringen voor GeForce Now

Na de aankondiging van DLSS 4.5, onthulde Nvidia ook een aantal verbeteringen voor zijn GeForce Now-gamestreamingdienst. Als je een GeForce Now-abonnement afsluit kan je via cloud streaming je eigen games met de kracht van RTX-graphics spelen.

Er is een nieuw hoogste abonnement geïntroduceerd. Hierbij kan je genieten van prestaties van RTX 5080-niveau. Dit abonnement zal in principe het abonnement met RTX 4080-prestaties vervangen. In de VS wordt de maandelijkse prijs van 19,99 dollar behouden, maar er zijn nog geen regionale prijzen bevestigd. De verwachting is echter dat het nieuwe abonnement dus gewoon net zo duur blijft als het voormalige duurste abonnement (hier 21,99 euro per maand). Nvidia adverteert met tot 5K/120fps of 1080p/360fps bij dit nieuwe abonnement.

GeForce Now krijgt daarnaast ook native clients voor Linux en Fire TV. Die tweede optie is vooral interessant voor gamers die liever op de bank voor de tv zitten, maar geen pc in de woonkamer hebben. Er is ook nog uitgebreidere controllerondersteuning onderweg. Zo zou je binnenkort hopelijk ook racesturen en flightsticks in combinatie met GeForce Now moeten kunnen gebruiken.

De nieuwe G-Sync Pulsar-monitors zijn gericht op hardcore esports gamers. (Image credit: Nvidia)

Ook Nvidia G-Sync krijgt een upgrade. De nieuwe G-Sync Pulsar-technologie biedt verbeterde scherpte en soepelere gameplay vergeleken met bestaande G-Sync-displays en zal vanaf 7 januari beschikbaar zijn op verschillende monitors van Acer, ASUS, AOC en MSI.

Deze nieuwe monitors zullen schijnbaar voorzien zijn van 27-inch 1440p/360Hz-displays en zich voornamelijk richten op esports gamers. Nvidia claimt hier ook '1000Hz+ Perceived Motion Clarity' te bieden, waarvan die esports gamers hopelijk weten wat het betekent. 360Hz klinkt in principe ook al als meer dan genoeg, maar in een competitieve setting zijn extra voordelen natuurlijk altijd mooi meegenomen.

Het GPU-probleem

Die interessante DLSS 4.5-upgrades betekenen uiteindelijk natuurlijk vrij weinig als de gemiddelde pc-gamer niet eens een GPU uit de RTX 5000-serie in handen kan krijgen. De huidige RAM-crisis heeft al een significante impact op GPU-prijzen en het ziet er niet naar uit dat de situatie binnenkort veel beter wordt. Prijzen gaan nog steeds omhoog, er is weinig voorraad en dit is in principe dus ook een van de lastigste periodes om een nieuwe high-end GPU te kopen sinds de crypto-gekte.

Nvidia is helaas een deel van het probleem. De vraag naar bepaalde hardware is recent flink verhoogd omdat AI-datacenters deze onderdelen nodig hebben en Nvidia is op dit punt zeer actief op de AI-markt.

Het verbaasde natuurlijk niemand dat Nvidia weer veel te zeggen had over AI tijdens zijn CES-presentatie. (Image credit: Nvidia)

De CES-presentatie van het bedrijf zat dan ook vol met informatie over AI-verbeteringen en ongeveer de helft van de slides gingen over manieren waarop de RTX 5000-serie AI contentcreatie, LMM-prestaties en andere AI-tools kan verbeteren. 2026 wordt ongetwijfeld weer een zeer winstgevend jaar voor Nvidia, maar we zijn wel bang dat dit een beetje ten koste van pc-gamers gaat. Uiteindelijk wint het bedrijf sowieso, want via GeForce Now biedt het nu een verleidelijk alternatief voor mensen die nu zelf geen nieuwe hardware kunnen betalen.