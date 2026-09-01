Samsungs beste OLED TV wordt nog beter door samenwerking met Deense audio-expert

De Samsung S99H OLED TV, hun flagship van dit jaar, is een uitstekende tv. Zijn design zorgt echter voor verdeelde meningen. Rond de tv zit namelijk een zilverkleurig frame en dat valt niet bij iedereen in de smaak.

Als dit ontwerp je tegenhield om hem te kopen, hebben we leuk nieuws. Samsung heeft samengewerkt met Deense audio-expert Canvas voor een speciale versie van de tv. Die gaat door het leven als de Samsung HiFi S99H. Dit nieuwe ontwerp bevat daarnaast een krachtig audiosysteem dat een soundbar overbodig maakt. Dat laatste mag ook wel, want je moet 7.999 euro neertellen voor deze luxe tv.

(Image credit: Samsung)

Ongelooflijk sterk geluid

De Samsung HiFi S99H kan je deze week al in het echt bewonderen op IFA 2026 in Berlijn. Hij is verkrijgbaar in vier formaten: 55, 65, 77 en 83 inch. Hij wordt geleverd met een standaard of muurbeugel en er is een optionele draaibare standaard in het aluminium of zwart.

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Qua audio kun je kiezen tussen twee versies van de Canvas-soundbar: de standaard Canvas of de grotere, nog krachtigere Canvas L. Ze hebben respectievelijk een vermogen van 1000W en 1500W (Klasse D-versterking), wat vooral wil zeggen dat je niet ver verwijderd bent van burenruzie.

Canvas omschrijft zijn soundbar als 's werelds eerste audiofiele soundbar. Hoewel andere fabrikanten dat graag betwisten, is er geen twijfel dat beide Canvas-modellen serieuze geluidssystemen zijn. We waren zelf zeer onder de indruk toen we de Canvas in actie hoorden. Het is echter belangrijk om te weten dat de twee modellen in de Samsung HiFi S99H stereosystemen zijn zonder surround sound. Ze bevatten wel Baachs 3D-geluidsverwerking voor een meeslependere ervaring dan standaard stereo.

Samsung licht toe dat de samenwerking meer is dan de combinatie van tv met audiosysteem: "De ambitie is om een ​​nieuwe categorie te creëren waarin echte hifi, beeldkwaliteit en meubeldesign worden ontwikkeld als één geïntegreerde oplossing."

De Samsung HiFi S99H is vanaf oktober 2026 verkrijgbaar in geselecteerde Canvas-showrooms. De Canvas L-versie is later dit jaar beschikbaar.