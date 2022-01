AMD kondigt RX 6500 XT budget-GPU aan

AMD heeft een tweetal budgetvriendelijke videokaarten aangekondigd bij CES 2022, namelijk de Radeon RX 6500 XT en de RX 6400.

Dit zijn goedkopere grafische kaarten die gericht zijn op gaming in 1080p. De 6500 XT heeft een adviesprijs van 199 dollar. Hoe AMD dat gaat vertalen naar de euro, is nog niet bekend. Verwacht een prijs tussen de 175 en 199 euro. Over de prijs van de 6400 XT hebben we nog niets gehoord. Waarschijnlijk is hij iets goedkoper, maar deze kaart is gericht op pc-fabrikanten, in plaats van consumenten.

De RX 6500 XT is een Navi 24-GPU (6nm) met 1.024 stream-processoren, 4GB aan GDDR5-geheugen en een bandbreedte van 144GB/s. De kloksnelheid begint bij 2.610MHz en gaat tot 2.815MHz.

De videokaart is met verschillende games getest op 1080p en de beste grafische instellingen. AMD claimt dat hij tot 35 procent sneller is in gaming dan de GTX 1650 van Nvidia.

Op 19 januari komt de videokaart op de markt. Deze wordt geproduceerd door verschillende derde partijen, zoals ASRock, Asus, Gigabyte, MSI PowerColor, Sapphire en XFX.

De RX 6400 zal niet op de winkelschappen verschijnen, aangezien deze is bestemd voor pc-fabrikanten. Als je jouw ogen op deze videokaart had, zul je een hele pc moeten kopen om hem te krijgen.

Volgens AMD verschijnen de eerste pc’s met een RX 6400 aan boord in de eerste helft van 2022. Deze videokaart heeft 768 stream-processoren, 4GB aan GDDR5-geheugen en een kloksnelheid van 2.039MHz tot 2.321MHz.

Analyse: Een budget-GPU is altijd welkom, als de prijs maar laag genoeg is

Het is niet verrassend dat de RX 6400 alleen aan fabrikanten wordt verkocht. Dit is niet de eerste grafische kaart die niet voor consumenten is bestemd en ook zeker niet de laatste.

Toch is het jammer dat de GPU niet in de winkels verschijnt, aangezien gamers hongerig zijn naar betaalbare grafische kaarten. Gelukkig is de RX 6500 XT nog een optie.

Echter is het moeilijk te voorspellen wat er met de prijs gaat gebeuren. De adviesprijs van 199 dollar is beter dan we verwachtten, maar beperkte beschikbaarheid kan zorgen voor een snelle prijsstijging. Als AMD niet genoeg voorraad heeft en de prijs snel de lucht in schiet, is de adviesprijs niet veel waard.

Hopelijk is de beschikbaarheid geen probleem, maar het is moeilijk om optimistisch te zijn, gezien de huidige prijzen van grafische kaarten.