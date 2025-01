Samsung presenteert nieuwe mini-LED TV's voor 2025 met allerlei AI-functies

Samsung heeft op CES zijn nieuwe Neo QLED TV-serie aangekondigd. De line-up bestaat uit twee 8K-modellen en drie 4K-modellen met schermformaten van 43 inch tot 115 inch. Volgens het bedrijf vertegenwoordigen alle tv's “een nieuw tijdperk van Samsung AI”, met verbeteringen aan upscaling en AI-gebaseerde zoekfuncties.

Samsung-tv's behoren over het algemeen tot de beste tv's en de nieuwe Neo QLED-modellen lijken klaar om die traditie voort te zetten. AI Upscaling Pro, een functie die voorheen beperkt was tot de 8K-tv's, is nu beschikbaar op 4K-modellen. Een Auto HDR Remastering Pro-functie gebruikt AI om kleuren dynamisch te verbeteren, terwijl Real Depth Enhancer Pro beelddiepte analyseert om iets te creëren dat minder tweedimensionaal aanvoelt.

De Glare Free-technologie die de Samsung S95D OLED TV van vorig jaar gebruikte om schermreflecties tegen te gaan, heeft zijn weg gevonden naar de Samsung QN990F (8K) en QN90F (4K). Diezelfde modellen krijgen een gaming boost met 165Hz resfresh rates en zelfs tot 4K/240Hz op de QN990F. Een nieuwe Wireless One Connect Box maakt zijn debuut bij de QN990F, waardoor 8K/120Hz-beelden draadloos naar de tv kan sturen vanaf maximaal 10 meter afstand.

De meeste Samsung-tv's in 2025, inclusief de Neo QLED-modellen, zullen nu toegang hebben tot de Samsung Art Store. Dit is een functie die voorheen beperkt was tot Samsung The Frame TV's waarmee je kunstwerken kan gebruiken als screensaver.

Op het gebied van Dolby Atmos-soundbars is er een nieuw “converteerbaar” 3.1.2-kanaals model, de QS700F, dat kan worden gebruikt voor installatie op een tafel of aan de muur, waarbij de soundbar automatisch de oriëntatie registreert. Het nieuwe vlaggenschip, de Q990F, heeft een nieuw, compact subwooferontwerp dat gebruik maakt van dubbele 8-inch actieve drivers om trillingen te verminderen, en Samsungs Q-Symphony-technologie verschijnt op meer modellen en ondersteunt nu een draadloze verbinding van een tv naar maximaal drie afzonderlijke apparaten.

(Image credit: Samsung)

8K Neo QLED: Samsung QN990F en QN900F

De QN990F is de duurste 8K-tv van Samsung voor 2025 en zal verkrijgbaar zijn in schermformaten van 65 tot 98 inch. Dit model is uitgerust met de nieuwe NQ8 AI Gen3-processor en heeft een Glare Free-schermcoating om reflecties te verminderen. Hij maakt verder gebruik van de nieuwe draadloze One Connect Box met ondersteuning voor 8K/120Hz tot op 10 meter. Samsung zegt dat de QN900F in staat is om tot 2.000 nits helderheid te bereiken, een cijfer dat 8K-tv's moeilijk kunnen bereiken vanwege hun kleine pixel pitch, maar dat Samsung heeft opgelost met een nieuwe backlightstructuur.

Die achtergrondverlichting wordt ondersteund door een nieuw metalen frameontwerp voor de QN990F, dat ook ruimte maakt voor 6.2.4-kanaals luidsprekers met een vermogen van 90W en Object Tracking Sound Pro. Gamers zullen daarnaast zeker tevreden met ondersteuning voor 4K/240Hz en 8K/165Hz.

De QN900F-serie is op zijn beurt verkrijgbaar in drie formaten (65, 75 en 85 inch) en is uitgerust met Samsungs NQ8 AI Gen2-processor. Een Ultra Viewing Angle-functie verbetert de beeldkwaliteit vanuit schuine hoeken en er is een 4.2.2-kanaals ingebouwd luidsprekersysteem met 70W vermogen en OTS+. De QN900F-serie ondersteunt ten slotte tot 8K/120Hz voor gaming.

4K Neo QLED: QN90F, QN80F en QN70F

De 4K mini-LED TV's van Samsung worden aangevoerd door de QN90F, die verkrijgbaar is in 43- tot 115-inch schermformaten. Net als de QN990F heeft de QN90F-serie een Glare Free-scherm en 165Hz refresh rate. De Ultra Viewing Angle-functie verbetert de beeldkwaliteit vanuit schuine hoeken en het randloze scherm geeft de tv een zwevend effect. Audio komt uit een 4.2.2-kanaals speakersysteem met vermogen van 60W en OTS+.

De QN80F-serie is verkrijgbaar in formaten van 50 tot 100 inch. Die heeft veel beeldverwerkingsfuncties van de QN90F-serie tv's en heeft 4.0-kanaals luidsprekers aangedreven met een vermogen van 30W, OTS Lite en Active Voice Amplifier Pro. Om de line-up af te ronden, heeft Samsung een nieuw instapmodel in de vorm van de QN70F mini-LED TV in formaten van 55, 65, 75 en 85 inch.

(Image credit: Samsung)

Samsung-soundbars voor 2025

De nieuwe soundbars van Samsung worden aangevoerd door de Q990F, een 11.1.4-kanaalssysteem met ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X. De Q990F heeft een nieuwe compacte subwoofer met twee 8-inch actieve drivers in een tegenovergestelde configuratie om trillingen te elimineren. In tegenstelling tot de subwoofers die meestal bij soundbars worden geleverd, heeft deze een blokvormig ontwerp. Andere specs zijn HDMI 2.1-ingangen met 4K/120Hz passthrough en een ingebouwde Samsung SmartThings Hub.

Een ander hoogtepunt voor 2025 is de QS700F, een 3.1.2-kanaalssoundbar met een “converteerbaar ontwerp” dat installatie aan de muur of op een tafel mogelijk maakt. Een ingebouwde gyrosensor detecteert automatisch de oriëntatie van de soundbar en configureert de output voor de juiste weergave van Dolby Atmos hoogte-effecten. De QS700F heeft ook een compacte subwoofer met een 6,5-inch driver en ondersteunt Q-Symphony indien je hem verbindt met een compatibele Samsung-tv.