LG onthult flagship OLED TV's voor 2025 met felste modellen tot nu toe en slimmere draadloze 4K-technologie

LG heeft zijn line-up van OLED TV's voor 2025 onthuld tijdens CES 2025. We krijgen dit jaar onder andere een fellere LG G5 OLED TV en een geüpdatete LG M5 OLED TV. Bij dat laatste model krijg je meer flexibiliteit voor het plaatsen van de 'Zero Connect Box', maar allebei deze modellen krijgen dus fellere displays en de interface van het webOS smart tv-platform is nu meer op AI gefocust.

De LG OLED M5, de opvolger van de LG M4, zal dus nog steeds een draadloze Zero Connect Box gebruiken voor zijn aansluitingen en ondersteuning bieden voor 4K/144Hz met VRR (inclusief Nvidia G-Sync en AMD FreeSync voor gaming). De M5 zal ook 's werelds eerste True Wireless-tv zijn, waarbij er dus niet wordt ingeleverd op beeld- of geluidskwaliteit via de draadloze verbinding. Dat betekent dat je de Zero Connect Box dit keer ook verder weg (en dus in meer locaties) kan plaatsen dan de M4. De tv zelf moet nog steeds wel met een stroomkabel verbonden zijn, dus True Wireless is niet helemaal waar.

De LG M5 en LG G5, de opvolger van een van de beste OLED TV's van 2024 (de LG G4), zullen allebei beschikken over een Alpha 11 AI-processor. Die processor biedt toegang tot de Brightness Booster Ultimate-technologie die de G5 volgens LG drie keer feller moet maken dan de LG B-serie, zijn serie van OLED-instapmodellen. De LG G5 biedt verder ook nog een maximale refresh rate van 165Hz en dat is een betere refresh rate dan wat je op veel van de beste gaming tv's van dit moment tegenkomt.

Krijgen we tijdens CES 2025 de felste OLED TV's tot nu toe te zien? (Image credit: LG Global)

LG's Evo OLED TV's zullen ook beschikken over een Filmmaker Mode met een nieuwe feature genaamd Ambient Light Compensation. Deze feature is beschikbaar op modellen met een lichtsensor die je kijkomgeving analyseert en aan de hand daarvan beelden weergeeft zoals de regisseur bedoeld had voor die lichtomstandigheden.

Ook LG's webOS smart tv-platform ontvangt verschillende upgrades. De upgrades zullen grotendeels gefocust zijn op AI. Bij deze nieuwe features horen onder andere AI Picture- en Sound-profielen, plus AI Recommendations die gelinkt zijn aan specifieke gebruikersprofielen. Ook de AI Chatbot wordt geüpdatet, zodat deze meer aanbevelingen kan doen voor de beeld- en geluidsmodi.

Als laatste heeft de LG Magic Remote nu ook een nieuw design gekregen. Hij is nu wat slanker en de cijferknoppen zijn vervangen door een AI-knop om snel toegang te krijgen tot AI-features en een Toegankelijkheidsknop voor snelle toegang tot toegankelijkheidsfeatures.

LG M5 OLED

De LG M5 OLED (hierboven te zien) zal volgens LG True Wireless zijn en draadloos een videosignaal tot 4K/144Hz kunnen leveren. (Image credit: LG)

De LG M5 zal becshikbaar zijn in 65-, 77-, 83- en 97-inch schermformaten en zal dezelfde Zero Connect-technologie gebruiken als de M4. Dat betekent dat de tv een draadloos signaal ontvangt vanuit LG's Zero Connect Box. In deze box wordt alle beeldverwerking geregeld en zitten alle HDMI-poorten. Dit jaar zou de Connect Box volgens LG "True Wireless" zijn. Dat betekent dat hij nu verder van de tv af kan worden geplaatst en nog steeds zijn signaal met de volledige kwaliteit en zonder latency kan leveren.

De LG M5 gebruikt de nieuwe Alpha 11 AI-processor Gen2. Die processor is verbeterd met AI Super Upscaling (voor content in een lagere resolutie), Dynamic Tone Mapping Pro en Object Enhancing by Visual Perception. Verder zal de tv ook ondersteuning bieden voor 11.1.2-kanaals Virtual AI Surround Sound.

LG G5 OLED

(Image credit: LG)

De LG G5 zal beschikbaar zijn in 55-, 65-, 77- en 83-inch schermformaten en gebruikmaken van een micro-lens-array (MLA) OLED-paneel en dezelfde Alpha 11 AI Gen2-processor als de LG M5. De grootste upgrade op de G5, ten opzichte van de G4, is de Brightness Booster Ultimate-technologie. Deze nieuwe technologie moet zorgen voor een drie keer hogere piekhelderheid op de G5 dan op de LG B-serie.

Een andere grote ontwikkeling voor de LG G5 is de ondersteuning voor een 165Hz refresh rate voor pc-gaming. Dat is een verbetering ten opzichte van de maximale refresh rate van 144Hz op de G4. De G5 zal ook AMD FreeSync en Nvidia G-Sync ondersteunen, plus HGiG en Dolby Vision-gaming.