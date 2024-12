LG kondigt nieuwe QNED TV-line-up voor 2025 aan, inclusief draadloos model

LG heeft nu al, in de aanloop naar CES 2025, zijn nieuwe QNED evo TV-line-up aangekondigd. Deze nieuwe tv's zullen beschikbaar zijn in formaten vanaf 40 tot 100 inch en het topmodel kan ook draadloos een 4K/144Hz-signaal leveren. Lg zet verder ook vol in op AI bij zijn QNED TV's. Er zijn AI-verbeteringen voor het beeld en geluid, maar AI wordt ook gebruikt om de webOS 25-interface te personaliseren voor gebruikers.

De nieuwe tv's maken onder andere gebruik van een nieuw soort technologie voor een breed kleurbereik, genaamd 'Dynamic QNED Color Solution'. Deze technologie vervangt hier de quantum dots die gebruikt werden op voorgaande LG QNED-modellen. Verder is de technologie ook gecertificeerd voor 'Color Volume' door de testorganisatie Intertek.

Het QNED9M-model zal ook beschikken over de 'True Wireless 4K'-technologie van het bedrijf. Deze technologie werd voorheen alleen gebruikt voor de LG M-serie van OLED TV's. Volgens LG gebruikt deze technologie een losse 'Zero Connect Box' om maximaal een 4K/144Hz-signaal draadloos te versturen naar de tv, zonder in te leveren op beeldkwaliteit (en geluidskwaliteit).

AI wordt inmiddels natuurlijk zeer breed ingezet bij vrijwel al de beste tv's en deze nieuwe QNED-modellen gebruiken het onder andere voor de 'AI Super Upscaling'-, 'AI Picture Pro'- en 'AI Sound Pro'-features. Deze features passen onder andere automatisch het beeld en geluid aan. Een 'Dynamic Tone Mapping Pro'-feature probeert per scène de helderheid van HDR-beelden te optimaliseren en de nieuwe 'AI Magic Remote' heeft een speciale AI-knop die een assistent, gebaseerd op een LLM (large language model), oproept om je te helpen bij het zoeken naar content.

De LG QNED TV's van 2025

Natuurlijk is het altijd nog even de vraag of alle modellen die worden aangekondigd ook echt in Nederland en België zullen verschijnen, maar hieronder vind je de QNED TV's die LG heeft aangekondigd voor 2025.

De LG QNED99 is het flagship 8K-model voor 2025. Hij gebruikt mini-LED-achterverlichting en LG’s Alpha a9 8K Gen7-processor.

De LG QNED92 is het flagship 4K QNED-model voor 2025 en maakt ook gebruik van mini-LED-achterverlichting. De QNED92 gebruikt daarnaast LG’s Alpha A8 AI Gen2-processor en dat is dezelfde processor die ook in LG’s B-serie van OLED TV's zit.

De LG QNED9M maakt gebruik van LG’s NanoCell-achterverlichting. Hij draait op de Alpha a9 4K Gen8-processor en dat is dan weer dezelfde die je ook terugvindt in LG's C-serie OLED TV's. Verder heeft hij een 'Ultra Slim'-design met een diepte van maar 16,4 mm. De QNED9M heeft dus ook ondersteuning voor True Wireless 4K-technologie en is gecertificeerd voor AMD FreeSync Premium.

De LG QNED85 gebruikt dezelfde paneeltechnologie als de QNED9M, maar is alleen niet draadloos. Wel zal dit model beschikbaar zijn in een nieuw formaat van 100 inch. Voorheen zagen we vooral veel 98-inch modellen of juist nog grotere modellen van merken zoals Hisense, TCL en Samsung. De QNED85 heeft verder dezelfde Alpha a8 AI 4K Gen2-processor als de QNED90 en LG's B-serie van OLED TV's.

Als laatste is er nog de LG QNED82. Dit is LG's aankomende QNED-instapmodel. Hij heeft vergelijkbare features als de features die je op de QNED85 krijgt en hetzelfde Ultra Slim-design als de QNED9M.

De prijzen, beschikbare schermformaten en dus de beschikbaarheid in verschillende regio's, zijn nog niet aangekondigd. Misschien dat we tijdens CES meer te weten komen.