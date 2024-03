Nvidia RTX 5080 wordt mogelijk even groot fiasco als RTX 4080

Een nieuw gerucht over Nvidia's aankomende Blackwell-GPU's heeft sommige mensen bezorgd gemaakt over de RTX 5080. Het roept namelijk slechte herinneringen op aan de geflopte lancering van de RTX 4080. Die GPU had erg teleurstellende specificaties en dan hebben we het nog niet eens over de 12GB-versie die nooit het levenslicht heeft gezien.

Kopite7kimi, een bekende GPU-leaker op Twitter, heeft gemeld dat de Blackwell GB203-chip in de RTX 5080 zal worden gekoppeld aan een 256-bits-geheugenbus. Zwakkere GPU's in de serie zouden de GB205-chip hebben met een 192-bits-bus.

Thanks as always. GB203 is 256-bit and GB205 is 192-bit.March 12, 2024 See more

Natuurlijk is dit slechts een gerucht. VideoCardz vroeg daarna of er hierdoor geen 384-bits GPU in de Blackwell-serie zou komen, waarop de leaker antwoordde dat dat inderdaad het geval zou zijn. Dat is geen definitieve bevestiging en zelfs als het op dit moment Nvidia's plan is, kan dat plan veranderen. Vergeet niet dat de RTX 5090 voorlopig de enige Blackwell-GPU is die dit jaar zou worden gelanceerd. De Nvidia RTX 5080 zou pas in 2025 gelanceerd worden.

Is de Nvidia RTX 5080 de moeite (en het geld) waard?

Enkele geruchten rond de Blackwell-GPU's zeggen dat de RTX 5090 een 512-bits-geheugenbus zal hebben. Die is veel krachtiger en 33 procent breder dan de RTX 4090. Daarnaast is deze GPU gebaseerd op de GB202-chip.

De GB203 zal een minder krachtige versie worden en de basis van de RTX 5080. Als dit een 384-bits-bus wordt, is het wel degelijk een upgrade tegenover de de RTX 4080 die een 256-bits-bus heeft. De RTX 5090 maakt op zijn beurt een grote sprong van 384-bits naar 512-bits volgens de geruchten.

Dit laatste gerucht spreekt echter over een 256-bits-bus, oftewel de helft van de RTX 5090. Sommige gamers zijn dus bezorgd dat de RTX 5080 een te grote stap achteruit wordt tegenover de RTX 5090. Officiële informatie is er voorlopig niet en zelfs als Nvidia beslist om een 256-bits-bus te behouden, heeft het mogelijk andere verbeteringen. Zo zijn er vermoedens dat de RTX 5080 uitgerust zal zijn met 16GB VRAM. De specificaties die Nvidia nastreeft zullen hoe dan ook minstens even sterk moeten zijn als de RTX 4090 om deze nieuwe GPU aantrekkelijk te maken.