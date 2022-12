Beste 5K og 8K PC-skjerm 2022

Included in this guide:

Listen over beste 5K og 8K PC-skjerm vil gi deg de virkelige monstrene innen høyoppløste monitorer. Det betyr ikke at 4K er på vei ut, snarere tvert i mot - 4K har akkurat begynt ferden mot å bli standard, mens 1080p og 1440p skjermer fortsatt er mye i bruk. 5K og 8K PC-skjermer er først og fremst for profesjonelle kreatører som trenger det absolutt beste for å optimalisere arbeidet.

Disse høyoppløste skjermene vil ikke bare gi deg vanvittig skarpe og detaljerte bilder, men de vil også gi deg veldig mye plass på skjermen - såpass mye at du kan kjøre videoer i 4K og fortsatt ha plass til apper og verktøy samtidig.

Det er ikke veldig mange modeller på markedet ennå, men vi har klart å plukke ut våre favoritter blant ultravide (Åpnes i ny fane) og kurvede (Åpnes i ny fane) skjermer.

Beste 5K og 8K PC-skjerm

Phillips 499P9H 49" SuperWide Curved Monitor (Image credit: Phillips)

1. Phillips 499P9H 49" SuperWide Curved Monitor Et beist av en 5K monitor for arbeid og kanskje litt gaming Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 49" Skjermforhold: 32:9 Oppløsning: 5120 x 1440 Lysstyrke: 400 cd/m² Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 3000:1 Fargestøtte: sRGB 121% / DCI-PC: 94.62% Vekt: 15.2kg specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Adaptiv synkronisering + Bra LCD panelkvalitet Grunner til ikke å kjøpe - VA i stedet for IPS panel - 60Hz oppdateringsfrekvens

Den imponerende Philips 499P9H er en av de mest innholdsrike ultravide skjermene på markedet. VA-panelet er 8-bit, i stedet for IPS og 10-bits, og har kun støtte for DisplayHDR 400 - så selv om den er fantastisk, vil den ikke være like god for profesjonell foto- og videoredigering.

Men der ender våre bekymringer. Dette er en mastodont av en skjerm med mange tilkoblingsmuligheter, inkludert USB-C for MacBook eller lignende. Videre får du et pop-up webkamera med Windows Hello Support for face-ID pålogging. Prikken over i'en er den adaptive synkroniseringen som gjør skjermen brukbar til gaming i 60fps - om du har et godt nok AMD grafikkort.

LG 49WL95C-W 49" Curved 32:9 Ultrawide med HDR10 og USB-C (Image credit: LG)

2. LG 49WL95C-W 49" Curved 32:9 Ultrawide med HDR10 og USB-C En kurvet nytelse med USB-C Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 49" Skjermforhold: 32:9 Oppløsning: 5120 x 1440 Lysstyrke: 350 cd/m² Responstid: 5 ms Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 1000:1 Fargestøtte: sRGB 99% Vekt: 15.2kg Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Tilsvarende to 1440p-skjermer ved siden av hverandre + USB-C port Grunner til ikke å kjøpe - Har ikke DCI farger - Lav oppdateringsrate

Denne 49-tommeren er en del av den nye trenden med ultravide skjermer markedsført mot kontorarbeideren som vil ha færre skjermer - uten å miste oversikten over innhold, apper og verktøy. 5K-oppløsningen tilsvarer to 2560 x 1440-skjermer, noe som gjør design-, tekst- og videojobbing mer praktisk og effektivt uten å fylle hele skrivebordet.

Monitoren har mange tilkoblingsmuligheter, inkludert to HDMI-porter, Displayport, to USB 3.0 og en USB-C-port for strøm og video. Dette gjør LG 49WL95C til en god match for eiere av moderne Macbooker. På skjermens høyre side finner du to ekstra USB 3-porter og en port for jackplugg.

sRGB håndteres fint, men skjermen mangler støtte for DCI.

Dell UltraSharp UP3218K (Image credit: Dell)

3. Dell UltraSharp UP3218K 8K monitor med flere piksler enn de andre... Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 32" Sideforhold: 16:9 Oppløsning: 7680 x 4320 Lysstyrke: 400 cd/m² Responstid: 6ms Innsynsvinkel: 178/178 Kontrast: 1300:1 Fargestøtte: sRGB 100% Vekt: 8.5 kg specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Enorm 8K-oppløsning + Utrolig bildekvalitet + Flott design Grunner til ikke å kjøpe - Ekstremt dyr - Det finnes ikke mye innhold i 8K

To år etter lansering er vi fortsatt nesten målløse over den første 8K-skjermen på markedet. UP3218K forsvarer (den høye) prisen med mer enn bare antall piksler, et antall som er så høyt at vi sliter med å finne innhold som yter den respekt.

Skjermen er lys, solid bygd og fargeproduksjonen er det beste du får tak i. Om du vil ha monitoren med det absolutt skarpeste bildet, går du for UP3218K. Men vær klar over at den krever to Display-porter for å kjøre, så en kraftig grafikkprosessor må være på plass før du investerer i denne skjermen.

Dell UltraSharp 49" (U4919DW) (Image credit: Future)

4. Dell UltraSharp 49" (U4919DW) Praktisk og profesjonellt design Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 49" Skjermforhold: 32:9 Oppløsning: 5120 x 1440 Lysstyrke: 350 cd/m² Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 1000:1 Fargestøtte: sRGB 99% Vekt: 11.3 kg specifications Screen Type LED Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Dustin home (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Suveren bildekvalitet + Praktisk design + God Dell Display Manager programvare Grunner til ikke å kjøpe - Har ikke DCI eller HDR

Dells ultravide monitor har det tydeligste business-fokuset i både design og funksjonalitet. Den er større enn for eksempel LG 49WL95-W og har blant annet en åpning for ryddigere kabelhåndtering.

Skjermen har to USB-porter i underkant i stedet for på siden og en USB-C port på baksiden, plassert ved siden av ytterligere to USB-porter. Portene brukes for å kunne koble til to PCer og bruke disse med samme tastatur og mus (takket være KVM).

Dells Display Manager programvare gjør det lettere å håndtere den enorme skjermen ved å la deg dele den opp i seks vinduer samtidig.

MSI Prestige PS341WU (Image credit: MSI)

5. MSI Prestige PS341WU Når 4K ikke er nok Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 34" Sideforhold: 21:9 Oppløsning: 5120 x 2160 Lysstyrke: 450 cd/m² - 600 cd/m² Fargestøtte: DCI-P3 98%, sRGB 100% Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Nydelig 5K2K-oppløsning (5120 x 2160) + Fabelaktig Nano IPS panel + FNano IPS panel Grunner til ikke å kjøpe - Ujevn byggekvalitet - Middelmådig HDR

Hvis du er på jakt etter en skjerm som er hakket bedre enn de fleste 4K-skjermer, så er MSI Prestige PS341WU noe for deg. Her får du nemlig såkalt 5K2K-oppløsning (5120 x 2160) i kombinasjon med 21:9-format og 34 tommer størrelse.

Den er ikke billig, men den er også svært godt utstyrt med Nano IPS-panel med DCI-P3-fargerom, HDR-støtte og gode tilkoblingsmuligheter. Alt er pakket inn i et flott design, og til sammen blir dette en glimrende skjerm så lenge du har budsjett til den.

LG 27MD5K-B Ultrafine 27" (Image credit: Future)

6. LG 27MD5K-B Ultrafine 27" 5K monitor for MacBook-eiere Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 27" Skjermforhold: 16:9 Oppløsning: 5120 x 2880 Lysstyrke: 500 cd/m² Innsynsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 1200:1 Fargestøtte: 99% DCI Vekt: 6.4 kg Dagens beste tilbud Besøk nettside (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Lys og fin bildekvalitet + Thunderbolt 3 Grunner til ikke å kjøpe - Kjedelig design - Få porter

Denne 5K-skjermen er en vakker modell med enorm lysstyrke. Den har IPS-panel og dekker 99% av DCI P3, noe som gjør dette til et ideelt valg for dem som jobber med foto- og videoredigering og er på jakt etter de mest presise fargene. Monitoren bruker USB-C for video og data, noe som gir et ryddig oppsett. Men det er kun tre Thunderbolt 3 USB-C-porter på baksiden, så her må du prioritere hvilke enheter du skal koble til.

Samsung CRG9 144hz (Image credit: Samsung)

7. Samsung CRG9 144hz Lynrask oppdateringsfrekvens og enorm størrelse for gamere Spesifikasjoner Skjermstørrelse: 49" Størrelsesforhold: 32:9 Oppløsning: 5120 x 1440 Lysstyrke: 600cd/m² – 1000cd/m² Synsvinkel: 178/178 Kontrastforhold: 3000:1 Fargestøtte: 1.07 milliarder farger. 125% sRGB, 95% DCI Vekt: 14.6 kg Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Høy oppdateringsfrekvens + Flott HDR ytelse + Bra DCI Grunner til ikke å kjøpe - 4ms responstid - Ingen høyttalere inkludert

Kontorarbeidere kan være gamere også, derfor bør CRG9 være en fristende godbit. 5K-skjermen har Quantom Dot (QLED) teknologi, 1.07 millarder farger og er ganske enkelt nydelig. Videre har vi VESA Display HDR 1000 teknologien med 1000 cd/m² lysstyrke som fyller rommet. Gamere vil sette ekstra pris på adaptiv-synkronisert teknologi som jevner ut bildefrekvensen helt opp til 144Hz.

Det sier seg selv at du trenger en saftig grafikkprosessor for å slippe løs dette beistet i all sin prakt. Og en ganske tykk lommebok.

Hvordan velge riktig 5K eller 8K monitor

For 5K skjermer (5120 × 2880 piksler) har du valget mellom vanlig 16:9 eller utravide enheter med 21:9 eller høyere bildesideforhold (aspect ratio). De bredeste skjermene er suverene om du ønsker effekten av to skjermer på én enkel monitor.

16:9-forhold fungerer ofte bedre for designarbeid ettersom høyoppløste bilder i Windows og macOS skaleres og lar brukeren zoome inn for å redigere de minste detaljene - og fortsatt ha korrekt størrelsesforhold.

Ultravide skjermer skalerer ikke pikslene, men går i stedet for størrelse og bredde - perfekt for videoredigering hvor både film og verktøy får godt med plass.

8K (7680 x 4320 piksler) finnes det ikke mange varianter av, vi har kun én modell med på listen vår, men vi vet at flere modeller er på vei inn på markedet.

Se også vår liste over beste skjermer for kontoret (Åpnes i ny fane).