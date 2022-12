Beste 1440p grafikkort 2022: 1440p gaming GPU

Included in this guide:

De beste 1440p grafikkortene gir deg skarpere og klarere bildekvalitet uten å tømme bankkontoen din fullstendig. De nyeste og kraftigste GPU-kortene (Åpnes i ny fane) kan være veldig dyre, men om 4K ikke er absolutt nødvendig kan 1440p fortsatt gi deg fantastiske gamingopplevelser til en lavere pris.

1440p gaming er et kompromiss mellom ytelse og pris, men du kommer uansett til å oppleve en markant oppgradering fra 1080p-kortene. Om du i tillegg har en 1440p monitor kan det tenkes at du ikke vil savne 4K-gaming i det hele tatt.

Så dersom du ikke har råd til de absolutt kraftigste grafikkortene på markedet og heller ikke de beste 4K-skjermene (Åpnes i ny fane), er vårt råd ganske enkelt: Gå for et 1440p GPU. Techradar har testet de fleste skjermkortene på markedet, både billige og dyre, og vi kan bekrefte at de beste 1440p-kortene gjør jobben - både til gaming og arbeid.

Beste 1440p grafikkort

Beste 1440p GPU

1. Nvidia GeForce RTX 3070 Det beste 1440p grafikkortet Spesifikasjoner CUDA-kjerner: 5888 Kjernefrekvens: 1.50 GHz (1.73 GHz boost) Minne: 8 GB GDDR6 Minnebåndbredde: 14 Gbps Strømforsyning: 1x PCIe 8-pin (adapter til 1x 12-pin inkludert) Utganger: HDMI 2.1, 3x DisplayPort 1.4a Dagens beste tilbud Les mer hos Elkjøp (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Fantastisk ytelse + Mest for pengene + Glimrende ray tracing-ytelse Grunner til ikke å kjøpe - 12-pin strømkontakt krever adapter

Nvidia GeForce RTX 3070 er blant de beste grafikkortkjøpene du kan gjøre, med ytelse på høyde med forrige generasjons flaggskip RTX 2080 Ti til en langt mer overkommelig pris. RTX 3070 leverer en utrolig smidig 1440p-ytelse på høyeste innstillinger og kan kjøre krevende spill i 4K. Før dette kortet kom var 4K-spilling utenfor rekkevidde for de flestes budsjett, men nå er dette langt mer oppnåelig.

Det er kanskje ikke det kraftigste kortet på markedet, men det er kraftig nok for de aller fleste. Vær oppmerksom på at det har en 12-pin strømkontakt som krever bruk av adapter - men det burde ikke være et alt for stort problem.

Les vår test av Nvidia GeForce RTX 3070 (Åpnes i ny fane) på engelsk

2. AMD Radeon RX 6600 XT Beste billige GPU for 1440p Spesifikasjoner Stream-prosessorer: 2048 Kjernefrekvens: 2359 MHz (2589 MHz boost) Minne: 8GB GDDR6 Minnebåndbredde: 16 Gbps Strømforsyning: 1 x 8-pin Utganger: 1 x DisplayPort 1.4a, 1 x HDMI 2.1 VRR og FRL specifications Storage Size 8GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + God termisk ytelse + Lavt strømforbruk Grunner til ikke å kjøpe - Burde vært enda rimeligere - Bare en tanke bedre enn RTX 3060

AMD Radeon RX 6600 XT er et fabelaktig skjermkort for 1080p-gaming, men det er også kapabelt til høy ytelse i 1440p. Da vi testet det i 1440p målte vi over 60 fps i spill som "Horizon Zero Dawn" og "Metro Exodus". Og det holder temperaturen på et akseptabelt nivå selv under press. Så her er det bare å kjøre på, det vil ikke bli for varmt.

Ikke bare yter kortet godt, men det gjør det også uten å bruke mye strøm, noe som gjør at du kan installere det i en maskin med en liten strømforsyning. Dessverre er det litt dyrere enn Nvidia GeForce RTX 3060 som gir omtrent samme ytelse, og det byr ikke på ray tracing. Men kortet gir deg masse muskler og er suverent for deg som vil spille i 1440p uten å tømme bankkontoen.

Les vår test av AMD Radeon RX 6600 XT (Åpnes i ny fane)

3. AMD Radeon RX 6700 XT Beste AMD GPU for 1440p Spesifikasjoner Stream-prosessorer: 2560 Kjernefrekvens: 2,32 GHz (2,58 GHz boost) Minne: 12GB GDDR6 Minnebåndbredde: 16Gbps Strømforsyning: 6 pin + 8 pin Utganger: 1x DisplayPort 1.4, 1x HDMI 2.1 4K120Hz/8K60Hz VRR specifications Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende ytelse i 1440p + Ray tracing + Kortet veier lite Grunner til ikke å kjøpe - Kunne kostet mindre - Ray tracing kunne vært bedre - Ikke FidelityFX Super Resolution

AMD Radeon RX 6700 XT er ikke blant de billigste kortene, men ytelsen du får er suveren. Vi har kjørt krevende spill i 1440p som stiller store krav til grafikken og RX 6700 XT leverte glimrende. "Metro Exodus" i 74 fps på høy innstilling kan vi sette pris på. Kortet kommer med ray tracing, men den var vi ikke helt fornøyd med.

Hvis du liker å tukle med BIOS og er ute etter et kraftig kort på 1440p, vil du få stor glede av RX 6700 XT. Skjermkortet konkurrerer med Nvidia GeForce RTX 3060, men prisen ligger litt nærmere det enda kraftigere RTX 3070.

Les vår test av AMD Radeon RX 6700 XT (Åpnes i ny fane) på engelsk

4. AMD Radeon RX 6800 Om du både vil ha 4K og 1440p med Ray Tracing Spesifikasjoner Stream-prosessorer: 3840 Kjernefrekvens: 1.82 GHz (2.10 GHz boost) Minne: 16GB GDDR6 Minnebåndbredde: 16 Gbps Strømforsyning: 2 x 8 pin Utganger: DisplayPort 1.4 med DSC, HDMI 2.1 VRR og FRL specifications Storage Size 16GB Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende ytelse + Endelig ray tracing fra AMD Grunner til ikke å kjøpe - Designet er ikke for alle

Med Radeon RX 6800 beviser AMD at de nå ikke bare kjemper om tronen i budsjettklassen, men har tatt plass i toppmodellmarkedet også. Nvidia GeForce RTX 3070 har fått hard konkurranse på både ytelse og pris med dette kortet.

Vi ble imponert over termisk ytelse og lavt strømforbruk, men også funksjoner som for eksempel Radeon Boost for seriøse gamere med behov for en ekstra trøkk. I tillegg vil AMDs Smart Access Memory-teknologi gjør det enda raskere når det kobles opp mot utvalgte AMD prosessorer, etter litt fikling med BIOS.

Dette er et skikkelig premium-kort uten premium-prisen. RX 6800 leverer solid 4K-ytelse og imponerende ray tracing i 1440p, mens prisen ligger lavere enn for rivalen RTX 3070.

Les vår test av AMD Radeon RX 6800 (Åpnes i ny fane) på engelsk

5. Nvidia GeForce RTX 3060 Ti Beste grafikkort for 1440p gaming med Ray Tracing Spesifikasjoner CUDA-kjerner: 4,864 Kjernefrekvens: 1,41 GHz (1,67 GHz boost) Minne: 8GB GDDR6 Minnebåndbredde: 14 Gbps Strømforsyning: 1x 12-pin Utganger: 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1 specifications Storage Size 8GB Colour Rød Condition Ny Dagens beste tilbud Les mer hos CDON NO (Åpnes i ny fane) Les mer hos ComputerSalg (Åpnes i ny fane) Les mer hos Proshop.no (Åpnes i ny fane) Grunner til å kjøpe + Glimrende 1080p-ytelse + Ray tracing-ytelsen er solid + Holder seg kjølig Grunner til ikke å kjøpe - Irriterende 12-pin strømkontakt - Kun grunnleggende 4K-ytelse

Nvidia GeForce RTX 3060 Ti er et svært kraftig GPU som fyller gapet mellom 1440p og 4K gaming. Det yter greit i 4K, men liker ikke å bli presset for hardt med denne oppløsningen. Når det kommer til 1440p, derimot, er RTX 3060 Ti helt suveren.

Ray tracing har vært tilgjengelig en god stund og dette grafikkortet leverer en imponerende ytelse. RTX 3060 Ti har egentlig mer kraft enn man trenger for spill i 1440p, og det holder seg ganske kjølig selv under hardt arbeid.

Faktisk liker vi RTX 3060 Ti så godt at vi kåret det til beste skjermkort (Åpnes i ny fane) i 2022, som det beste allround-kortet med suverent best ytelse i 1080p.

Les vår test av Nvidia GeForce RTX 3060 Ti (Åpnes i ny fane)

Kjøpsråd og tips: Vanlige spørsmål

Hvordan velge riktig grafikkort? Først må du vurdere hvilke behov du har for grafikk. Deretter bør du sjekke lommeboka, for vi anbefaler ikke å kjøpe et kort med dårligere ytelse enn 1440p-gamingen din krever. Da bør du i stedet vente litt og spare opp nok penger til et kort som faktisk leverer godt nok. Viktige ting å undersøke er minne, størrelse, termisk ytelse, porter og strømforsyning. Teraflops (eller GFLOPS) er også et potensiellt viktig parameter ettersom det viser teoretisk ytelse på grafikkortet. Om du vil ha den beste ray tracing-opplevelsen er Nvidia fortsatt kongen på haugen. Men AMD kommer nok til å jobbe hardt med å ta igjen forspranget. Om du liker VR-spill må du også sjekke at grafikkortet støtter dette.

Hvilket grafikkort er best for 1440p gaming? Vi mener det beste 1440p grafikkortet er Nvidia RTX 3070. AMD Radeon RX 6750 XT er et godt alternativ om du kun vil ha et grafikkort for gaming.

Hva er det billigste grafikkortet som kan kjøre 1440p? Nvidia RTX 3060 kan kjøre 1440p med akseptable frame rates for de fleste AAA-spillene på forholdsvis høye innstillinger - men da tyner du kortet til det ytterste. RTX 3060 Ti er et mye bedre grafikkort, men det koster mer. Om du har råd til det, bør du gå for RTX 3060 Ti.

Slik tester vi grafikkort

Når vi skal velge ut de beste grafikkortene sørger vi for at alle testes likt. Hver gang en ny modell kommer på markedet går vi løs på 10-12 spill på forskjellige oppløsninger med de nyeste driverne.

Vi tester alle eldre kort når et nytt grafikkort lanseres, og sørger for at alle testes på samme maskinvare - samme prosessor, samme minne på samme hastighet, samme hovedkort og samme SSD.

Vi loggfører all data, som strømforbruk og temperaturer, og tar en ekstra kikk på eventuelle nye funksjoner som følger med kortene.