Beste buede 4K-skjermer 2022

Included in this guide:

Er du ute etter å oppgradere til den beste 4K-skjermen? Det forstår vi godt. Litt på samme måte som IMAX-lerretene de er inspirert av, gir buede skjermer dypere innlevelse, bedre seerkomfort og et bredere opplevd synsfelt. I kombinasjon med skarpheten, klarheten og detaljnivået man får med 4K-oppløsning, gir dette en type skjermer som byr på en enestående opplevelse.

Men før du går til innkjøp av en buet 4K-skjerm, kan det være greit å vite at det ikke finnes så mange av dem på markedet. Her er det vanligere med 1440p.

Uansett om du er på jakt etter en gamingskjerm, en skjerm til kontorbruk eler til hjemmeunderholdning, finner du de beste buede 4K-skjermene på markedet her. Nederst finner du dessuten vårt prissammenligningsverktøy, slik at du enkelt finner frem til de beste tilbudene.

Dell S3221QS er den beste buede 4K-skjermen. (Image credit: Dell)

1. Dell S3221QS Den beste buede 4K-skjermen Spesifikasjoner Oppløsning: 3840 x 2160 Proporsjoner: 16:9 Krumningsgrad: 1800R Lysstyrke: 300 nits Oppdateringsfrekvens: 60 Hz Dagens beste tilbud på Dell S3221QS 4 714 kr Les mer Grunner til å kjøpe + Super ytelse i en elegant og prisgunstig pakke + Godt utvalg funksjoner Grunner til ikke å kjøpe - Ingen USB-C-port - Med 60 Hz er den ikke så godt egnet til kjappe spill

Dell S3221QS har et slankt og elegant design av den typen som passer inn over alt. Dette overgås bare av de nydelige bildene den skaper på 60 Hz-skjermen med en oppløsning på 3840 x 2160 piksler. Bildekvaliteten denne skjermen leverer er livlig og hvass, noe som forsterkes av en lysstyrke på 300 nits og et kontrastforhold på 3000:1.

Fargespektrene – 99% sRGB og 90% DCI-P3 – er ikke brede nok for innholdsskapere, men det hindrer ikke skjermen i å gjengi farger som er kraftige nok til mediabruk.

Krumningsgraden 1800R gir dessuten dyp innlevelse og et bredere opplevd synsfelt. Med en pris på under 5000 kroner er den et fristende kjøp. Dette er en allsidig skjerm som takler det meste, inkludert historiedrevne spill.

Les vår test av Dell S3221QS (på engelsk)

Samsung UR59C er en 4K-skjerm med dyp krumning. (Image credit: Samsung)

2. Samsung UR59C Beste 4K-skjerm med dyp krumning Spesifikasjoner Oppløsning: 3840 x 2160 Proporsjoner: 16:9 Krumningsgrad: 1500R Lysstyrke: 250 nits Oppdateringsfrekvens: 60 Hz Dagens beste tilbud på Samsung UR59C 3 881 kr Les mer 3 897 kr Les mer Grunner til å kjøpe + Overveldende bilder i en solid ramme + Krumningen på 1500R er blant de dypeste vi har opplevd. Grunner til ikke å kjøpe - Manglende porter og G-Sync/FreeSync - Nesten ingen ergonomi

Buede skjermer har en krumningsgrad som vanligvis varierer mellom 1800R og 4000R. Men så finnes det også helt spesielle skjermer som Samsung UR59C, der en 32-tommers skjerm med en krumning på 1500R gir en dypere innlevelse uten at du føler deg helt oppslukt av skjermen. Det høye kontrastforholdet på 2500:1 og fargespekteret er gode, slik at du får et bredt dynamisk område og livaktige farger.

Egenskaper som Game Mode og Picture-by-Picture gjør at du kan veksle fra produktivitetsarbeid til gaming på et øyeblikk – så lenge du ikke trenger en høyere oppdateringsfrekvens i spillene. Det du først og fremst betaler for her, er krumningsgraden. Mulighetene til dreining og høydejustering er fraværende og det mangler USB-porter.

Dell UltraSharp U4021QW er en super skjerm for innholdsskapere. (Image credit: Dell)

Det er to ting det er lurt å huske på før man eventuelt går til anskaffelse av en Dell UltraSharp U4021QW. Det ene er at den ikke riktig er 4K. Helt spesifikt er dette en skjerm med 5K2K-oppløsning. Dette er imidlertid så nær du kommer uten å måtte gå opp til en ultravid 4K-variant. Det andre er at denne produktivitetsskjermen er dyrere en mange av de spesialiserte gaming-skjermene på markedet.

Men hvis du har råd til den, kan det virkelig være verdt investeringen. Den byr på rikelig med porter, som blant annet Thunderbolt 3 og RJ45 samt rikelig med boltreplass på skjermen, slik at alt ligger til rette for omfattende multitasking. Krumningsgraden på 2500R er akkurat tilstrekkelig til å gi en oppslukende opplevelse på en såpass bred skjerm. Den leveres forresten med 100% sRGB, 100% Rec. 709 og 98% DCI-P3, noe som gjøre den ypperlig egnet for innholdsskapere.

Les vår test av Dell UltraSharp U4021QW (på engelsk)

LG UltraGear 38GN950 er en super gamingskjerm. (Image credit: LG)

Her får du både høy oppløsning og høy hastighet i samme pakke. Der de fleste 4K-skjermer fremdeles holder seg til 60 Hz, er en ny klasse av 4K-skjermer på full fart inn i markedet, med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz. Dermed skulle gamere være sikret det beste av begge verdener.

LG UltraGear 38GN950 er forresten ikke helt 4K. Her ofres det noen piksler for det ultrabrede formatet i 3840 x 1600. Likevel kan den skilte med suveren bildekvalitet, ypperlige egenskaper til gaming og supre spesifikasjoner som en lysstyrke på 450 nits og DisplayHDR 600. Dessuten har en en krumningsgrad på 2300R og et ultrabredt format som gir dypere innlevelse og mer skjermplass.

Les vår test av LG UltraGear 38GN950 (på engelsk)

Skjermen AOC CU32V3 er suveren til hjemmebruk. (Image credit: AOC)

5. AOC CU32V3 Beste buede 4K-skjerm til hjemmebruk Spesifikasjoner Oppløsning: 3840 x 2160 Proporsjoner: 16:9 Krumingsgrad: 1500R Lysstyrke: 250 nits Oppdateringsfrekvens: 60 Hz Grunner til å kjøpe + Mye for pengene + Livaktige farger Grunner til ikke å kjøpe - Begrenset utvalg av porter - Få funksjoner

Dette er det rimeligste alternativet i denne oversikten, og den gir deg også mest for pengene – hvis du ikke er ute etter alle de fancy greiene. AOC CU32V3 er velegnet som en 4K-skjerm til generell bruk i hjemmet.

Denne 32-tommeren leveres med en dyp krumning på 1500R og slanke ytterkanter- Ettersom dette er en AOC-skjerm, kan den også skilte med et moderne designuttrykk. Det har kanskje gått litt ut over antallet funksjoner. Selv antallet porter er begrenset. Men mange brukere trenger uansett ikke så mange, og hvis du er blant denne typen, får du veldig mye for pengene her.