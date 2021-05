De bedste webhoteller i 2021

Overvejer du at starte din egen virksomhed? Her er et af de vigtigste skridt at få en tilstedeværelse på internettet ved at finde et webhotel, der passer til dine behov - og det behøver ikke at være en tidskrævende opgave.

Måske er der en masse spørgsmål, som fylder dit hoved: Har du brug for delt hosting eller en anden type? Skal du bare have en simpel hjemmesidebygger? Hvor meget lagerplads har du egentlig brug for? Hvad med SSL-certifikat?

I maj 2021 har vi gennemgået (og gennemgår løbende) mere end 160 webhoteller, et antal, der omfatter de bedste hjemmesidebyggere (samt generatorer af statiske sider og landingssideskabere).

Kort sagt ved vi, hvad de absolut bedste webhoteller skal indeholde. Ingen har gennemgået flere webhoteller end os.

Vi giver detaljerede oversigter over hvert webhotel og fremhæver deres styrker, funktioner og andre ting, der kan være vigtige for dit valg. Derudover har vi undersøgt priser.

Bedste webhoteller i 2021

1. Bluehost er overordnet set det bedste webhotel

Konkurrencen er hård, men Bluehost fortsætter med at imponere på næsten alle områder. De har hele pakken med hastighed, sikkerhed, alsidighed og vigtigst af alt, fremragende pålidelighed for kun 2,75$ (ca. 16,75 kr.) om måneden.Se tilbud

2. Hostgator overrasker som det bedste delte webhotel

Hostgator har overrasket os med et eksklusivt tilbud. De leverer nogle af de bedste delte hosting-funktioner, som vi har set i meget lang tid. De har en masse freebies som domænenavne, et SSL-certifikat og markedsføringspenge fra kun 2,43$ (ca. 14,80 kr.) om måneden.Se tilbud

3. Hostinger har den bedste hosting-tjeneste i skyen

Hosting i skyen er ved at blive populær, og Hostinger er øverst på listen med sin avancerede løsning. Det billigste abonnement giver ubegrænset båndbredde, hosting til op til 300 websteder og op til 100 e-mail-konti pr. domæne plus et væld af andre funktioner. Det er også skarpt prissat til 9,99$ (ca. 60,80 kr.) om måneden. Se tilbud

Bluehost er blevet rangeret som det bedste webhotel af WordPress.org - organisationen som står bag udviklingen af den populære CMS (Image credit: Bluehost)

Bluehost indtager førstepladsen i vores rangliste over webhoteller. Den Utah-baserede virksomhed er næsten to årtier gammel og ejes af webgiganten Newfold Digital, som driver over to millioner websteder globalt.

De tilbyder basic shared hosting fra 2,75$ (ca. 16,75 kr.) om måneden (med en treårig kontrakt), WordPress-abonnementer fra 20$ (ca. 121,75 kr.) om måneden (selvom det er en nedsat introduktionspris).

For pengene får du automatisk opsætning til WordPress og andre populære apps via et Mojo Marketplace-drevet system. Der er også et cPanel-baseret område, så ekspertbrugere kan justere hjemmesiden.

Bluehost tilbyder desuden en Weebly-baseret hjemmesidebygger. Den er browserbaseret og giver dig mulighed for at oprette et websted på op til seks sider, og der er ingen ekstraudstyr som f.eks. hjemmesideskabeloner inkluderet. Men det er stadig bedre end ingenting, og der er flere funktioner på vej - desuden får du hjemmesidebyggeren med et basic-abonnement.

Derudover er der god kundesupport og et gratis værktøj til flytning af websteder. Bluehost er brugervenlig, kraftig og så er der mulighed for at mere avancerede brugere kan foretage justeringer.

Det billigste Bluehost-abonnement: Shared Plan | 7.99 $ 2.75$ (ca. 16,75 kr.) om måneden | 65% tilbud

Bluehost har lavet et godt tilbud til TechRadars læsere og sænket prisen på deres Shared Plan (normalt 7,99$ (ca. 48,63 kr.) om måneden) ned til blot 2,75$ (ca. 16,75 kr.) pr. måned i den første periode (op til fire år). Du får 175$ (ca. 1065 kr.) i tilbud, 24/7 ekspertsupport, plus et gratis domæne og en gratis hjemmesidebygger og 30 dages pengene retur-garanti.Se tilbud

Hostgator, der også er en del af Newfold Digital, leverer et imponerende udvalg af hosting-tjenester - alt fra domæner til dedikerede servere til konkurrencedygtige priser og med en 99,9 % oppetidsgaranti. Dette gælder for deres specialiserede hosting og for alle deres andre hostingmuligheder.

Hostgator tilbyder tre specifikke delte hostingabonnementer, startende med Hatchling-abonnementet, som kommer med ubegrænset båndbredde, gratis WordPress/cPanel-websideoverførsel og et gratis SSL-certifikat. Allokeringerne er generøse og bør nemt kunne rumme kravene til et enkelt domæne.

Hvis det er nødvendigt, kan du opgradere til Baby-abonnementet, som leverer den samme liste af funktioner, men med ubegrænsede domæner (dvs. du kan hoste så mange websteder, som du vil) for 2,98$ (ca. 18,10 kr.) om måneden.

Hvis du har et mere krævende websted, som endnu ikke har brug for egen server, kan du vælge Business-planen, som leveres med egen dedikeret IP, en gratis opgradering til Positive SSL og et gratis sæt SEO-værktøjer.

Yderligere fordele omfatter en 45-dages pengene retur-garanti. Hvis du ikke har noget imod at binde dig, er der meget at kunne lide her - inklusiv den gode pris.

Hostinger har en af de billigste startpriser af alle mainstream webhoteller. (Image credit: Hostinger)

Hostinger er en af de største udbydere af gratis webhosting via deres brand 000webhosting. Takket være sidstnævnte har de samlet over 30 millioner brugere og tilbyder nogle af de laveste priser takket være lave driftsomkostninger og overhead omkostninger.

Hostinger foretrækker at bruge deres egen teknologi (f.eks. har de deres eget tilpassede kontrolpanel i stedet for det allestedsnærværende - og til tider kontroversielle - cPanel), så de kan levere bedre ydeevne og funktioner til en lavere pris.

Der er tre hosting-abonnementer i skyen til rådighed, Cloud Startup, Cloud Professional og Cloud Global. De tilbyder alle ubegrænset båndbredde og op til 300 hjemmesider pr. konto.

Cloud Startup-abonnementet har 200 GB SSD-lagerplads, 3 GB RAM og 2 CPU-kerner. Cloud Professional-abonnementet har 250 GB lagerplads, 6 GB RAM og 4 CPU-kerner, og Cloud Global-abonnementet har 300 GB lagerplads, 16 GB RAM og 8 CPU-kerner. Alle planer har gratis SSL-certifikat, gratis domæne, daglige sikkerhedskopier og tilbyder, at du kan være vært til op til 300 websteder samt Google Ads-kredit

Prisen afhænger af, hvor længe du forpligter dig til tjenesten. Cloud Startup koster 29$ (ca. 176,50 kr.) om måneden. Men hvis du forpligter dig til et år, falder de månedlige omkostninger til 12,99$ (ca. 79 kr.) om måneden. For en toårig kontrakt falder den til 10,99$ (ca. 66,90 kr.) om måneden, og binder du dig i fire år falder prisen til kun 9,99$ (ca. 60,80 kr.) om måneden.

Hostinger business webhosting | 4 år | 2.19$ (ca. 13,30 kr.) pr. måned

Ekslusivt for TechRadars læsere . Dette er en utrolig billig aftale. For mindre end prisen på en kop kaffe hver, kan du få et gratis domæne, 100 GB lagerplads, ubegrænset trafik og et gratis SSL-certifikat. Denne pakke er perfekt, hvis du planlægger at hoste ét websted og hurtigt udvide det med funktioner, der normalt ikke findes til denne pris.

Se tilbud

InMotion shared business hosting imponerede vores anmelder under test (Image credit: InMotion Hosting)

InMotion Hosting er et populært webhotel, som har eksisteret i over 15 år. De tilbyder et imponerende udvalg af abonnementer, herunder hosting til videreforhandlere.

Alle abonnementer omfatter assisteret opsætning og migration, hvilket er særligt nyttigt for dem, der kommer fra andre webhoteller. Derudover behøver du ikke at bekymre dig om serversiden, da InMotion tager sig af alt dette for dig.

For de, der ønsker at prøve at være webhost selv, leverer InMotions forhandlerabonnementer en gratis WHMCS licens, som giver mulighed for automatiseret opsætning og fakturering af kunder.

InMotion tilbyder både cPanel- og Softaculous-paneler, samt fremragende teknisk support. I vores test fandt vi ud af, at denne virksomheds generelle præstationsniveauer var langt over gennemsnittet.

Beginner reseller-abonnementet leveres med 80 GB lagerplads, 800 GB båndbredde og mulighed for at være vært for op til 25 konti. Prisen for dette er 26,59$ (ca. 161,90 kr.) pr. måned. Jo længere du binder dig, jo lavere bliver prisen. Den billigste mulighed er 15,39$ (ca. 93,70 kr.) om måneden, hvis du vælger at binde dig i 2 år.

De andre abonnementer øger grænserne og priserne tilsvarende, og der er en 90-dages pengene retur-garanti, hvis du ikke er tilfreds.

InMotion Lite Plan

Webhotellet tilbyder sin Lite Plan til 2,49$ (ca. 15,16 kr.) i stedet for den fulde pris på 7,49$ (ca. 45,60 kr.) til alle TechRadar-læsere. Det er noget af et røverkøb.Se tilbud

Hostwinds har et væld af funktioner, der vil appellere til både nye brugere og veteraner. (Image credit: hostwinds)

Hostwinds tilbyder en række dedikerede webhoteller med gode konfigurationsmuligheder med alt fra almindelig til intensiv brug. Det gør dem ideelle til hosting af alt fra virksomhedshjemmesider til spilservere.

Du kan vælge mellem flere forskellige basismuligheder, som du derefter kan tilpasse dine præferencer. De billigste løsninger har en quad-core single-processor og starter med mindst 8 GB RAM, hvilket vil gør dem ideelle til de fleste brugere.

Der er en del ekstra muligheder for tilpasning, forskellige RAID-konfigurationer og en række tilgængelige operativsystemer, herunder standard CentOS, Debian, Ubuntu eller Fedora samt en Windows Server-indstilling.

De har en 1 Gbps-netværksforbindelse, hvilket betyder, at du ikke skal bekymre dig om begrænset trafik, uanset hvilken båndbredde du vælger.

Der er fuld serverstyring, hvilket er praktisk for dem, der ikke ønsker at blive overvældet af systemadministratoropgaver. Derudover er serverovervågning og sikkerhedskopieringer om natten også en del af tjenesten.

Hvis vi skal komme med et kritikpunkt er det, at et kontrolpanel som CPanel, Plesk eller Exim ikke er med som standard. De kan gøre mange serveroperationer mere simple for brugerne; men hvis du kontakter Hostwinds, vil de med glæde rådgive dig om den bedste løsning, hvis du ikke føler dig tryg ved at opsætte et selv.

Dreamhost er en af de ældste uafhængige webhotel-virksomheder (Image credit: Dreamhost)

Dreamhost tilbyder bla. selvstændig e-mailhosting, hvilket har 25 GB lagerplads som standard med mulighed for at synkronisere e-mails mellem stationære og mobile enheder. Derudover er der en reklamefri webmail softwareplatform inkluderet.

En anden vigtig funktion er deres antispamfilter, som sikrer filtrering af spam, virus, malware og phishing-angreb. Filteret tilpasser sig nye trusler og sikrer, at du forbliver beskyttet.

Der er et par vigtige fordele ved at have din egen hostede e-mail-konto. For det første forbliver den forbundet med dit virksomhedsdomænenavn, hvilket ser langt mere professionelt ud end en gratis e-mail-konto.

For det andet betyder det, at du har fuld kontrol over din data, og at dine e-mails ikke bliver scannet for at levere reklamer til dig, hvilket er noget, som gratis e-mailudbydere gør alt for ofte.

Prisen er relativt billig og afhænger af, om du ønsker at betale på månedlig basis eller om du vil betale årligt. Månedlige abonnementer koster kun 1,99$ (ca. 12,12 kr.) om måneden, mens en årlig forpligtelse reducerer beløbet til 1,67$ (ca. 10,17 kr.) om måneden.

GreenGeeks vil imponere dem som leder efter et webhotel med miljøvenlige løsninger. (Image credit: GreenGeeks)

GreenGeeks blev grundlagt i Californien i 2008 og hævder stolt at være "verdens førende udbyder af webhosting med grøn energi", hvilket ikke er overraskende, da de udelukkende er dedikeret til grønne formål.

Det er et stort udsagn, men der er substans bag det. Virksomheden siger ikke bare, at dens platform er designet med henblik på maksimal energieffektivitet, men lover også, at "for hver ampere, vi trækker fra nettet, investerer vi tre gange så meget i vedvarende energi via Bonneville Environmental Foundation." Så i teorien er din hosting ikke bare CO2-neutral, den er CO2-reducerende.

GreenGeeks' hostingudbud er ikke helt så imponerende. Der er det sædvanlige sæt af abonnementer - delte produkter, applikationshosting, VPS, dedikeret - men der er ikke mange valgmuligheder, og det du får er ret gennemsnitligt.

Dog tilbyder de ubegrænsede websteder, e-mails, databaser, webplads og båndbredde og inkluderer et gratis domæne, delt SSL, Cloudflare CDN-integration, natlige sikkerhedskopier, Softaculous one-click app-installationsprogrammet, en simpel hjemmesidebygger og support via e-mail, chat og telefon.

Hvis du med det samme betaler for tre år, kan du få det hele for 2,49$ (ca. 15,16 kr.) om måneden på Lite-plan - 10,95$ (ca. 66,70 kr). ved fornyelse. Deres 30-dages pengene retur-garanti er en risikofri måde at teste tjenesten på. Det er et godt tilbud.

Domain.com har et kraftfuldt sæt af funktioner (Image credit: Domain.com)

Domain.com er bedre kendt som en god domæneudbyder, men deres hostingabonnementer er også værd at kigge på, da de tilbyder kraftfuld og pålidelig hosting på en stabil og sikker platform.

Hostingabonnementerne er generøse, og selv det grundlæggende abonnement tilbyder ubegrænset lagerplads og skalerbar båndbredde. Der er 10 databaser tilgængelige samt fem FTP-konti, og der er også et gratis SSL-certifikat fra Let's Encrypt inkluderet.

Deluxe-abonnementet tilbyder 25 databaser og 25 FTP-konti, mens Ultra-abonnementet fjerner alle begrænsninger.

Basic-abonnementet koster kun 3,75$ (ca. 22,80 kr.) om måneden, når den betales årligt, Deluxe-abonnementet koster 6,75$ (ca. 41,10 kr.), mens Ultra-abonnementet koster 13,75$ (ca. 83,70 kr.).

Bemærk dog at Domain.com ikke tilbyder månedlige abonnementer, men kun kontrakter for et, to eller tre år. De opkræver ikke ekstra gebyrer efter aftalens længde.

Liquid Web er rettet mod et særligt nichefelt indenfor webhotels-markedet. (Image credit: Liquid Web)

Liquid Web er en ekspertudbyder af high-end administrerede hostingløsninger til alt fra e-mail til WordPress, WooCommerce, VPS, dedikeret og diverse andre sky-produkter.

De fleste abonnementer leverer langt mere, end du sandsynligvis forventer. Liquid Web opdaterer f.eks. ikke bare WordPress automatisk: Den opdaterer også dine plugins i et separat, isoleret miljø for at kontrollere eventuelle problemer før de er live på dit produktionswebsted.

Liquid Webs VPS- og serverplaner tilføjer flere administrerede hostingfunktioner, der dækker mange områder. Virksomheden har sine egne datacentre med fuldt administreret hardware og netværksinfrastruktur. Vigtig software installeres, opdateres og understøttes, der er gratis eksterne migrationer, virus- og spambeskyttelse holder trusler på afstand og systemovervågning giver hurtigt besked om problemer.

Liquid Web vil ikke appellere til prisjægere, og deres grundpriser er højere end nogle af konkurrenterne. Men det du betaler for er support af højeste kvalitet og hardware af høj kvalitet.

Namecheap har udvidet deres tilbud og omfatter nu også en VPN udover et webhotel. (Image credit: Namecheap)

Hvis du ønsker et webhotel på et budget, så er denne udbyder, som navnet antyder, en billig udbyder. Du får en imponerende værdi for pengene hos Namecheap, især pga. den indledende rabat det første år.

Bemærk dog, at startpakken "value" kun giver dig 20 GB harddiskplads og 30 e-mail-konti, men det får du til gengæld til en pris på kun 2,88$ (ca. 17,50 kr.) om måneden.

Namecheap tilbyder en 99,9% forbindelsesgaranti. Det er nemt at oprette sig med den indledende velkomstmail, der peger dig i den rigtige retning efter det, du måtte have brug for (understøttet af nogle imponerende FAQ'er). Den er også vært for en god søgbar vidensbase.

Som afslutning viste testen, at virksomheden generelt tilbyder hastigheder over gennemsnittet sammenlignet med konkurrenter. Det gør dem til en god hostingudbyder for dem, der leder efter et godt tilbud.

WP Engine laver ikke andet end administreret WordPress-hosting, og det er med stor succes. (Image credit: WP Engine)

WP Engine tilbyder en omfattende administreret WordPress-tjeneste, der kan hjælpe dig med opsætning, opdateringer, sikkerhed, optimering af ydeevne, fejlfinding og meget mere.

Meget af dette er usynligt for slutbrugeren, hvilket en god administreret tjeneste også bør være. Du behøver f.eks. ikke at bekymre dig om WordPress-opdateringer - WP Engine håndterer dem for dig. Ikke blindt, blot når de frigives (som mange andre værter): Virksomheden tester dem først for at sikre, at de ikke giver problemer.

Den kraftfulde WP Engine-platform tilføjer mange nyttige ekstrafunktioner. Et Staging-område giver dig mulighed for at arbejde på en kopi af dit websted, hvilket er perfekt til at teste nye temaer, plugins eller andet, uden at det påvirker produktionswebstedet. Derudover kan integrerede præstationstests benchmarke dit websted og give nyttige tips til hastighedsoptimering.

Alt dette er ikke billigt. Selv det mest grundlæggende WP Engine-abonnement koster 30$ (ca. 182,70 kr.) om måneden (22,50$ (ca. 137 kr.) om måneden i starten), hvilket er mere end tre gange så meget som prisen på de billige konkurrenter. Men hvis du leder efter et optimeret miljø med kvalitetsværktøjer og fremragende support, kan det være en pris, der er værd at betale.

Wix har mere end 100 millioner aktive brugere.

Wix er en hjemmesidebyggertjeneste, der tilbyder et attraktivt udvalg af abonnementer og gør det muligt for dig at skræddersy dit websted, så det passer til dine behov. Tjenesten har en brugervenlig redigering, der bugner af indhold og funktionalitet, så du kan finjustere dit websted på mange forskellige måder.

Der er dybde over hele linjen: Når det gælder skabeloner, får du ikke bare et udvalg af foruddefinerede websteder, men mere end 500 af dem. Du har virkelig mange valgmuligheder med Wix.

Andre stærke funktioner omfatter en integreret billedredaktør med et væld af filtre i Instagram-stil og et væld af e-handelsskabeloner (bemærk at Wix ikke opkræver transaktionsgebyrer på dit salg, i modsætning til nogle konkurrenter).

Wix har et gratis abonnement, som dog begrænser båndbredde og lagerplads til 500 MB og med reklamer på dit websted. Hvis du går op til Unlimited-abonnementet, som er det mest populære abonnement, får du 10 GB lagerplads plus et gratis domæne, ubegrænset båndbredde (som navnet antyder) plus Google Ad-vouchers til en værdi af 75$ (ca. 456,60 kr.).

Weebly har en masse interessante funktioner, også for begyndere.

Ligesom Wix er Weebly en anden gigant indenfor hjemmesidebyggere, og de har også en gratis plan - omend den også er begrænset til 500 MB lagerplads. Du får også reklamer på dit websted, så hvis du vil være fri for Weebly-pålagte reklamer, skal du opgradere til den betalte plan på entry-level-niveau, som koster 6,80$ (ca. 41,40 kr.) om måneden.

Starterpakken har ingen reklamer eller lagerbegrænsning, og du får også et gratis domæne. Derudover understøtter de også webbutikker (dog en basal en, der højst indeholder 10 produkter).

De mere omfattende abonnementer giver dig et væld af funktioner, så du kan bygge en high-end webbutik med understøttelse af kuponer, kundeanmeldelser og lagerstyring - og det bedste Performance-abonnement giver dig også mulighed for gavekort, forladte indkøbskurve og e-mail-kampagner (koster 35$ (ca. 213,10 kr.) pr. måned).

Weeblys udvalg af stilfulde hjemmesideskabeloner er en stor fordel, men der er nogle få problemer med redigerings-grænsefladen, såsom manglen på en fortryd-funktion.

5 vigtige ting at vide, før du køber et webhotel Udfra vores oplevelse har vi fundet fem vigtige ting at overveje, når du vælger dit webhotel: 1. Du får næsten altid det, du har betaler for. Hvis dit websted primært er en hobby, bør dette ikke have så stor betydning. Men hvis det er en del af din forretning, er det ikke altid det bedste at vælge den billigste løsning (eller et gratis tilbud). Dog betyder det ikke, at de billige løsninger nødvendigvis er dårlige. 2. Pas på pristricks. Langt de fleste webhoteller tilbyder lave priser i starten af deres kontrakter, men hæver priserne efter introduktionsperioden, som kan være 24, 36 eller endda 60 måneder efter tilmelding. Kig altid efter de samlede omkostninger ved ejerskab. Hvad angår ovenstående, betyder det ikke, at det er en dårlig ting at betale fem år i forvejen. 3. Hvor troværdig er hostingudbyderen? Stort set alle kan foregive at være et rigtigt webhotel og blot sælge andres produkter videre. Se efter hvor længe de har eksisteret, om de har en kontaktadresse, hvem der er ejeren, om de giver realistiske løfter på hjemmesiden osv. Google er din ven her. 4. Kend dine grænser. Hvor fortrolig er du med at oprette dit eget websted? Har du brug for ekstern hjælp (eksempelvis juridiske og kommercielle)? 5. Overvej hjemmesidebyggere. Du behøver ikke et webhotel for at være online, og hjemmesidebyggere er et interessant og overbevisende alternativ.

Hvad er det bedste webhotel i 2021? Den bedste webhotel-udbyder lige nu er Bluehost. Årsagerne er mange, men kort fortalt tilbyder Bluehost god værdi for pengene: De er vært for mere end to millioner hjemmesider verden over, de anbefales af WordPress og tilbyder gratis SSL-certifikat og gratis domæne med en lang pengene retur-garanti, og de har ubegrænset båndbredde på alle deres abonnementer.



Hvad er et webhotel? Webhotel er navnet for de virksomheder, der hoster websteder for organisationer eller enkeltpersoner. Det kan også gøres af enkeltpersoner eller af virksomheder. At vælge et pålideligt, økonomisk overkommeligt og skalerbart webhotel er en skræmmende og overvældende opgave, da der er så mange muligheder. Mange pakker indeholder et væld af funktioner, som du måske eller måske ikke har brug for, herunder en mailingliste, et kontrolpanel, muligheden for nemt at oprette onlinebutikker, enkle værktøjer til hjemmesidebygning og forskellige niveauer af support (enten via telefon eller live chat). Uanset om du ønsker at bygge et websted til dig selv, til din virksomhed nu eller i fremtiden, en onlinebutik, eller om du ønsker at spare penge ved at skifte til et billigere webhotel, så har vi styr på det. At vælge en vært er et et spørgsmål om at få den bedste og mest hensigtsmæssige løsning, som du har råd til. Der er dog ingen grund til at lægge sig selv økonomisk i klemme. Hvis du lige er begyndt, eller hvis du er en relativt lille virksomhed og du har styr på en server, kan du f.eks. overveje en Virtual Private Server (VPS) - disse tilbyder samme fleksibilitet som en dedikeret server, men til en lavere pris.

Webhoteller simpelt forklaret Tænk på webhoteller som udlejere, og tænk på servere som ejendomme. Delt hosting er som at leje hvert værelse i en ejendom. Hvis du placerer for mange websteder på én server, kan servicekvaliteten falde, hvis nogle af dem bliver for populære eller optager for mange ressourcer (tænk på støjende naboer). VPS er et trin over delt hosting. Du får din egen private virtuelle server (svarende til en lejlighed), men du deler stadig nogle faciliteter med andre lejere, der bor i samme blok, f.eks. haven eller døren. Dedikeret hosting svarer til et hus; en hel server kun for én kunde. Dyrt, men det er det værd, hvis du er ambitiøs. Der er dog stadig begrænsninger, men dedikeret hosting giver mulighed for mere fleksibilitet. Analogien med "bygninger" gælder også for de andre varianter/kategorier: øko-huse, detailbutikker, kunstudstillinger, huse i Indien, jordudviklere osv.

Hvad består de forskellige typer af webhoteller af? I en delt hosting-tjeneste deler brugeren en server med andre websteder og webhostingkontis. Selv om disse er billigere, er delt hosting bedst egnet til mindre websteder, der ikke bruger mange båndbredderessourcer. Virtual Private Servers (VPS) eller hosting i skyen giver dig mulighed for at skalere ressourcer efter behov i stedet for at være begrænset af en fysisk server. De trækker fra en pulje af processorkraft, hukommelse og lagerplads afhængigt af behov. VPS tager normalt en fysisk server og tildeler dedikerede ressourcer, mens hosting i skyen tager en række servere og fordeler ressourcerne på dem. Med en dedikeret webserver har du hele webserveren for dig selv, og kernen i tilbuddet er en betydeligt hurtigere ydeevne. Du skal dog betale ekstra, og du er ansvarlig for vedligeholdelsen. Webhoteller tilbyder normalt tre niveauer af abonnementer mod betaling. Udover de førnævnte niveauer kan du også overveje WordPress-hosting samt mere kraftfuld hjemmesidebygger-softwares. PS: Vi har brugt ordet ressource meget i denne beskrivelse. Selve ordet er en paraplybetegnelse for compute (f.eks. processoren), storage (SSD eller HDD), systemhukommelse (RAM) og netværk (normalt båndbredde og gennemstrømning).

Hvordan vælger du det bedste webhotel? De mange hosting-tjenester din virksomhed kan vælge imellem betyder, at du eller I skal træffe en beslutning om, hvorvidt en delt, dedikeret eller sky-baseret server er den rigtige for din virksomhed. Meget små virksomheder vil normalt vælge en delt eller administreret tjeneste. Omkostningerne er lave, men din virksomhed skal dele server med flere andre virksomheder. Du kan altid flytte op til et virtuelt privat netværk (eller VPS), hvis det er nødvendigt. En dedikeret server er, som navnet antyder, kun én server, der er reserveret til din virksomhed. Dedikerede servere er ikke så dyre, som de var engang. Det kan give mening, at få en dedikeret server, hvis du ønsker, at din virksomhed skal have sin egen serverplatform, og ikke ønsker at skulle bekymre dig om, at andre virksomheder på en delt server kan påvirke din onlineforretning, hvis de har problemer. Det er vigtigt at se nærmere på det serviceniveau (SLA), der vil være knyttet til din dedikerede server. Kig efter eventuelle ekstraomkostninger, såsom vedligeholdelse eller andre "ekstraydelser", som ikke er dækket af lejeprisen. Og endelig skal du forsøge at købe serverplads, som du kan udvide. Du ønsker ikke at opdage efter et par måneder, at du er vokset ud af din server og er nødt til at flytte til en ny. Skyen har fået stor indflydelse på erhvervsmiljøet. Det har gjort, at webhoteller også har taget skyen til dem og tilbyder et alternativ til de traditionelle hostingmetoder. Styrken ved hosting i skyen er fleksibilitet: Din virksomhed kan købe lige præcis den plads og de hostingtjenester, den har brug for nu, og udvide når som helst uden at forstyrre forretningen.

Hvilket webhotel er bedre? Betalt eller gratis? Alle elsker gratis ting, og det kommer ikke som nogen overraskelse, at gratis webhoteller er meget populære - men medmindre du planlægger at bruge dem til at lære at kode eller drive et personligt websted, vil vi ikke råde dig til at bruge et gratis webhotel. Misforstå os ikke: Vi elsker dem, men at bruge dem til erhvervsformål er fyldt med potentielle problemer, som gør det svært at anbefale dem. I modsætning til gratis software, koster tjenester (f.eks. webhotel eller VPN) penge at drive, hvilket er grunden til, at de fleste webhoteller bruger en freemium-forretningsmodel og vil forsøge at overbevise dig om, at du skal skifte til en billig, betalt tjeneste. Du kan forvente en række begrænsninger på diskplads og båndbredde. Du får ikke et SSL-certifikat, hvilket er en ufravigelig betingelse for at drive et ordentligt forretningswebsted. Du vil ikke få regelmæssige sikkerhedskopier, og nogle vil endda lukke dit websted ned i en time om dagen! I stedet anbefaler vi, at du tjekker vores guide over de bedste billige webhoteller, som vi jævnligt opdaterer for at inkludere de bedste tilbud.