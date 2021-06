Anmeldelse af One.com

One.com er en kompetent webhostingudbyder fra Danmark, som har alt det nødvendige for dem med enkle behov. Hvis du har brug for avancerede muligheder, skal du måske kigge efter en anden tjeneste.

One.com blev lanceret i 2002 her i Danmark af Jacob Jensen og er siden da gået hen og blevet en af de førende inden for webhosting i Europa. De skriver, at de hoster mere end 1.500.000 hjemmesider for kunder i 149 lande. De har mere end 400 mennesker ansatte, og det er et bevis på, hvor stort firmaet efterhånden er. Virksomheden ser ud til at fokusere på nybegyndere og giver startvenlige, brugervenlige hostingløsninger med masser af funktioner til gode priser. Gennem årene har de også vundet flere priser, som viser deres værd, og de er da heller ikke bange for at prale af dem.

I dag har One.com virksomheder registreret i Danmark, Sverige, Filippinerne, Indien og Dubai, og der er ingen tvivl om, at de gerne vil erobre det globale marked. De har formodentlig flere datacentre i hele Europa og USA, men placeringerne er ikke specificerede.

Vil du prøve One.com? Tjek deres website her

One.com's website er selvføglelig ikke kun på engelsk og dansk, men de har også andre sprog som: tysk, italiensk, fransk, hollandsk, spansk, portugisisk, svensk, norsk og finsk, og der kommer sikkert flere til i fremtiden. Selve websitet er overvejende hvid, enkel i sin stil og bruger et standardiseret layout, og det giver en indtrykket af, at det er brugerventligt.

One.com har en officiel blog, der findes på både engelsk og dansk. Der er flere kategorier i sidebjælken, men de fleste af dem fører dig tilbage til destinationssiden, og det kan godt være lidt forvirrende. Artiklerne er dog skrevet på en enkel og informativ måde. Vi havde gerne set flere artikler, og den sidste blev offentliggjort den 22. marts 2020, hvilket var samme tid som lockdown i Europa pga. COVID-19-pandemien.

Derudover kan du finde One.com på YouTube, Facebook og Twitter, og alle konti ser ud til at være aktive - hvert fald og nu da.

One.com's abonnementer til webhosting starter ud med at være billige, men bliver dyrere ved fornyelse (Image credit: One.com)

Abonnementer og priser

Ved første øjekast ser One.com's abonnementer ud til at være gode til at være sande. Denne beskrivelse vil især ræsonnere med dem, der ikke havde opdaget prisstigningen, efter at den indledende periode udløb. I øjeblikket er fornyelsesprisen to gange dyrere, men det afhænger normalt af den rabat, som der kører lige nu.

Mærkeligt nok vises abonnementerne på en sådan måde, hvor de dyre placeres til højre, mens de billige er til venstre. Normalt er layoutet i den modsatte rækkefølge. Det billigste begynderabonnement starter ved 2,49 $ (4,99 $ efter fornyelse) pr. måned, og det dyreste abonnement Guru koster 9,99 $ (19,99 $ efter fornyelse) om måneden. I det mindste får brugerne 50 GB lagerplads, mulighed for at hoste 100 mailkonti, ubegrænset båndbredde, en website-builder og et SSL-certifikat. One.com dækker grundlæggende delt-, e-mail- og WordPress-hosting.

One.com byder på 15-dages pengene-tilbage-garanti, hvilket er godt have, selvom det er kortere end normalt.

Med hensyn til betalingsmetoder accepterer One.com betalinger via alle de populære betalingskort og PayPal.

Brugervenlighed

Som man kan forvente af et firma, der henvender sig til en nybegynder, skal valg og køb en hostingplan samt oprettelse og vedligeholdelse af et websted gøres så simpelt som muligt. Derfor vises der bl.a. kun fem hostingplaner: 2 til delt hosting og 3 til WordPress-hosting. Brugere kan se og sammenligne alle detaljer om disse abonnementer ved at klikke på knappen under dem.

Når du har taget en beslutning om abonnementtypen, skal du registrere et domæne eller overføre et eksisterende, og der ikke er nogen mulighed for (hvis du allerede ejer et domæne) at lade det være hos sin nuværende manager og opdatere DNS. Med andre ord skal du stadig betale for et nyt domæne med One.com - og det kan føles som en unødvendig og irritabel begrænsning. One.com har ikke gratis domæneregistrering - hverken for begyndere eller for alle andre.

For at oprette en konto hos One.com skal du angive flere personlige oplysninger end forventet som bl.a. din fødselsdato. Du skal også vælge, om du vil have nyhedsbreve, der informerer dig om One.coms nye produkter, funktioner og specialtilbud ved at fjerne eller beholde markeringen i feltet. Så vælger du en betalingsmetode, foretager betalingen, og til sidst venter du på en e-mail med vejledning og koder.

One.com's brugertilpassede kontrolpanel er let at finde rundt i og får jobbet gjort (Image credit: One.com)

Omkring 10 minutter senere og med den anden registrering kunne vi endelig komme til kontrolpanelet. Selvom One.com ikke bruger industristandard cPanel eller Plesk, er deres tilpassede kontrolpanel meget brugervenligt, og selv nybegyndere bør ikke få problemer med at finde rundt.

Hvis du vælger et WordPress-orienteret abonnementer, er installationen ét klik væk, og det er let nok at få andre populære apps (som bl.a. Softaculous, Joomla, Drupal og så videre). Derudover er der flere værktøjer, der hjælper dig med at oprette en simpel blog eller et billedgalleri. Med en strømlinet filhåndtering, SSH- og FTP-support kan du også administrere dit website manuelt, hvis du har lyst.

One.com's brugervenlige website builder giver dig mulighed for at oprette et websted med kun op til 5 sider, men du kan vælge blandt mere end 140 skabeloner, som er klar til brug - og det er mere end nok, hvis du kun skal have en simpel hjemmeside.

Vi brugte GTmetrix til at teste responstid og oppetid på vores One.com-side (Image credit: GTmetrix)

Hastighed og oplevelse

One.com beskriver deres hosting som "lynhurtig" og ser ikke ud til at tvivle på deres hurtige ydeevne. Efter at have udført en GTmetrix-hastighedstest på One.com's hovedwebsted var vi måske ikke super impneret. Den samlede belastningstid og de krævede anmodninger var en smile over gennemsnittet, men når det kommer til mere detaljerede præstationsmålinger (som fx tid til interaktion, total blokeringstid, hastighedsindeks og andre ting) tog det lidt længere tid (eller meget længere) end anbefalet. Til sidst var den vurderede GTmetrix-hastighedspræstationen for One.com's hovedwebsted et D (55%), og det vækker måske megen tillid.

Heldigvis var oppetiden på One.com's websted en helt anden historie. Den blev overvåget med UptimeRobot over en periode på 2 uger, og her blev der ikke registreret nedetid og kun én eller to svingninger i responstid. Så selvom One.com faktisk ikke (mærkeligt nok!) lover noget om oppetid, viser rapporten, vi modtog, at der ikke skulle være behov for bekymring.

Der er flere nyttige guides, selvom One.com ikke tilbyder en traditionel videnbase (Image credit: One.com)

Support

One.com's kundeervice er ikke specielt omfattende. Der er ingen traditionel videnbase, men der er et par guides, hvoraf 5 er fremhævet på siden "Kontakt os". De er praktisk nok, men de henvender sig til komplette begyndere og går derfor ikke ind på mere avancerede spørgsmål.

Hvis du vil have hjælp fra et teammedlem hos One.com, kan du prøve med livechat eller e-mail. Da vi prøvede, kunne vi kun komme i kontakt med en bot og skulle anmode om at tale med en rigtig agent. Heldigvis ventede vi ikke længe, og den hjælp, vi fik, var mere end i orden. Support er tilgængelig 24/7, og de lover, at du får et svar inden for 24 timer, hvilket ikke som sådan er specielt hurtigt. Det er en skam, at One.com ikke har telefonsupport eller muligheden for at indsende en anmodning - men de muligheder, de har, er helt okay.

Konkurrencen

Når det kommer til lethed for begyndere, kan både One.com og Krystal Hosting krydse flere af felterne af. Selvom One.coms abonnementer er billigere (i hvert fald i starten), har Krystal Hosting flere supportmuligheder: anmodningsformular, livechat, telefon og en omfattende videnbase

En lighed, som Bluehost og One.com deler - og desværre ikke en god en - er den stor prisstigning efter den første tilbudsperiode. Begge hosts er meget fokuseret på brugervenlighed til nybegyndere og giver en rimelig værdi for pengene. Men hvis du er på udkig efter mere end et simpelt website, så kan Bluehost give dig en lang række muligheder.

Hostgator er en af de hårdeste konkurrenter på markedet - og ikke kun for One.com. Deres abonnementer for delt hosting har næsten samme pris, og selvom begge har meget at byde på, er praktisk alt ubegrænset fo brugerne på Hostgator, og de får en en generøs 45-dages pengene-tilbage-garanti, som giver dem nok tid til at træffe en endelig beslutning.

PowWeb og One.com aer mere ens, end vi lige gik og troede troede. Begge er til begyndere, leverer tilpasselige kontrolpaneler, ekskluderer månedlig fakturering og kan overraske med en stor prisstigning ved fornyelse. På trods af alt det har PowWeb en 1 hostingplan, mens One.com (i det mindste) inviterer sine brugere til at vælge mellem 5 forskellige hostingløsninger.

Endelig dom

Med sine attraktive priser, enkle og brugervenlige værktøjer til administration af websteder og kompetent (dog en smule begrænset) kundesupport er One.com et godt valg for nybegyndere med enkle behov. Hvis du har brug for mere avancerede hostingindstillinger og abonnementer med mange funktioner rettet mod mere erfarne brugere, udviklere eller større virksomheder, så kan du i stedet kigge mode tjenester som Bluehost, Hostgator og GoDaddy.