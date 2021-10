Hvorfor går de store webtjenester ned hele tiden?

Instagram, WhatsApp og Facebook blev for nyligt alle medlemmer af klubben af

webtjenester og apps, der har været påvirket af store forstyrrelser i det forløbne år. Ifølge en meddelelse fra Facebook skyldtes afbrydelsen en forkert konfiguration i virksomhedens eget netværksudstyr, hvilket igen forårsagede afbrydelser i kommunikationen mellem forskellige datacentre, hvor virksomhedens tjenester køres.

Dette er det seneste af en række forskellige hændelser, der har forårsaget afbrydelser globalt, og afslører risici ved at have centraliserede systemer ansvarlige for alle tjenester. Det viser også, hvordan selv de allerstørste af webtjenester stadig har svært ved at håndtere store afbrydelser og det spørgsmål, vi alle stiller; hvad er det, der forårsager disse store forstyrrelser?

Matthew Hodgson, administrerende direktør for Element, kommenterede den seneste store afbrydelse og sagde: "Centraliserede apps betyder, at alle æg er i samme kurv. Når kurven går i stykker, følger alle æggene med. Vi så det senest i sidste uge, da Slack lagde sig ned i et antal timer. "

"Decentraliserede systemer er langt meget mere pålidelige. Der er ikke et eneste svagt punkt, hvilket betyder, at de kan modstå omfattende forstyrrelser, noget der gør det muligt for enkeltpersoner og virksomheder at fortsætte med at kommunikere."

"Dette er en af grundene til, at vi ser en stigning i virksomheder og organisationer, der bruger Element og det decentraliserede Matrix-netværk, især til kritiske tjenester."

Nogle af de største globale tjenester ud over Facebook, Instagram og WhatsApp, der har været påvirket af store forstyrrelser i det forløbne år, er Airbnb, British Airways og PlayStation Network. Sidstnævnte var nede i cirka en time så sent som torsdag eftermiddag.

Andre virksomheder, der har haft problemer med deres tilstedeværelse på internettet i år, er UPS, Delta, GoDaddy, LastPass og mange flere. Ofte med websider, der indlæses langsomt eller viser fejlkoden "Service utilgængelig - DNS-fejl."

Brugere strømmer til Downdetector-tjenesten, en service, der overvåger forskellige websider og viser, når nogen af dem er blevet forstyrret.

Hvad Downdetector ikke viser, det er HVAD der er galt med de forskellige tjenester, så hvad handler det egentlig om?

Domain Name System (DNS) er en central del af internettet (Image credit: Shutterstock/Funtap)

Hvorfor disse forstyrrelser?

Synderen bag den seneste afbrydelse var en forkert softwarekonfiguration foretaget i cloudtjenesten Akamai Technologies, en fejl, der aktiverede en fejl i virksomhedens DNS-service, tjenesten, der leder din browser til det rigtige sted på internettet.

DNS er at sammenligne med de gule sider på Internettet og indeholder oplysninger om, hvilke URL'er der tilhører hvilken server og oversætter IP-numre til domænenavne og omvendt, for at gøre det lettere at bruge Internettet uden at skulle huske specifikke IP-numre.

En DNS-lækage, selv den mindste slags, kan udsætte selv de mest velbeskyttede webtjenester og udsætte dem for indtrængningsforsøg.

Akamai afslørede detaljer om, hvad der var sket via Twitter og frem for alt, at det lykkedes dem at gendanne en sikkerhedskopi af konfigurationen og dermed kunne genoprette normal drift.

Gav Witer, administrerende direktør for analyse- og cybersikkerhedsvirksomheden RapidSpike.com, siger "Internettet har igen vist sig at være et upålideligt sted, og det er Akamai, der er i centrum for problemerne denne gang, noget der tydeligt viser behovet for uafhængige overvågningsværktøjer i stedet for alle æg skal være i den samme kurv. "

"Ikke kun er nogle af de største webtjenester nede, vigtige værktøjer, som password manager 'LastPass' er blandt de berørte. Mange personer har i øjeblikket problemer med at få adgang til deres adgangskoder, hvilket betyder enorme produktivitetsproblemer. Dette kan ligefrem være farligt, hvis det påvirker sundhedsvæsenet eller finansielle virksomheder, og de igen ikke kan logge ind på deres systemer."

Ud over forstyrrelserne omkring DNS og CDN kan afpresningsangreb også være skadelige for webtjenester og forårsage forstyrrelser. Virksomheder og organisationer, der lider under ondsindet software, der krypterer netværkstrafik, stiger, og det er i sig selv en anden grund til, at websteder går ned.

Mellem en webside og den besøgende er der en række forskellige parter, der trækker i trådene, noget der gør visse websider mere sårbare end andre. Nogle virksomheders webtjenester er blevet ramt af ugelange afbrydelser som et direkte resultat af afpresningsangreb.

Afbrydelse efter afbrydelse

Denne forstyrrelse er kun én i rækken af forstyrrelser, der er sket i det forløbne år. For nylig blev Fastly, et af verdens største indholdsnetværk (CDN), ramt af en fejl, der forårsagede enorme forstyrrelser på internettet, forstyrrelser, der forårsagede problemer for hundredvis af de mest populære websider.

I modsætning til DNS er et indholdsnetværk en samling af servere rundt om i verden med det samme indhold, så en besøgende ledes til den, der er fysisk tættest på, noget der generelt burde give bedre indlæsningstider.

Afbrydelsen ved Fastly slog tjenester som Amazon, eBay, Reddit, BBC, PayPal, Squarespace og Vimeo ud. TechRadar var også et af mange udgivere, der var berørt af dette.

I marts 2019 blev Facebook ramt af en 14-timers afbrydelse, der kostede virksomheden - anslået - 90 millioner dollars i omkostninger, ifølge CNN.

Diskussioner foregår via den sociale medieplatform Twitter, hvor mange mener, at der er en tillid til indholdsnetværk, og at de kan føre til sårbarheder og cyberangreb.

Jake Moore, cybersikkerhedsspecialist hos ESET, siger: "Med så mange websteder, der driver trafik gennem et lille antal indholdsnetværk, indebærer hvert angreb store afbrydelser, og det er ekstremt vigtigt at kunne modvirke angrebene."

"IT-sikkerhedsfagfolk er godt forberedt på at håndtere det uventede, men selv de enkleste fejl kan have enorme konsekvenser. Simuleringer hjælper med at aflaste presset i en egentlig begivenhed, men selv med god forberedelse kan det tage timer, før skaden kan repareres. "

Undgå interferens

Ifølge en undersøgelse foretaget af Opengear har 38% af USA-baserede virksomheder tabt mere end 1 million dollar i de sidste tolv måneder på grund af netværksforstyrrelser. Undersøgelsen viste også, at 41% af USA-baserede virksomheder betragtede disse netforstyrrelser som den største enkeltårsag til utilfredse kunder.

Ifølge beregninger i undersøgelsen koster denne type afbrydelser mellem 300.000 dollars og 6 millioner dollars hvert år for virksomheder og organisationer rundt om i verden, svarende til omkring 2,5 millioner til over 50 millioner svenske kroner. Ved at bruge en pålidelig indholdsnetværksservice og investere i gode overvågningsværktøjer har du et godt fundament i at sikre gode muligheder for at minimere nedetid.

"Organisationer og myndigheder skal gennemgå implementeringen af disse for løbende at evaluere, overvåge, forbedre og sikre stabiliteten af deres webtjenester. Alt for at undgå problemer i fremtiden", ifølge Matthew McDermott hos teknologikonsulenter Access Partnership.

"Evalueringer er nødvendige for at finde flaskehalse på den server, du bruger, så stabiliserer du problemerne ved at implementere hurtige rettelser for at reducere indvirkningen på brugere og andre interessenter. Herefter kan du optimere serverens kapacitet for at sikre, at den opfylder behovene og til sidst sikre regelmæssig overvågning gennem automatiserede værktøjer til at forhindre fremtidige problemer."

Efterhånden som verden fortsætter med at udvikle sig til et stadig mere digitalt samfund som følge af pandemien, øges indsatsen også. Efterhånden som flere og flere flytter til forskellige former for webtjenester, bliver det stadig vigtigere at sikre både tilgængelighed og backup og andre beskyttelsesforanstaltninger for både din egen og dine kunders skyld.