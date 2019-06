Oppos under skærmen kamerateknologi kan blive fremtiden

Et af det i øjeblikket primære områder hvor smartphones adskiller sig fra hinanden er på hvorledes de løser problemet med placeringen af det frontvendte kamera.

Bruger de et pop-up-kamera, som Oppo Reno eller OnePlus 7 Pro, et hulkamera i skærmen som Samsung Galaxy S10, et traditionelt skærmhak som Huawei P30 eller som nu Oppe ser ud til at forsøge sig med – propper de blot kamerat ned under skærmen?

Oppo annoncerede på MWC Shanghai at de havde skabt en kombineret skærm og kamera, som lader dig tage billeder igennem skærmen. De kalder dette Under-skærmen kamera (Under-Screen Camera, USC). Det betyder, at du får en heldækkende skærm uden mekaniske dele, hak eller huller.

Der er flere teknikker I brug, for at dette skal fungere. Først og fremmest kan kameramodulet opfange mere lys, hvilket lader det se bedre igennem skærmen, ligesom skærmen er designet til at lade mere lys passere igennem sig.

Dertil vil de pixels, der dækker skærmen, kunne styres når kameraet er i brug, selvom Oppo ikke specificerer, hvad dette betyder – det mest indsendende vil være, at skærmen omkring kameraet slukker, når du skal bruge det.

Oppo nævner, at der kan være mange brugsscenarier – udover det indlysende (at tage selfies), kan det også muliggøre face unlock og videoopkald, så der er ikke blot tale om en gimmick, som vil bruges fra tid til anden, men en vigtig del af telefonen.

Hvornår får vi USC at se i en telefon?

Det primære spørgsmål omkring USC er, hvornår vi får det at se i smartphones. Oppo kunne ikke afsløre hvilke kommende telefoner, som vil benytte teknologien, eller hvornår det vil være tilgængeligt for forbrugerne.

Vi bad Oppo præcisere dette, samt om de kunne give os nogen hints i forhold til hvornår vi kan lege med teknologien. Så bliv hængende for fremtidige opdateringer på området.

Idtil videre må vi nøjes med Oppos seneste telefoner: Oppo Reno og Oppo Reno 10x Zoom, som dog ikke officielt forhandles i Danmark endnu.