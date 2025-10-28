OPPO lancerer Find X9-serien med gigantisk batteri og masser af lagerplads

Pris og tilgængelighed (Image credit: OPPO) OPPO lancerer nu deres nyeste smartphone OPPO Find X9 i Norden og resten af verden. Find X9 koster fra 999 euro og kommer i følgende versioner: 12GB + 256GB, 12GB + 512GB, og 16GB + 512GB lagerplads. Andre markeder får også en Find X9 Pro med 200MP hovedkamera, 16 GB RAM og 512 GB lagerplads og kosen pris på 1.299 euro.

OPPO har annonceret de nye Find X9 og Find X9 Pro. I Norden kommer X9 på markedet i november 2025, men OPPO har ingen aktuelle planer om at lancere Find X9 Pro i Norden. Telefonerne byder på forbedringer inden for kameraer, ydeevne, batterilevetid og software i forhold til forgængeren, som dog ikke officielt er til salg i Danmark. Find X9 Pro får de fleste opgraderinger, med et 200 MP telelins udviklet i samarbejde med Hasselblad og et batteri på 7.500 mAh.

Ny generation af Hasselblad-kameraer

Find X9-serien fortsætter samarbejdet mellem OPPO og Hasselblad. OPPO Find X9 har tre 50 MP-kameraer: et hovedkamera, et ultravidvinkelobjektiv og et periskop zoom-objektiv.

Begge modeller har 4K-videooptagelse ved 120 billeder i sekundet og understøtter også Dolby Vision HDR.

Derudover introducerer OPPO den såkaldte LUMO Image Engine, en ny billedbehandlingsarkitektur, der bruger parallelle beregninger. Det betyder ifølge OPPO, at kameraet kan håndtere regnekraft og energiforbrug mere effektivt, samtidig med at billedkvaliteten bevares. Enhederne kan desuden optage 4K Motion Photos, hvor hvert billede kan gemmes som et stillbillede i høj opløsning.

Store batterier og hurtig ydeevne

Find X9-serien er kendetegnet ved en stor batteri, der er meget større end hos konkurrenter som Samsung og Apple, med undtagelse af OnePlus 15, som vi er i gang med at teste i øjeblikket. Standard-versionen af Find X9 har et 7.025 mAh-batteri, mens Pro-versionen får et 7.500 mAh-batteri. Det er usædvanligt stort for en high-end smartphone. De fleste andre har ligger omkring 5.000 mAh, så Pro-versionen får altså 50% større batterikapacitet. Begge enheder understøtter 80 W hurtigopladning via kabel, 50 W trådløs opladning og 10 W omvendt opladning.

Under motorhjelmen kører Find X9-serien på MediaTeks nye Dimensity 9500-chipset, der er bygget på TSMCs 3nm-proces. Chippen lover forbedret ydeevne og effektivitet med en fornyet GPU og NPU til grafiske og AI-opgaver. Med hjælp fra OPPO's egen Trinity Engine både apps og spil køre mere stabilt på telefonen - også ved langvarig brug.

(Image credit: Peter Hoffmann)

Design og styresystem

Med hensyn til design har OPPO valgt et fladt og slankt profil med tynde skærmkanter på kun 1,15 mm. Begge modeller har en 120 Hz-skærm med en maksimal lysstyrke på 3.600 nits. Rammen er af aluminium, og bagsiden er af glas med mat finish. Modellerne har IP66, IP68 og IP69-certificering for støv- og vandtæthed med ekstra beskyttelse mod høje temperaturer og kraftige vandstråler.

Og endelig er Find X9-serien den første med ColorOS 16, den nyeste version af OPPOs Android-skin. Opdateringen introducerer mere flydende animationer, AI-funktioner til produktivitet, som man skal have i 2025 (som f.eks. automatiske oversættelser og resuméer), og mere omfattende cross-device-muligheder via O+ Connect. Det betyder, at Mac-brugere for eksempel kan fjernbetjene deres computer eller spejle op til fem apps samtidigt. Det vil også være muligt at copy-paste tekst fra mobilen direkte til deres Mac eller omvendt. Funktioner som også vil være tilgængelige for Windows-brugere.