Oppo lancerer måske verdens første telefon med kamera bygget ind i skærmen d. 26. juni

The Oppo RX17 Neo could be one of the firm's last to have a notch (Image Credit: TechRadar)

Ny og spændende teknologi kan være lige rundt om hjørnet, efter et billede af en kommende Oppo-telefon er lækket på nettet. Holder rygterne vand, vil telefonen have et kamera indbygget under skærmen.

Ifølge et billede som blev lagt op på Weibo (et kinesisk socialt medie), planlægger Oppo at lancere deres nye mobil d. 26. juni under MWC Shanghai. Billedet viser hvad der ligner en ring, som viser hvor kameraet er placeret under skærmen. Hvis det er hvad Oppo vil fortælle med billedet (hvis billedet altså er ægte), vil det give telefonen en heldækkende skærm uden hak eller hulkamera (ligesom Honor 20 og Samsung Galaxy S10 ), samtidig med at det eliminerer behovet for en mekanisk funktion, som skyder kameraet ud, som vi har set på Oppo Reno 10x Zoom og OnePlus 7 Pro .

Om telefonen så bliver afsløret d. 26. juni, og om den vil kunne købes derefter, er på nuværende tidspunkt uvist.

Oppo kan ende med blot at vise teknologien frem i en demoudgave, eller måske vælge kun at lancere telefonen på et begrænset antal markeder. Vi må vente og se om der overhovedet bliver lanceret noget som helst.

Vi har set dette før

Dette er ikke første gang vi har hørt om denne teknologi. Så sent som tidligere i juni lage Oppo en kort video ud, der viste deres kamera indbygget i skærmen på en fungerende prototype.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaYJune 3, 2019

Oppo er ikke den eneste producent, der leger med denne teknologi. Den kinesiske rival Xiaomi har også vist et selfie-kamera indbygget i skærmen frem.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1June 3, 2019

Det ser ud til, at teknologien næsten er klar til endelig lancering, men hvis den udkommer i år, bør vi forvente en høj pris på de første modeller med den indbygget – ny teknologi er ikke billig.

Via MySmartPrice og Indiashopps