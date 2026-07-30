OPPO overtager OnePlus’ plads i Danmark og vil lokke brugere til med store rabatter

OPPO lover fortsat support til OnePlus-brugere

Lokker med rabatter og gratis oplader

OPPO har åbnet en dansk version af sin hjemmeside og webshop, hvor danske kunder blandt andet kan finde smartphones fra Find-, Reno- og A-serierne samt tablets, smartwatches, lydprodukter og tilbehør. Dele af hjemmesiden er dog fortsat på engelsk, så den danske version virker endnu ikke helt færdiglokaliseret.

OPPO har netop lanceret en særlig overgangskampagne målrettet eksisterende OnePlus-brugere i Danmark, Sverige og Finland. Kampagnen skal gøre det mere attraktivt at flytte sit medlemskab fra OnePlus til OPPO og fortsætte hos samme koncern.

I en pressemeddelelse skriver OPPO, at OnePlus-brugere kan følge vejledningen på OnePlus’ webshop og forbinde deres eksisterende OnePlus-konto med OPPOs webshop. Når man har koblet kontiene sammen, kan man så bede om en gratis OPPO 80 W SUPERVOOC-strømadapter (så længe lager haved). Ifølge OPPO har adapteren en vejledende pris på 399 kroner i Danmark. Men da jeg forsøgte, kunne jeg ikke umiddelbart se, hvordan jeg rent praktisk skulle gøre det. Så jeg ville nok ikke have de helt store forventninger til rent faktisk at modtage en strømadapter.

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Det ville ellers være rart, fordi de fleste nyere smartphones efterhånden leveres uden strømadapter i æsken, og en oplader med understøttelse af 80 W SUPERVOOC kan normalt udnytte OPPO-telefonernes hurtige opladning bedre end en almindelig USB-oplader.

1.500 kroner i rabat på OPPO Find-serien

(Image credit: Oppo)

Selv om du ikke får fingre i en adapter, kan både OnePlus-brugere og Android-brugere i det hele taget stadig få store rabatter. Blandt andet en rabatkupon på 1.500 kroner, som kan bruges ved køb af udvalgte telefoner fra OPPO Find-serien.

Find-serien består af OPPOs dyrere modeller og er dermed det nærmeste alternativ til de flagskibstelefoner, som mange tidligere OnePlus-kunder normalt ville have kigget efter.

Den danske OPPO-side viser blandt andet modeller som OPPO Find X9, Find X9 Pro og Find X9 Ultra. Tilgængeligheden kan dog variere, og flere produkter står i skrivende stund angivet som udsolgt på hjemmesiden. Kunder, der tilmelder sig OPPOs nyhedsbrev, få op til 30 procent rabat på udvalgte lydprodukter, wearables, tablets og tilbehør. Tilbuddet kommer ved tilmelding til deres nyhedsbrev, og det er ikke kun forbeholdt tidligere OnePlus-medlemmer, men gælder også for andre kunder, der tilmelder sig via OPPOs webshop.

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Kampagnen er godt timet. Den er skudt i gang kort efter at OnePlus bekræftede, at de ikke længere ville lancere nye produkter i Europa og Nordamerika. Eksisterende telefoner vil fortsat kunne blive solgt, så længe der er varer på lager, men kommende OnePlus-modeller bliver ikke officielt lanceret i de berørte markeder. idig gjort det klart, at Europa fortsat er et vigtigt marked for virksomheden. Selskabet vil investere mere i sine europæiske aktiviteter og blandt andet lægge større vægt på Find-serien og telefonernes kamerafunktioner. e webshop og overgangskampagnen viser derfor en tydelig arbejdsdeling mellem de to mærker: OnePlus trækker sig fra nye produktlanceringer, mens OPPO udvider sin synlighed og forsøger at gøre sine produkter til det oplagte alternativ for tidligere OnePlus-kunder.

Det betyder ikke nødvendigvis, at OPPO uden videre kan overtage OnePlus’ position. OnePlus opbyggede gennem mange år et loyalt fællesskab omkring hurtige telefoner, konkurrencedygtige priser og OxygenOS. OPPOs Find-serie befinder sig i højere grad i den dyrere ende af markedet og konkurrerer direkte med flagskibsmodeller fra blandt andre Samsung, Apple, Google og Xiaomi.

En rabat på 1.500 kroner gør prisforskellen mindre og kan give eksisterende OnePlus-brugere en konkret grund til at overveje OPPO, når de næste gang skal købe telefon.

OnePlus-telefoner får fortsat support

(Image credit: Peter Hoffmann)

Selv om OnePlus ikke længere vil lancere nye produkter i Europa, oplyser selskaberne, at eksisterende kunder fortsat vil få adgang til garanti, kundeservice, softwareopdateringer og sikkerhedsopdateringer i overensstemmelse med de løfter, der blev givet ved købet.

OPPO har tidligere understreget, at serviceforpligtelserne for eksisterende OnePlus-enheder i Europa og Nordamerika ikke bliver ændret. behøver derfor ikke skifte telefon eller medlemskab med det samme. Overgangskampagnen handler snarere om at få kunderne ind i OPPOs univers, inden de på et senere tidspunkt skal vælge deres næste enhed.

Med en dansk webshop, en gratis oplader (hvis du kan finde ud af, hvordan man får den) og gode rabatter lægger OPPO i hvert fald ikke skjul på, at de håber på at indtage rollen som afløseren for OnePlus.