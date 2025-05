Apple Watch SE 3: todo lo que sabemos hasta ahora sobre el reloj más asequible de Apple – Y lo que queremos ver

Cuando se trata de los mejores smartwatches del mercado, la discusión siempre incluye la serie Apple Watch, y el modelo Apple Watch SE, del que hemos tenido dos hasta ahora, es la forma más barata de tener un smartwatch fabricado por Apple en tu muñeca.

El último modelo, el Apple Watch SE 2, que se presentó el 7 de septiembre de 2022, nos impresionó mucho. Pero claro, de eso hace ya más de dos años, lo que nos hace pensar que un Apple Watch SE 3 debería llegar más pronto que tarde.

Apple no ha dicho nada oficialmente, por supuesto (nunca lo hace, hasta que un producto se lanza realmente), pero aquí hemos reunido todo lo que hemos oído hasta ahora sobre lo que traerá consigo el Apple Watch SE 3: rumores, filtraciones, mejores conjeturas y lo que queremos ver.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del Apple Watch SE de 2025

Del Apple Watch SE de 2025 ¿Cuándo sale? Probablemente septiembre de 2025

Probablemente septiembre de 2025 Qué precio tendrá? Alrededor de 299€

Apple Watch SE 3: fecha de lanzamiento y precio

(Image credit: Apple)

Esperamos su lanzamiento en septiembre de 2025

El modelo actual se lanzó por un precio de partida de 299€

El Apple Watch SE original se lanzó en septiembre de 2019, mientras que el modelo de segunda generación apareció en septiembre de 2022. Esto supone un intervalo de tres años, y si Apple mantiene el mismo calendario para el modelo de tercera generación, entonces estaremos ante una ventana de lanzamiento en algún momento de septiembre de 2025, que a lo tonto ya está a la vuelta de la esquina.

Mark Gurman, de Bloomberg, informó en enero de que Apple presentaría el Apple Watch SE 3 en la segunda mitad de 2025. Eso significaría un lanzamiento junto con el Apple Watch Series 11 y el Apple Watch Ultra 3, así como los cuatro modelos esperados del iPhone 17, por supuesto. Eso casi seguro que será en septiembre.

Cuando se trata de precios, no ha habido ningún rumor o filtración que mencione este detalle en particular, por lo que tenemos que mirar los precios de los modelos anteriores para hacernos una idea: tanto el primer Apple Watch SE como el Apple Watch SE 2 tenían un precio de partida de 299€. En ambos casos, para los tamaños más pequeños de 40mm. Claro que cabe recordar que los precios son de 2019 y 2022 respectivamente.

Si bien Apple querrá mantener el Apple Watch SE 3 asequible (ya que esa es la razón principal de la existencia del dispositivo), podría haber un ligero aumento de precio esta vez. Sin duda, agradeceríamos una pequeña bajada de precio, pero ahora mismo eso parece menos probable.

Apple Watch SE 3: filtraciones y rumores

El Apple Watch SE 2 (Image credit: TechRadar)

El cuerpo podría ser de plástico

Podríamos ver nuevos sensores para controlar la salud

Hasta ahora no ha habido una avalancha abrumadora de filtraciones sobre el Apple Watch SE 3, pero eso no significa que Apple no esté trabajando en un nuevo reloj: la mayoría de los rumores de Apple que escuchamos tienden a girar en torno a iPhones y iPads, por lo que tal vez haya equipos más pequeños trabajando en los modelos de Apple Watch, lo que podría traducirse con menos gente a la que se le pueda escapar información confidencial.

El fiable periodista de Apple Mark Gurman ha afirmado que tendremos un Apple Watch SE 3 en 2025 y que será una actualización con un “nuevo aspecto”, aunque Gurman no aclara en qué consistirá ese nuevo aspecto. Estamos pensando en biseles más finos y bordes más elegantes que se parecen más al Apple Watch 10 que al actual Apple Watch SE 2 (que ahora parece bastante anticuado).

Siempre se habla de que Apple introducirá nuevos sensores para su Apple Watch (por ejemplo, para controlar la glucosa), así que es una posibilidad. Sin embargo, por lo que hemos oído, la verdadera innovación en términos de monitorización de la salud todavía parece lejana, y lo más probable es que cualquier mejora notable se aplique primero a los dispositivos Apple Watch más caros.

Gurman también ha pronosticado que el Apple Watch SE 3 tendrá un aspecto más de plástico, lo que también lo haría más adecuado para los niños, tal vez para que los padres compren el nuevo modelo para sus hijos. Es casi seguro que veremos nuevos colores, nuevas esferas de reloj y quizás nuevas correas cuando el Apple Watch SE 3 haga su debut y, por supuesto, watchOS 12 (el sucesor de watchOS 11) estará listo al mismo tiempo.

Apple Watch SE 3: lo que queremos ver

El Apple Watch SE 2 (Image credit: TechRadar)

Esperamos que el Apple Watch SE 3 se convierta inmediatamente en uno de los mejores relojes de Apple cuando por fin se lance, pero también tenemos algunas ideas sobre cómo Apple podría asegurarse de que el Apple Watch SE 3 sea realmente atractivo. Así que, a continuación te dejamos nuestra lista de deseos sobre las mejoras y cambios que nos gustaría ver en el próximo modelo, y tenemos mucha curiosidad por ver cuántos de estos puntos podrá cumplir Apple.

1. Una bajada importante del precio

Ya hemos dicho que es poco probable que el Apple Watch SE 3 cueste significativamente menos que su predecesor, pero podemos tener esperanzas. Actualmente hay smartwatches muy baratos que compiten con el Apple Watch, algo de lo que Apple seguramente se ha dado cuenta, y quizá el rumoreado cambio a una carcasa de plástico ayude a reducir los costes de producción.

2. Mejor seguimiento de la salud

La serie Apple Watch SE carece actualmente de algunas de las funciones de seguimiento de la salud que puedes encontrar en la línea estándar de Apple Watch: por ejemplo, no tienes ECG (electrocardiograma), oxígeno en sangre, ni capacidades de detección de temperatura en el Apple Watch SE 2. Aquí tenemos la esperanza de que Apple se las arregle para poner algunas de estas mejoras en el nuevo modelo, sin dejar que eso suba el precio.

3. Pantalla siempre encendida (Always-On)

En realidad, no tenemos demasiadas quejas sobre el Apple Watch SE 2, pero una de ellas era la falta de una pantalla siempre encendida (conocida como Always-On), que es algo que es enormemente útil para un smartwatch, aunque afecte un poco a la duración de la batería. Nos encantaría que esta característica se incluyera en el Apple Watch SE 3, que podría requerir algún tipo de actualización tecnológica de la pantalla al mismo tiempo.

4. IA en su justa medida y útil

La gran cantidad de funciones de Apple Intelligence que han llegado a los iPhones, iPads y Macs en los últimos meses aún no han encontrado un lugar en ningún Apple Watch, y esperamos que eso cambie pronto: la asistencia de IA podría ser realmente útil en una pantalla tan pequeña, por ejemplo con resúmenes, siempre y cuando Apple no se exceda con las adiciones.

5. Mejor duración de la batería

Sí, sí, sí... es la misma petición cada año, con cada smartwatch. Esperemos que los ingenieros de Apple consigan encontrar una forma de aumentar la duración de la batería del Apple Watch SE 3. Según nuestras pruebas, el actual Apple Watch SE 2 consigue unos dos días entre cargas, lo que no es nada del otro mundo, así que esperamos algo aún mejor del próximo modelo.