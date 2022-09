Apple Watch SE 2: primeras impresiones

No tiene pantalla siempre encendida

El Apple Watch SE 2 puede no parecer un dispositivo emocionante, pero tranquilamente lo hace todo bien. Tiene el último chipset, carga rápida y detección de accidentes de tráfico, y sigue siendo el reloj inteligente más asequible de Apple.

La última actualización de Apple de su reloj de pulsera de gama básica llega en forma de Apple Watch SE 2 (también llamado Watch SE 2022 por algunos).

Se trata de un smartwatch que pensado en tu economía, ya que el precio del Watch SE 2 se ha anunciado en 299€ para el modelo con GPS y 349€ para el modelo con móvil. A este precio relativamente bajo, se trata de un gran dispositivo si lo que quieres es el modelo básico del Apple Watch y nada más.

El hecho de que se mantenga el precio del modelo anterior y de que aun así incorpore el nuevo chip S8 que se encuentra en el Apple Watch 8 y en el Apple Watch Ultra significa que tiene algunas de las nuevas funciones de lujo. No tiene detección de temperatura, pero el modo de bajo consumo y la detección de colisiones se incluyen de serie.

La fecha de lanzamiento del Watch SE 2 se ha fijado para el 16 de septiembre, aunque ya se puede reservar, en caso de que estés desesperado por tenerlo en tus manos.

Apple Watch SE 2: diseño

La forma del Watch SE 2 resultará muy familiar a cualquiera que haya visto un Apple Watch en el pasado: con versiones de 40mm y 44mm, es el reloj más pequeño de la colección de Apple.

Luce la ya conocida combinación de la Corona Digital y el botón de encendido/aplicación en el lado derecho, y tiene el sensor de frecuencia cardíaca cubierto de cristal en la parte trasera, aunque esto es algo que se ha mejorado con el Watch SE 2.

Utilizando un material de "infusión de nylon", Apple ha hecho que la parte trasera del Watch SE 2 coincida con el color del chasis de aluminio que lo rodea, lo que hace que tenga un aspecto más unificado cuando no está en la muñeca. Dado que esto no es frecuente, no es un gran cambio, pero sin duda tendrá un aspecto más agradable cuando lo saques de la caja.

Llevar el Watch SE 2 en la muñeca no se sentirá como una novedad para cualquiera que haya usado un Apple Watch: es ligero, la pantalla es legible (y capaz de funcionar con tanta luminosidad como el Watch 8), y aunque tiene el gran bisel alrededor de la pantalla, es perfectamente fácil de deslizar e interactuar con las aplicaciones sobre la marcha.

Si eliges entre el Watch SE 2 y el Watch 8, en realidad sólo pierdes algunas funciones: no hay sensores adicionales para la monitorización de la temperatura, el oxígeno en sangre o el ECG, la pantalla es un poco más pequeña y no tiene la pantalla siempre encendida... pero para muchos, no serán grandes pérdidas, sobre todo teniendo en cuenta el precio.

Sin embargo, sí que tiene la detección automática de accidentes de tráfico, con la que el Watch puede saber si has tenido un golpe con el coche y avisar a los servicios de emergencia.

De nuevo, esto no es algo que hayamos podido (o querido) probar, pero es posible gracias a la incorporación del giroscopio y el acelerómetro mejorados que también se encuentran en los relojes más caros.

Apple Watch SE 2: batería

Al incorporar el nuevo chip S8, Apple ha dado en el clavo: el Apple Watch "barato" cuenta ahora con carga rápida y modo de bajo consumo, aunque esta última función, que desactiva algunos sensores clave como la detección automática de los entrenamientos, llegará a todos los dispositivos Apple Watch a partir del Series 4.

Esto significa que, aunque se supone que el Watch SE 2 solo dura 18 horas con una sola carga, probablemente podrás alargarlo fácilmente hasta un par de días si no haces ejercicio todos los días, e incluso si lo haces, una recarga exprés será más fácil con el cargador rápido.

Primeras conclusiones

Es difícil emocionarse demasiado con el Watch SE 2, pero Apple no quiere ni necesita que lo hagas. Lo único que busca es ofrecer un smartwatch más asequible para algunas personas pero que siga dando acceso al ecosistema de aplicaciones y servicios con el que los desarrolladores (y Apple) pueden ganar dinero.

Para el usuario, es una forma más barata de entrar en el mundo conectado de Apple y seguir obteniendo la mayoría de las funcionalidades clave que puede aportar tener un Apple Watch. Si no te importan las métricas de salud y no tienes intención de subir una montaña o bucear en aguas profundas con el dispositivo en la muñeca, el Watch SE 2 debe ser el smartwatch de Apple al que debes echar el ojo.