Apple Watch 10: todo lo que sabemos hasta ahora

El Apple Watch 10 podría ser el mejor Apple Watch de los últimos años (sin contar con los Ultra), ya que hay informes que sugieren que podría incluir algunas mejoras significativas, además de llamarse Apple Watch X.

Dicho esto, no todas las fuentes están de acuerdo y, dado que es probable que este wearable no llegue hasta septiembre, de momento tenemos tan solo las primeras filtraciones y rumores.

A continuación encontrarás todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el Apple Watch 10, y actualizaremos este artículo conforme vayamos sepamos más cosas.

Últimas noticias Cada vez <a href="https://global.techradar.com/es-es/health-fitness/al-final-apple-podria-olvidarse-de-las-pantallas-microled-para-el-apple-watch-y-creo-que-se-por-que" data-link-merchant="global.techradar.com"" target="_blank">parece menos probable que el Apple Watch 10 cuente con una pantalla microLED.

Vayamos al grano

¿De qué estamos hablando? Del próximo Apple Watch

Del próximo Apple Watch ¿Cuándo sale a la veta? Posiblemente en septiembre

Posiblemente en septiembre ¿Qué precio tendrá? Probablemente un mínimo de 449€

Apple Watch 10: precio y fecha de lanzamiento esperados

Costará como mínimo lo mismo que el Apple Watch 9 (Image credit: Future / Matt Evans)

El Apple Watch 10 probablemente será anunciado en septiembre del 2024, ya que el Apple Watch 9 fue presentado en septiembre del 2023, y modelos anteriores también han sido lanzados en septiembre de sus respectivos años.

Si queréis una fecha más específica, basándonos en el pasado, probablemente veamos la presentación del Apple Watch 10 en la primera o segunda semana de septiembre (probablemente un martes o un miércoles) y posiblemente se enviará el viernes de la semana siguiente. Eso significaría que se podría anunciarse el 3, 4, 10 u 11 de septiembre y ponerse a la venta el 13 o el 20 de septiembre.

Todavía no se sabe cuánto costará el Apple Watch 10, y esto es un poco más difícil de predecir que la fecha de lanzamiento, ya que hemos escuchado información contradictoria sobre si el nuevo modelo vendrá con grandes mejoras o no. En el caso de suponer una gran actualización, y si los componentes electrónicos siguen siendo muy caros de conseguir, entonces el precio podría subir. Si no, podría mantenerse fácilmente en torno al mismo que el Apple Watch 9.

Como referencia, el precio del Watch 9 es de 449€, por lo que ese es el mínimo que podía costar el Apple Watch 10.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir diariamente noticias de última hora, reseñas, opiniones, análisis, ofertas y más del mundo de la tecnología. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

Apple Watch 10: noticias y filtraciones

Ya ha habido varias filtraciones del Apple Watch 10, la más antigua se remonta a febrero de 2023, cuando un analista afirmó que el reloj se llamará Apple Watch X y vendrá en tamaños de 1,89 y 2,04 pulgadas. Como referencia, el Apple Watch 9 viene en tamaños de 1,69 y 1,9 pulgadas.

El uso de una X en lugar de un 10 siguiendo los pasos del iPhone X podría sugerir que se avecinan grandes cambios en el wearable, al igual que el iPhone X lució un nuevo diseño.

Pero una filtración más reciente de octubre de 2023 del analista Ming-Chi Kuo, que tiene un buen historial de filtraciones de Apple, sugiere que el Apple Watch X o Apple Watch 10 no ofrecerá ninguna "experiencia innovadora significativa". La filtración señala específicamente que este smartwatch aparentemente no tendrá una pantalla microLED o un monitor de glucosa en sangre.

En su día se habló de que Apple podría cambiar la tecnología de pantalla a microLED al menos en algunas pantallas del Apple Watch, ofreciendo mayor brillo y contraste, a la vez que se consumiría menos batería. Pero Ming-Chi Kuo ha reafirmado en marzo de 2024 que el cambio a microLED en un Apple Watch se ha cancelado, ya que aumentaría los costes de producción sin añadir un valor suficientemente significativo. Otro informe también sugiere, dejando el tema abierto para el futuro, que no se lanzará un Apple Watch con microLED este año.

Ahora bien, las afirmaciones anteriores de Kuo de que no habría "experiencias innovadoras significativas" podrían no ser del todo ciertas, ya que un informe de noviembre de 2023 del también fiable Mark Gurman, afirma que "la detección de hipertensión y de la apnea del sueño" están previstas para el Apple Watch 10, y esta es una afirmación que Gurman reiteró para Bloomberg en diciembre de 2023, por lo que parece seguro de ello. Así que es posible que al final sí que podamos ver novedades importantes.

El Apple Watch 10 podría tener un nuevo accesorio para la correa (Image credit: Future / Matt Evans)

Gurman afirmó en el mismo informe que al menos un modelo de Apple Watch en 2024 tendrá un nuevo aspecto. No especificó cuál, por lo que podría estar hablando del Apple Watch Ultra 3 o del Apple Watch SE 3, pero si el Apple Watch 10 se lanza como Apple Watch X, entonces tendría sentido un nuevo aspecto.

En un informe anterior de Bloomberg, Gurman dijo que el Apple Watch X tendrá una carcasa más delgada y un nuevo sistema de fijación de banda magnética, lo que podría dejar espacio para una batería más grande.

Sin embargo, vale la pena señalar que afirmó que este wearable podría lanzarse en 2024 o 2025, por lo que es posible que al final el Apple Watch 10 y el Apple Watch X sean dos dispositivos diferentes, a pesar de que X es el número romano para 10.

En cuanto a otras nuevas características que podría tener el Apple Watch 10 (o X), Apple ha solicitado la marca registrada para un sistema para medir los niveles de transpiración utilizando un reloj, pero pensamos que esto llegará a un modelo posterior si es que llega, ya que las patentes son, en el mejor de los casos, una señal muy temprana de posibles características planeadas para un futuro.

Por último, al menos por ahora, una función existente que el Apple Watch 10 podría no tener es la monitorización del oxígeno en sangre, ya que Apple mantiene actualmente una disputa legal con Masimo sobre posibles violaciones de patentes al ofrecer esta función. Por desgracia, esto también podría significar que no se ofrezca la rumoreada detección de la apnea del sueño en el Apple Watch 10, ya que dicha función probablemente dependería de las mediciones de oxígeno en sangre.