The War Within, la actualización pre-expansión de Warcraft, ya está disponible

Todo está listo para sumergirse en las profundidades del mundo en World of Warcraft y enfrentarse a las crecientes fuerzas del Vacío. ¡Todo esto y más en la actualización pre-expansión de The War Within, que ya está disponible!

Esta es solo la primera de dos actualizaciones, trayendo cambios a World of Warcraft mientras nos preparamos para el lanzamiento mundial el 26 de agosto a las 4 pm, tiempo de la CDMX (con acceso anticipado desde el 22 de agosto). Aquí tienes un vistazo a lo que te espera en la actualización de hoy

Nuevas tropas en acción

Verás algunos cambios en tus cuentas. Ahora podrás gestionar a tus personajes con un banco de tropas, compartir logros y reputaciones en toda tu cuenta, disfrutar de una nueva pantalla de selección de personaje, y más.

Cielonáutica mejorada

Anteriormente conocida como dracoequitación en Dragonflight, la cielonáutica ahora permite usar más monturas en este sistema. El sistema de vuelo anterior ahora se llama vuelo estable.

Cambios y ajustes de clase

Justo antes de la actualización pre-expansión, Dragonflight dejará de venderse como expansión independiente y pasará a formar parte de la suscripción básica. Además, los nuevos jugadores y los que regresen verán que Dragonflight es la expansión predeterminada para los niveles 10 a 70, en lugar de Battle for Azeroth.

Novedades para el futuro inmediato

Nuevo evento: Ecos Radiantes. Enfréntate a los recuerdos de Azeroth y obtén recuerdos residuales para comprar nuevos objetos y añadirlos a la colección de tu tropa. Este evento estará disponible para todos los jugadores de nivel 10 a 70, independientemente de si poseen The War Within.