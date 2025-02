Avowed llega oficialmente al catálogo de NVIDIA GeForce NOW

¿Ya no saben qué jugar? No se preocupen, el catálogo de GeForce NOW crece con la llegada de Avowed.

Así como lo leen, el esperado RPG de Obsidian Entertainment se suma a la biblioteca de GeForce NOW, acompañado de más títulos.

Los fans de los juegos de rol en primera persona ya pueden prepararse para explorar el mundo de Avowed desde la nube, con su lanzamiento marca la llegada de seis nuevos títulos a la plataforma, que ya supera los 2,000 juegos disponibles.

Además, los pases de un día para GeForce NOW están de regreso en cantidades limitadas. Actualmente, los jugadores pueden comprar uno por día (sujeto a disponibilidad). Con este acceso, se podrá disfrutar de juegos en la nube con el máximo rendimiento de una membresía GeForce NOW Ultimate o Performance. Pronto, se darán a conocer más opciones de suscripción. ¡Tú decides cómo jugar!.

Embárcate en una aventura épica y explora el fascinante mundo de Eora en Avowed, el esperado RPG de fantasía de Obsidian Entertainment. Como emisario de Aedyr, te podrás adentrar en las misteriosas Living Lands, una isla llena de secretos y magia ancestral. Pero no todo es lo que parece: una extraña plaga, que desafía la naturaleza y la lógica, se extiende sin control, amenazando con sumir la región en el caos.

Las Living Lands ofrecen una gran variedad de entornos por descubrir, cada uno con su propio ecosistema. Domina un combate visceral combinando espadas, hechizos, pistolas y escudos. A lo largo del camino, te acompañarán personajes de distintas especies, cada uno con habilidades únicas y misiones propias, cuyos destinos estarán en tus manos. Cada elección influirá en el mundo, moldeando el futuro de sus habitantes y poniendo a prueba tu ingenio en medio de intrigas, poder y peligro.

Los miembros de GeForce NOW pueden sumergirse en esta épica aventura con el poder de los rigs de gaming en la nube con tecnología GeForce RTX. Los miembros Ultimate pueden jugar en 4K y 60 FPS con alto rango dinámico en dispositivos compatibles, además de disfrutar beneficios como NVIDIA DLSS 3 para mayor fluidez y NVIDIA Reflex para una latencia ultra baja, asegurando una experiencia envolvente y espectacular en las Living Lands. ¡Es hora de jugar!

Lost Records: Bloom & Rage es la nueva aventura narrativa de Don't Nod, los creadores de Life Is Strange. Este título transporta a los jugadores a Velvet Cove, un pueblo ficticio de Michigan, donde seguirán la historia de cuatro amigos — Swann, Nora, Autumn y Kat— en dos momentos clave: el verano de 1995 y 27 años después, en 2022.

Explora el mundo de Swann con una vibra totalmente noventera, usando una videograbadora para capturar y revivir recuerdos. La historia se desarrolla en dos líneas de tiempo y aborda temas como la amistad, la identidad y un misterioso secreto que separó al grupo. Con su narrativa inmersiva, entornos interactivos y decisiones que afectan el curso del juego, Lost Records: Bloom & Rage ofrece un viaje emocionante a través del tiempo, la nostalgia y los lazos que nos unen...o nos separan.

Juegos disponibles para jugar en la nube esta semana: