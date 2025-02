NVIDIA anunció importantes mejoras en títulos como Avowed, Star Wars Outlaws y muchos más

¡Atención! Como de costumbre, NVIDIA realizó importantes actualizaciones de juegos con DLSS, un nuevo controlador GeForce Game Ready. Pero eso no es todo, ya que también dio a conocer la compatibilidad añadida para 5 pantallas G-SYNC Compatible. ¿Quieren conocer todos los detalles?

La siguiente información es lo más relevante acerca de los nuevos juegos y actualizaciones que están integrando la tecnología RTX para ofrecer la mejor experiencia en PC a los jugadores con GeForce RTX. Si deseas obtener más detalles, consulta el siguiente enlace .

Avowed : Obsidian Entertainment y Xbox Game Studios lanzan Avowed en Acceso Anticipado para los compradores de la Edición Premium, con su lanzamiento completo programado para el 18 de febrero. Ambientado en el mundo ficticio de Eora y presentado por primera vez en la franquicia Pillars of Eternity, Avowed lleva a los jugadores a investigar rumores sobre una plaga que se está propagando en las Living Lands. Desde su lanzamiento, el juego es compatible con DLSS Super Resolution, DLSS Frame Generation y NVIDIA Reflex, además de permitir mejorar la calidad visual con reflejos con trazado de rayos acelerado por hardware. Los usuarios de la aplicación NVIDIA con tarjetas GeForce RTX 50 y 40 Series pueden optimizar aún más la calidad de imagen y el rendimiento utilizando DLSS 4 overrides .

Star Wars Outlaw s : Con la llegada de una nueva actualización , Star Wars™ Outlaws ofrece una experiencia aún mejor en todas las PC con GeForce RTX gracias a la incorporación de DLSS 4 con Multi Frame Generation, un modelo mejorado de DLSS Frame Generation que ofrece mayor rendimiento y menor uso de VRAM, junto con el nuevo modelo de IA DLSS Transformer para DLSS Super Resolution, DLSS Ray Reconstruction y DLAA. En las tarjetas GeForce RTX 50 Series, DLSS Multi Frame Generation trabaja en conjunto con otras tecnologías DLSS, multiplicando los cuadros por segundo hasta 9.3 veces en promedio en comparación con el renderizado tradicional. Este salto masivo en rendimiento permite a los jugadores con una GeForce RTX 5090 alcanzar más de 220 FPS en 4K, con ray tracing y ajustes Ultra, mientras que los usuarios de una GeForce RTX 5080 pueden llegar hasta 150 FPS, ofreciendo una experiencia notablemente más fluida y rápida.

Indiana Jones and the Great Circle : Esta emocionante aventura mejora aún más con una actualización que llega la próxima semana, incorporando DLSS 4 con Multi Frame Generation y DLSS Ray Reconstruction, además de actualizar DLSS Super Resolution y DLAA con el nuevo modelo de IA con tecnología Transformer. También se añaden sombras completamente trazadas por rayos desde todas las fuentes de luz. Activar DLSS Multi Frame Generation junto con DLSS Super Resolution y DLSS Ray Reconstruction multiplica el rendimiento hasta 4 veces en promedio en tarjetas GeForce RTX 50 Series en 4K con ray tracing completo. Gracias a la potencia extra de DLSS con Multi Frame Generation, la GeForce RTX 5090 supera los 260 FPS en 4K, ofreciendo la experiencia definitiva en PC para Indiana Jones and the Great Circle. A 2560x1440, el aumento promedio en rendimiento es de 3.7 veces, permitiendo que tanto la GeForce RTX 5080 como la GeForce RTX 5090 superen los 235 FPS con ray tracing completo, ofreciendo una experiencia espectacular a los jugadores que prefieren esta resolución cada vez más popular.

Legacy: Steel & Sorcery : Desarrollado por expertos de la industria de los MMO, Legacy: Steel & Sorcery es un tributo al combate PvP, la recolección de recursos, la exploración y la comunidad de los MMO, todo en una experiencia de juego individual o cooperativa de extracción. El juego entró en Acceso Anticipado en Steam ayer y los jugadores con GeForce RTX pueden aumentar el rendimiento con DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation.

Wuthering Wave : Tras la devastación causada por el Lamento, la civilización renace en Wuthering Waves , el título de mundo abierto de KURO GAMES. Desde su lanzamiento, el juego ha sido compatible con DLSS Super Resolution, y hoy, una nueva actualización introduce soporte para DLSS Frame Generation, NVIDIA Reflex y reflejos con trazado de rayos, lo que permite a los jugadores con GeForce RTX disfrutar de mayores tasas de cuadros por segundo, menor latencia del sistema y una experiencia visual aún más impresionante.

Dark Messiah of Might and Magic RTX Remix : Un equipo de modders bajo el nombre de wiltOS Technologies ha estado trabajando en una actualización para el RPG de acción en primera persona de 2006 de Ubisoft y Arkane Studios, ambientado en el universo de Might & Magic Fantasy. Para ofrecer la mejor experiencia posible, han desarrollado tres mods diferentes, que pueden usarse por separado o en conjunto:

Una actualización del juego, que corrige errores e introduce mejoras en la calidad de vida.

Un modo cooperativo en línea completo, con nuevo contenido.

Un mod de NVIDIA RTX Remix, que renueva completamente los gráficos del juego con ray tracing completo y DLSS.

Consulta el siguiente enlace donde se muestran las mejoras en texturas, iluminación y otros detalles gráficos del mod RTX Remix.

El nuevo controlador GeForce Game Ready se lanzó hoy e incluye soporte desde el primer día para Avowed, la actualización de DLSS 4 con Multi Frame Generation de Indiana Jones and the Great Circle™, Sid Meier’s Civilization VII y la actualización de DLSS Frame Generation de Wuthering Waves. Además, agrega compatibilidad con 4 nuevos perfiles de Configuración Óptima para Juegos, así como 5 pantallas G-SYNC Compatible, que ofrecen una experiencia de Tasa de Refresco Variable (VRR) para que tu juego sea más fluido y disfrutable.

Con esto, NVIDIA demuestra una vez más su compromiso por llevar la experiencia de juego a niveles nunca vistos.