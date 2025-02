Descubre las últimas novedades de Monster Hunter Wilds y Onimusha

Capcom se hizo presente en el State of Play de PlayStation para presentar el tráiler de lanzamiento de Monster Hunter Wilds, pero eso no es todo.

Ya que también brindó un primer vistazo a la primera actualización de este esperado RPG de acción. Onimusha: Way of the Sword también fue mostrado en un tráiler con la historia de su legendario protagonista, Miyamoto Musashi. Por último, la compañía dio a conocer la remasterización de Onimusha 2: Samurai's Destiny saldrá a la venta el 23 de mayo de 2025 con características mejoradas. ¿Están listos para conocer todas las novedades?

Monster Hunter Wilds prepara a los cazadores para su lanzamiento y mucho más

A tan solo un par de semanas de su lanzamiento, Monster Hunter Wilds prepara a los cazadores para su viaje a las Tierras Prohibidas con el tráiler oficial de lanzamiento. Las nuevas imágenes de este esperado RPG de acción les dan una probada de los desafíos que aguardan en este mundo en constante cambio. El tráiler muestra a Jin Dahaad, el inmenso depredador de los Acantilados Espinahelada, ¡y a un misterioso Rathalos que no se parece a ningún otro "Rey de los Cielos" que los cazadores hayan visto antes!

Tras la llegada de Monster Hunter Wilds el 28 de febrero, el título seguirá evolucionando con actualizaciones de contenido posteriores al lanzamiento. La primera gran actualización gratuita está prevista para la primavera de 2025 (en el hemisferio norte) y otoño de 2025 (en el hemisferio sur) y supondrá el regreso de Mizutsune, el elegante Leviatán danzante que atrapa a sus presas con burbujas inmovilizadoras. Antes de eso, a partir de la semana siguiente al lanzamiento, se lanzarán misiones de evento con armaduras especiales que los jugadores podrán conseguir como recompensa. Permanezcan atentos para conocer más detalles sobre estas misiones de tiempo limitado y el resto de los contenidos que llegarán con la actualización gratuita #1.

Monster Hunter Wilds llegará a PlayStation®5 con soporte para PS5®Pro Enhanced, Xbox Series X|S y PC a través de Steam. Los jugadores que reserven el juego recibirán la armadura superpuesta "Set de caballero del gremio" y el talismán "Amuleto de esperanza" como bonificación especial. Además, con los pedidos anticipados a través de PlayStation®Store se podrá obtener un minilibro de arte digital.

Onimusha: Way of the Sword presenta a su héroe legendario

Hoy, Capcom dio a conocer el primer vistazo extendido de Onimusha: Way of the Sword desde su sorprendente presentación en The Game Awards. El nuevo tráiler revela que el protagonista de este juego de acción y fantasía oscura no es otro que Miyamoto Musashi, una figura legendaria de la historia de Japón. En Onimusha: Way of the Sword, Musashi es un joven y feroz samurái que, en un giro sobrenatural del destino, se encuentra empuñando un Onibrazal y luchando contra hordas demoniacas de genma.

El rostro de Musashi fue modelado tomando como base el de Toshiro Mifune, la icónica estrella del cine japonés que encarnó a Musashi en las películas clásicas de samuráis. Onimusha: Way of the Sword tiene lugar en Kioto, que ha sido corrompida por malévolas nubes de miasma que invocan al infierno en el mundo de los vivos y suman a la capital del Japón feudal en el caos. Equipado con un Onibrazal, Musashi recibe un poder más allá de los límites humanos que le permite matar monstruosidades del inframundo, incluido al destructivo Byakue, que empuña un hacha y cuyo poder aumenta cuando se empapa de su propia sangre.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Onimusha: Way of the Sword, la primera nueva entrega de la serie Onimusha en casi dos décadas, combina esta vasta mezcla de historia y mitos con combate de vanguardia. El juego se centra en satisfactorios enfrentamientos de espada contra espada, con énfasis en destazar a los enemigos y la tensión de decidir cuándo absorber sus almas en el calor de la batalla.

Onimusha: Way of the Sword se lanzará en todo el mundo en 2026 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

Onimusha 2: Samurai's Destiny regresa remasterizado

Onimusha 2: Samurai's Destiny regresará el 23 de mayo de 2025 para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC a través de Steam con pedidos anticipados disponibles a partir de hoy. Más allá de incluir sus clásicas mecánicas llenas de acción, esta versión remasterizada también viene equipada con efectos visuales optimizados y un montón de nuevas características y mejoras de funcionalidad.

Estas actualizaciones incluyen más niveles de dificultad, como el nuevo modo "Infierno", en el que un solo golpe supone la muerte, además de la opción de disfrutar de la historia seleccionando el modo Fácil desde el principio. Las nuevas características de funcionalidad también incluyen la posibilidad de cambiar de arma sin pausar la acción y el poder de elegir el momento en que Jubei se transforma en un Onimusha. Esta remasterización también incluye mejoras modernas como guardado automático, cinemas que se pueden saltar, múltiples relaciones de aspecto y mucho más. Esta versión amplía incluso la galería del juego con 100 nuevas ilustraciones y la banda sonora original. Además, el juego contará con subtítulos en español latinoamericano.

Como bonificación especial, los jugadores que reserven Onimusha 2: Samurai's Destiny o sean de los primeros en adquirir el paquete "Onimusha 1+2" obtendrán el "Onimusha 2: Paquete de álbum orquestal", que incluye pistas de música orquestal y útiles objetos para hacerles la vida más fácil en el juego. Los jugadores con datos de guardado del remaster de 2019 de Onimusha: Warlords también podrán desbloquear un atuendo especial para Jubei inspirado en Samanosuke, el protagonista del juego original.

Onimusha 2: Samurai's Destiny salió originalmente en 2002 y se ha convertido en la entrega más vendida de la serie Onimusha. La trama sigue a un nuevo héroe, el maestro espadachín Jubei Yagyu, que emprende la misión de derrotar a Nobunaga Oda y a su ejército de demonios. Onimusha 2: Samurai's Destiny incluye u