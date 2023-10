El Apple Watch del año que viene no tendrá innovaciones "significativas", según un analista

La racha de Apple de pequeñas actualizaciones iterativas de sus principales Apple Watch continuará, según un analista, y es poco probable que el dispositivo del año que viene incluya "experiencias innovadoras significativas".

Salvo la serie Apple Watch Ultra, los mejores modelos de Apple Watch no han tenido una actualización importante en varios años, y el Apple Watch 9 es otra actualización en gran medida iterativa, con la posible excepción de la nueva función Doble Toque. El analista de Apple Ming-Chi Kuo publicó un informe en Medium en el que detalla los planes futuros de Apple, y parece que volvemos a tener más de lo mismo: un golpe para cualquiera que espere cambios importantes en el smartwatch de Apple.

Según Kuo, el próximo Apple Watch (que saldrá en el 2024) no vendrá con una pantalla microLED, y también carecerá de un monitor de glucosa en sangre. Un monitor de glucosa que no requiera pincharse la piel es una característica muy discutida en la comunidad de Apple, por lo que es una pena que no se incluya. Kuo cree que la pantalla microLED podría debutar en el 2025, pero añadió que "no me sorprendería que se pospusiera hasta el 2026."

Hubo más malas noticias de Kuo, cuyo informe afirmó que "se espera que los envíos de Apple Watch en el 2023 disminuyan aproximadamente un 15% [año tras año] a 36-38 millones de unidades." Si es correcto, es una caída significativa que podría tener preocupados a los ejecutivos de Apple.

La esperanza del Apple Watch X

(Image credit: Future)

A pesar de las decepcionantes noticias, hay un punto positivo para los fans del Apple Watch. Y es que se rumorea con fuerza que el dispositivo recibirá una actualización mayor con motivo de su décimo aniversario, el año que viene, con un producto bautizado como Apple Watch X.

Esto podría venir con una serie de nuevas características para celebrar la ocasión, incluyendo una carcasa más delgada y nuevas bandas, así como la rumoreada pantalla microLED y ese monitor de glucosa en sangre. Curiosamente, el periodista de Bloomberg Mark Gurman ha afirmado que estas actualizaciones podrían llegar en el 2024, el mismo año en que Kuo dice que no deberíamos esperar nada trascendental.

Sin embargo, hay algo que no encaja. El primer Apple Watch se presentó en el 2014 y salió a la venta en el 2015, por lo que Gurman admite que el Apple Watch X podría coincidir con el décimo aniversario de la fecha del 2015. De ser así, tanto el informe de Kuo como el de Gurman podrían acabar siendo correctos, aunque en ese caso nadie sabe cómo se llamará el dispositivo del año que viene.

En última instancia, tendremos que esperar a ver qué ocurre. Aunque parece que pronto llegarán nuevas e interesantes funciones al Apple Watch, no esperes que el modelo del año que viene te vuele la cabeza.