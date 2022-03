Test: JBL Flip 6

Kort oppsummert

JBL fortsetter å forsvare plassen sin blant de beste portable bluetooth-høyttalerne med nye Flip 6. Det er ikke snakk om store endringer denne gangen, men de som er gjort er betydningsfulle og det gjør den nye utgaven til den beste til nå.

JBL Flip 6 er en Bluetooth-høyttaler som er enkel å bruke, den byr på stabil tilkobling og den er kraftig nok til å fylle et rom med eller en strandfest med stemningsfull lyd.

Det er ikke minst takket være bassen, som er betydelig kraftigere enn hva en skulle forvente fra en høyttaler på denne størrelsen. Samtidig er også diskanten forbedret, og den låter nå en tanke mindre skarp og hard enn hva som var tilfelle med tidligere modeller.

Flip 6 byr ellers på IP67-sertifisering som sikrer at den tåler både vann og støv, og den robuste byggekvaliteten med grove materialer gjør at den burde tåle hardhendt bruk over lang tid uten problemer. Det kommer også godt med at den støtter sammenkobling med opptil 99 andre JBL-høyttalere som støtter PartyBoost, og stereospilling med andre Flip 6-høyttalere.

Det eneste argumentet mot å kjøpe JBL Flip 6 er egentlig at Flip 5 fortsatt er til salgs til en veldig gunstig pris, så hvis du kunne tenke deg å spare noen kroner og fortsatt få en gode Bluetooth-høyttaler så er den verdt en titt.

Er du derimot villig til å betale litt ekstra for enda bedre lyd og et oppdatert design, så er Flip 6 helt klart verdt et kjøp. Du får riktignok ikke ekstra finesser som stemmestyring, lading av telefonen din eller WiFi-tilkobling slik enkelte konkurrenter byr på, men det er heller ikke det Flip 6 handler om – den bare spiller musikken din, enkelt og greit, og på det punktet gjør den en glimrende jobb.

Det nye designet med mindre plast har fjernet kanten som gjorde at Flip 5 ikke rullet når du la den fra deg, og derfor har Flip 6 i stedet fått den smale gummilisten du ser på bildet. (Image credit: Truls Steinung)

Pris og tilgjengelighet

JBL Flip 6 er tilgjengelig i norske nettbutikker til en veilende pris på 1390 kroner.

Det er 100 kroner mer enn lanseringsprisen til Flip 5, men det er kanskje viktigere å få med at det er ganske mye mer enn hva Flip 5 koster nå. Den er nemlig i skrivende stund å få kjøpt for så lite som 800 kroner mange steder, og det gjør den til et godt valg så lenge du synes det er greit å ikke få oppgraderingene Flip 6 byr på.

Samtidig er Flip 6 betydelig rimeligere enn Sonos Roam som går for 1990 kroner, men den byr til gjengjeld på WiFi i tillegg til Bluetooth.

En annen relevant konkurrent som det kan være verdt å se nærmere på er UE Boom 3 som går for rundt 1200 kroner i norske nettbutikker, men vår erfaring er at den ikke imponerer like mye når det kommer til lyd som JBL Flip 6 gjør.

Betjeningen er enkel og brukervennlig. (Image credit: Truls Steinung)

Design

550 g

Robust bygget

IP67-sertifisering

JBL Flip 6 viderefører i alle hovedsak det samme designet tidligere Flip-modeller har bydd på. Vi snakker altså om en sylinderformet høyttaler med passive radiatorer i hver ende, gummiforsterking på alle utsatte kanter, og robust stofftrekk som tåler røff behandling.

Likevel er faktisk designendringene større fra Flip 5 til Flip 6 enn de var fra Flip 4 til Flip 5, og det er kanskje først og fremst fordi JBL har gått for en betydelig større logo på forsiden enn de har hatt tidligere. Utover det er det bare snakk om små justeringer, inkludert en liten gummilist på baksiden som sikrer at høyttaleren ikke ruller av gårde når du legger den fra deg.

Høyttaleren er fortsatt liten nok til å holdes komfortabelt med en hånd, og den passer veldig godt til å slenges i en hvilken som helst sekk. Ikke minst kan du lett plassere den i en lomme på en sekk som i utgangspunktet er ment for en drikkeflaske.

Vår testmodell av JBL Flip 6 er den grå varianten, men den finnes også tilgjengelig i sort, rød og blå. Skal vi dømme etter hva JBL har gjort tidligere, kan vi også vente oss at den vil bli tilgjengelig i flere fargevalg etter hvert.

De passive radiatorene gjør underverker for bassgjengivelsen. (Image credit: Truls Steinung)

Betjeningsknappene over JBL-logoen er de samme som tidligere, og de består av en PartyBoost-knapp, volum ned, volum opp og play/pause. På det som må regnes som baksiden sitter det i tillegg en Bluetooth-sammenkoblingsknapp og av/på-knapp, i tillegg til en USB-C-port til lading.

Nytt med Flip 6 er det ellers også at den er oppgradert til IP67 mot Flip 5s IPX7-sertifisering, noe som i praksis betyr at den er beskyttet mot støv i tillegg til vann. Det burde gjør den enda bedre skikket til bruk på stranda og andre steder med mye støv og lignende enn tidligere utgaver.

Reimen gjør at det er enkelt å henge opp Flip 6 på en grein eller på sekken mens du er ute og går. (Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Stor woofer, separat tweeter-element og to passive radiatorer

Kraftig bass

Mye volum

JBLs Flip-serie har lenge vært blant våre favoritter i denne produktklassen, og JBL Flip 6 viderefører på alle måter denne arven. Faktisk klarer Flip 6 å bringe med seg noen små forbedringer som gjør den enda bedre enn forgjengerne.

Bassen som alltid har vært et imponerende aspekt ved Flip-serien, er også her kraftigere enn man skulle tro var mulig fra en så liten enhet, men den er samtidig også en tanke mer kontrollert og jevn over hele basspekteret enn hva som var tilfellet med Flip 5.

Den spiller også imponerende dypt, men ikke overraskende kommer Flip 6 fortsatt til kort når det kommer til å spille av basslinjen mot slutten av Billie Eilish' «Bad Guy» – noen grenser må jo de fysiske lovene fortsatt få lov å holde på. Mer normale basslinjer som den man får servert tidligere i samme låt takler Flip 6 derimot helt fint, og det låter både stramt og levende uten å overvelde.

Diskanten, som i tidligere Flip-modeller har vært en tanke skarp, har i Flip 6 også blitt mer kontrollert og avrundet, uten at det går utover friskheten. Dermed takler den bråkete gitarer og skrikende synth-lyder bedre enn før, og det gjelder også selv når man skrur opp volumet.

Apropos volum, så har Flip 6 massevis å gå på på dette punktet, og det ikke noe problem å fylle et relativt stort rom med lyd, uten at du føler at du mangler noe spesielt.

Den største svakheten til Flip-serien har alltid vært mellomtonen, og den er også her tilbaketrukket til fordel for kraftig bass og frisk diskant. Dette er imidlertid egentlig bare et resultat av det typiske lydbildet JBL leverer, så hvis du liker dette så vet du hva du går til. Det skal også sies at det er betydelig bedre at mellomtonen er litt tilbaketrukket fremfor at den er for dominerende, og vi opplever stort sett helheten som veldig hyggelig å høre på med en fin detaljrikdom og masse trøkk.

Batterilevetid og tilkobling

12 timers batterilevetid

Bluetooth 5.1

Tilhørende app

Ifølge JBL leverer Flip 6 opptil 12 timers bruk mellom hver lading, og vår opplevelse er at dette stemmer ganske godt i praksis. Opplading foregår med den medfølgende USB-C-kabelen, og 0 til 100 prosent unnagjøres på rundt 2 og en halv time. (Adapter følger riktignok ikke med, men du kan bruke en hvilken som helst mobillader eller plugge den i en USB-port på PC-en).

Vår erfaring har også vært at Bluetooth-tilkoblingen er veldig stabil, og den har fungert upåklagelig med flere ulike Android-telefoner. I tillegg har våre britiske kollegaer testet den med en iPhone 13 mini med stort hell.

JBL Portable-appen lar deg oppdatere fastvaren i Flip 6, i tillegg til å justere lyden med en trebånds EQ og skru av eller på varslingslydene. I tillegg gir appen deg også mulighet til å koble sammen flere Flip-høyttalere i PartyBoost-modus, men her er det verdt å merke seg en begrensning det greit å vite om.

PartyBoost har nemlig to moduser, og mens Party-modusen der alle høyttalerne spiller unisont fungerer med alle JBL-høyttalere som støtter PartyBoost, så vil stereo-modus kun fungerer med andre Flip 6-høyttalere. Selv om Flip 5 også støtter PartyBoost, kan den altså ikke brukes til å spille i stereo – kun unisont.

Dette kan virke som en litt kunstig begrensning, men det er i hvert fall bedre enn situasjonen med Flip 4 og Flip 5 der sammenkobling ikke fungerte i det hele tatt fordi JBL hadde valgt å satse på den nye PartyBoost-teknologien fremfor den gamle JBL Connect+-løsningen.

Bør jeg kjøpe JBL Flip 6?

Slik ser den røde utgaven av JBL Flip 6 ut. (Image credit: TechRadar)

Kjøp den hvis ...

... du vil ha noe som bare fungerer

Du bare kobler den til med Bluetooth og trykker på Play så er du i gang. Du trenger ikke laste ned appen en gang, hvis du ikke vil.

... du vil ha kraftig bass i lite format

Flip 6 leverer imponerende bass, størrelsen tatt i betraktning, og det bidrar til et flott helhetlig lydbilde.

... du er mye på stranda

IP67-sertifiseringen sikrer at Flip 6 tåler å bli utsatt for elementene uten å ta skade.

Ikke kjøp den hvis ...

... du vil ha WiFi-tilkobling

I motsetning til Sonos Roam kan ikke Flip 6 kobles til hjemmenettverket ditt. Her er det bare Bluetooth som gjelder.

... du vil bruke stemmeassistent

Flip 6 er en enkel høyttaler, og den har ikke Google Assistant eller Alexa innebygget.

... du vil ha mulighet til å lade telefonen din

I motsetning til JBL Charge 4, kan ikke Flip 6 brukes som nødlader for telefonen din.

Nysgjerrig på andre alternativer? Her er vår liste over de beste bluetooth-høyttalerne

Opprinnelig testet: mars 2022