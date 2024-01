Samsung Galaxy Ring skal være veldig lett og leveres i flere størrelser og varianter

Mens mobiltelefonene i Galaxy S24-serien dominerte lanseringsarrangementet Samsung Unpacked forrige uke, ble vi også positivt overrasket over den korte avsløringen av Samsung Galaxy Ring på slutten av showet. Nå har noen flere detaljer om den kommende kroppsnære enheten lekket ut.

Ifølge bransjeanalytiker Avi Greengart (via SamMobile), som sier at han har fått litt tid med den smarte ringen, er den «latterlig lett». Så å ha denne enheten rundt fingeren 24/7 burde ikke være noe problem, later det til.

Greengart sier også at Galaxy Ring vil leveres i «tre varianter» og «størrelser opp til 13», som vi antar er en referanse til amerikanske ringstørrelser. Det betyr en indre diameter på 22,2 mm.

Smartringen fra Samsung kommer «senere i år», sier Greengart. Men denne kilden nevnte ikke prisen. Den er fortsatt uavklart. Det er godt mulig at Samsung fortsatt ikke har bestemt seg for hvor mye denne nye maskinvaren vil koste å kjøpe.

Kommer snart

Greengart forteller videre at ringen er «fokusert på å spore helse og velvære og å gi søvnmålinger», så dette ser ut til å bli en sterk konkurrent til eksisterende smartringer som Oura. Det høres ut som Samsung Galaxy Ring vil kunne spore lignende beregninger som de som er logget av en smartklokke eller aktivitetsmåler.

Dette er en kjærkommen ekstra opplysning om Galaxy Ring, ettersom Samsung selv har fortalt oss veldig lite så langt. Samsungs Patrick Chomet sa til TechRadar at maskinvaren er «vakker» og «klar» – men at den vil faktisk ikke være tilgjengelig for kjøp før «litt senere på året».

Vi tipper at Samsung Galaxy Ring vil lanseres rundt juli, med bakgrunn i tidligere rykter. Det vil muligens bety samme lanseringstidspunkt som Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6, noe som ville være fornuftig.

Vi vil fortsette å holde øye med lekkasjer og offisielle kunngjøringer rundt Samsungs kommende smartring helt frem til lansering, så sjekk inn hos TechRadar regelmessig for å få med deg alt det nyeste.