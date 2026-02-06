Google är på gång att lansera Pixel 10a – men den rabatterade Pixel 9a kan vara ett bättre köp

Google har meddelat att Pixel 10a lanseras den 18 februari

Företaget har visat upp telefonen bakifrån och den ser väldigt lik Pixel 9a

Pixel 9a säljs just nu till kraftigt reducerat pris och kan därför vara ett bättre köp

Det har nu gått nästan ett år sedan lanseringen av Google Pixel 9a, så det är hög tid för Pixel 10a – något Google uppenbarligen håller med om. Företaget har nämligen meddelat att Pixel 10a lanseras den 18 februari.

Tillkännagivandet gjordes via Googles Pixel Store, X och i en kort YouTube-video, som tillsammans ger en tydlig titt på Pixel 10a bakifrån.

Designen är mycket lik Pixel 9a, med en dubbelkamera på baksidan. Modellen som visats upp är blå, men fler färgalternativ lär också finnas vid lansering.

Förhandsbokningar öppnar den 18 februari, och även om Google ännu inte har bekräftat alla detaljer kring Pixel 10a pekar rykten på specifikationer som inkluderar huvudkamera på 48 MP, ultravidvinkel på 13 MP, selfiekamera på 13 MP, 8 GB RAM, en 6,3-tumsskärm med 120 Hz och FHD+ AMOLED, ett Tensor G4-chipset samt ett batteri på 5 100 mAh.

Google Pixel 10a: A phone with more in store, in store soon - YouTube Watch On

Låter väldigt bekant

Dessa specifikationer är i stort sett identiska med dem i Pixel 9a, vilket gör att Pixel 10a inte ser ut att bli någon större uppgradering. Därför kan det vara klokt att överväga Pixel 9a i stället.

Inte nog med att den finns att köpa redan nu – just nu säljs Pixel 9a dessutom till kraftigt reducerat pris. På den svenska marknaden har gått att köpa för så lite som 3 500 kronor, vilket är en sänkning från ett ordinarie pris på 6 590 kronor.

Specifikationerna i läckorna kan förstås visa sig vara felaktiga och även om de stämmer lär vissa detaljer ändå få mindre förbättringar i år. Men om Pixel 10a lanseras till samma prisnivå som Pixel 9a gjorde, kan den få svårt att motivera sitt pris så länge Pixel 9a finns tillgänglig för betydligt mindre.