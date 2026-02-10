iPhone 17e kan lanseras “när som helst” – utan prishöjning, men uppgraderingen ser liten ut

Apple iPhone 17e väntas lanseras mycket snart

Den sägs behålla startpriset från förra året

Uppgraderingarna kan dock bli få – främst nytt chip och MagSafe

Det kan komma både goda och mindre goda nyheter kring Apples kommande mellanmodell. En ny läcka pekar på att telefonen släpps väldigt snart och utan prishöjning, men också att förbättringarna blir begränsade.

Enligt Apple-analytikern Mark Gurman, som skriver för Bloomberg (via Apple Insider), kommer iPhone 17e att lanseras “imminently”. Det kan innebära redan inom några dagar. Vi har tidigare även hört ett möjligt datum den 19 februari, vilket fortfarande kan räknas som nära förestående.

Den ännu bättre nyheten är att startpriset i USA uppges bli 599 dollar, alltså samma nivå som föregångaren Apple iPhone 16e. Om samma prissättning gäller globalt kan vi räkna med ungefär 8 495 kronor för den svenska marknaden.

iPhone 16e (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Knappt en uppgradering

Gurman hävdar samtidigt att förändringarna jämfört med förra modellen blir få. De huvudsakliga nyheterna ska vara ett A19-chip (jämfört med A18) samt stöd för MagSafe.

Så pass små förbättringar kan förklara hur Apple kan behålla fjolårets pris trots stigande RAM-kostnader. Och eftersom Gurman generellt anses mycket trovärdig är uppgifterna mest sannolikt korrekta.

Trots begränsade uppgraderingar kan iPhone 17e ändå bli en av årets mer intressanta mellanklassmobiler. En av huvudkonkurrenterna väntas bli Google Pixel 10a, som enligt rykten erbjuder ännu mindre förändringar jämfört med sin föregångare.

Om alternativa modeller antingen blir dyrare eller inte ger särskilt mycket nytt kan Apple därför hamna i ett bra läge med iPhone 17e – även om den knappast låter särskilt spännande på pappret.