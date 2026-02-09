iPhone 17e kan elk moment verschijnen zonder prijsstijging, maar is hij de moeite waard?

Er zou zowel goed als slecht nieuws kunnen zijn voor Apple's goedkoopste nieuwe iPhone, aangezien de laatste lekken suggereren dat die zeer binnenkort op de markt zal komen... zonder prijsstijging, maar ook met weinig upgrades.

Volgens Apple-expert Mark Gurman, die voor Bloomberg schrijft (via Apple Insider), komt de iPhone 17e “op korte termijn” op de markt. Dat kan al in de komende dagen zijn. Eerder hoorden we dat hij op 19 februari zou worden gelanceerd, wat iets verder weg is, maar nog steeds "op korte termijn" is.

Het goede nieuws is dat hij in de VS blijkbaar vanaf 599 dollar te koop zal zijn, wat betekent dat er geen prijsstijging is ten opzichte van de iPhone 16e, althans voor het basismodel. Als Apple de prijzen wereldwijd hetzelfde houdt, wil dat zeggen dat de iPhone 17e hier een adviesprijs heeft van 719 euro.

(Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Amper verbeteringen

Maar Gurman beweert ook dat deze telefoon niet veel zal veranderen ten opzichte van zijn voorganger, met als belangrijkste upgrades alleen een A19-chipset (in plaats van een A18) en MagSafe-ondersteuning. Deze bescheiden upgrades zouden enigszins verklaren hoe Apple de prijs van vorig jaar kan behouden ondanks de stijgende RAM-prijzen. Gurman is bovendien een zeer betrouwbare bron, dus deze informatie is waarschijnlijk accuraat.

Voor de Europese markt wil dat zeggen dat de iPhone 17e nog steeds niet heel aantrekkelijk zal zijn. Hoewel hij de goedkoopste iPhone is, komt de prijs van 719 euro eerder in de buurt van zogenaamde budget flagships zoals de OnePlus 15R en Samsung Galaxy S25 FE, die beide veel interessanter zijn op vlak van camera's, batterijduur en beeldkwaliteit.