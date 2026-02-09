El iPhone 17e podría llegar "en cualquier momento", sin aumento de precio, pero es posible que no suponga una gran mejora

Según se informa, el iPhone 17e llegará «en breve».

También se dice que mantendrá el precio inicial de 599 dólares de su predecesor.

Sin embargo, aparte de un nuevo chipset y MagSafe, es posible que no tenga muchas mejoras.

¿Eres de los que está esperando noticias sobre el próximo modelo de gama media de Apple? De ser así, las últimas filtraciones podrían ser tanto buenas como malas noticias, pues sugieren que saldrá muy pronto y lo mejor de todo es que sin aumento de precio, sin embargo, integrará pocas mejoras.

Según el observador de Apple Mark Gurman, que escribe para Bloomberg (a través de Apple Insider), el iPhone 17e llegará «de forma inminente», lo que podría significar en los próximos días, aunque anteriormente habíamos oído que podría lanzarse el 19 de febrero, lo que es un poco más lejos, pero aún así podría considerarse inminente, dependiendo de cómo se mire.

La noticia aún mejor es que, al parecer, su precio partirá de 599 dólares en Estados Unidos, lo que significa que no habrá subida de precio, al menos para el modelo básico. Si el precio del iPhone 16e se aplica también en otros lugares, se puede esperar un precio inicial de 599 libras esterlinas/999 dólares australianos en el Reino Unido y Australia.

Apenas una mejora

Pero Gurman también afirma que este teléfono no presentará demasiados cambios con respecto a su predecesor, ya que las principales mejoras serán simplemente un chipset A19 (en lugar del A18) y la compatibilidad con MagSafe.

Estas modestas mejoras explicarían en cierta medida cómo Apple podría mantener el precio del año pasado, incluso ante el aumento de los precios de la RAM. Y Gurman es una fuente muy fiable, por lo que es probable que esta información sea precisa.

Si es así, incluso con sus limitadas mejoras, el iPhone 17e tiene posibilidades de convertirse en uno de los teléfonos de gama media más atractivos de este año, sobre todo porque el Pixel 10a, que probablemente será uno de sus principales rivales y que también se lanzará pronto, parece ser una mejora aún menor con respecto a su predecesor.

Así que, con alternativas de renombre al iPhone 17e que podrían costar más u ofrecer menos, Apple podría encontrarse en una buena posición con este próximo teléfono, aunque no parezca nada emocionante.

