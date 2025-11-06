Apples etterlengtede billige MacBook kan drives av en iPhone-brikke – her er 6 ting du kan vente deg

Er MacBook Air (2019) en god nok investering for de som mister motet av MacBook Pros høye pris?

Apple jobber med en laptop, hevder en ny rapport

Enheten vil drives av en iPhone-brikke og ha en mindre skjerm

Prisen kan bli på rundt 600 dollar, noe som gjør den til Apples billigste bærbare PC.

Apples beste MacBook-maskiner er kjent for sine høye priser. Du må punge ut med minst 13 990 for en ny Air-modell, med den forståelse at du får en enhet av høy kvalitet på nesten alle måter. Apple har lenge holdt fast ved den formelen, men en ny rapport hevder at de er i ferd med å rive opp skriptet med en budsjettbærbar PC som kan konkurrere mot alle de beste billige laptopene.

I en nylig publisert artikkel hevder Bloomberg-reporter Mark Gurman at denne rimelige MacBook-en kan komme så tidlig som «første halvdel av neste år». Den forventede ankomstdatoen betyr at den sannsynligvis vil være i salg samtidig med Apples nyeste serie med M5 Mac-er.

Men ikke regn med at budsjett-MacBook-en vil bli utstyrt med den samme M5-brikken. Det andre du kan forvente, ifølge Gurman, er at enheten vil «avhengige av en iPhone-prosessor».

Vi vet ennå ikke nøyaktig hvilken brikke det blir, men Gurman sier at Apples «interne tester har vist at smarttelefonbrikken kan yte bedre enn den Mac-optimaliserte M1 som ble brukt i laptoper så sent som for noen få år siden.»

Det kan berolige brukere som kanskje blir skremt av tanken på en iPhone-brikke i en Mac.

Kostnadsbesparende tiltak

For det tredje skal det visstnok komme et nytt kostnadsbesparende trekk når det gjelder skjermen. Her hevder Gurman at Apple vil bruke en «LCD-skjerm i lavere prisklasse».

Dette vil være «den minste av alle nåværende Mac-er, litt under 13,6-tommers skjerm som brukes i MacBook Air». For det fjerde hentyder Gurman også til produktets «helt nye design», selv om han ikke deler flere detaljer om hvordan det kan se ut.

Apples mobilbrikker er utrolig effektive og overgår lett Android-rivalene sine hvert år, men de kommer fortsatt ikke på høyde med ytelsen som produseres av Mac-brikker. Av den grunn bør du ikke forvente at den rimelige MacBook-en skal kunne kjøre komplekse arbeidsbelastninger eller spille de beste Mac-spillene med høye bildefrekvenser. Men det er egentlig ikke målet uansett, ettersom Gurman sier at enheten er «rettet mot å lokke kunder bort fra Chromebook-er og Windows-PC-er på innstegsnivå».

Til slutt, i den forbindelse kan vi se laptopen priset rundt 600 dollar – et rykte vi har sett før. Gurman gir eksemplet med en iPad med Magic Keyboard Folio, som samlet koster rundt 600 dollar – i Norge 8 000 kroner. Reporteren legger deretter til at «Den nye Mac-en ville havne i en lignende prisklasse, men tilby bedre batteritid, den større fleksibiliteten som følger med macOS-programvaren og et integrert tastatur.»

Til tross for disse endringene, ville jeg ikke forvente at Apple ville gå på akkord med designkvaliteten som har gjort MacBook-serien så ansett. Bruk av en mindre skjerm og iPhone-brikke vil forhåpentligvis tillate selskapet å beholde den bærbare datamaskinens metallkabinett, for eksempel, slik at du får den samme high-end-følelsen som MacBooks er kjent for. Og hvis Apple kan tilby den typen kvalitet til en lavere pris, bør den nye enheten definitivt være noe å se næmere på i 2026.