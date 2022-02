Beste Mac-spill 2022: De beste spillene du kan spille på MacBook og Mac

Det beste Mac-spillene i våre dager er ikke det samme som før i tiden. Og det er bra! Apples økosystem rommer blant annet Apple Arcade, som er ypperlig til sitt bruk, men ikke i nærheten av de beste PC-spillene man finner.

Og for å være ærlige, har selv ikke de beste Mac-maskinene vært velegnet for gaming, og det er det mange grunner til. Blant annet at utviklerne ikke lagde spill for macOS og at maskinvaren ikke hadde tilstrekkelig kraft å by på.

Men på begge disse områdene er det i det siste skjedd store endringer, og særlig med lanseringen av den nyeste M1-utgavene av iMac og MacBook. Da tenker vi spesielt på de nye modellene 14" MacBook Pro og 16" MacBook Pro med prosessorene M1 Pro og M1 Max. De byr på skikkelige gaming-ytelse.

Når det gjelder de aller beste Mac-spillene, finner du mange av dem sammen med deres motstykker for Windows på Steam. Dermed er det så enkelt å spille på Mac som bare å laste ned spill fra spilltjenesten og kaste deg ut i det. Nedenfor ser du hvilke spill som er funnet verdige en plass på vår liste.

Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2 betraktes ofte som et av de beste rollespillene noen sinne. Dette spillet fortjener en plass på enhver Mac.

Uansett spillestil, mål og motivasjon, tilpasser Divinity seg dine valg og lar deg spille akkurat slik du selv vil. Med en detaljert verden, en rikholdig fortelling og hundrevis av timer med innhold får du et dyptgripende og underholdende spill som fortjener oppmerksomheten og er verdt hver krone.

EVE Online

Dette nesten 20 år MMO-spillet fra verdensrommet har tålt aldringen meget godt. Og nå som det har fått en egen Mac-klient, er det bedre enn noen gang, og dessuten fullt optimalisert for Apples M1-brikke.

Enten det handler om episke kamper i rommet eller om å bygge opp et innviklet produksjonsimperium, har dette MMO-spillet hatt to tiår på seg til å finpusse formelen. Og med den nye, redesignede spilleroppllevelsen er det blitt bedre enn noen gang å kaste seg ut i et av de mest dynamiske MMO-spillene i PC-verdenen – og det er dessuten gratis.

Sid Meier’s Civilization VI

Hvis du digger strategispill, burde du ha Sid Meier’s Civilization VI høyt oppe på listen. I dette seiglivede strategispillet skal du bygge opp et imperium med utgangspunkt i en liten bosetning og skape en dominerende global makt – der du knuser eller allierer deg med rivaler underveis.

Burde du velge en vitenskapelig tilnærming og skaffe deg et teknologisk forsprang på rivalene? Eller feie dem av banen med militær kraft? Når du står overfor så mange valgmuligheter som her, med varierende kart og et utall forskjellige fiender, vil ingen spill fortone seg like.

Portal Bundle

Når det gjelder spill av hjernetrim-typen, har Valves Portal nærmest oppnådd legendestatus – med god grunn.

Portal var et banebrytende spill, på samme måte som Great American Short Story var det blant videospillene. Portal 2 løfter hjernetrimmen til et nytt nivå, slik at historien er blitt mer omfattende – og mer utfordrende.

Du vil le og gråte om hverandre, men følelsen av å fullføre et veldig utfordrende nivå er uforlignelig. Hvis du liker hjernetrim, er Portal Bundle noe du bare må ha i samlingen din av Mac-spill.

Subnautica

I Subnautica strander du på en mystisk planet – i noe som ser ut til å være et endeløst osean – der du er en fisk i en veldig stor dam.

For å overleve må du utforske havdypene og ta for deg av de få ressursene som finnes, men dette er ikke en enkel oppgave. Du har lite oksygen, ufattelige dyp og monsteraktige skapninger gjør utforskningen til en oppgave som ofte er farlig – men du må stå på hvis du skal holde deg i live. Det er få spill som lykkes med en så god balanse mellom skjønnhet og spenning.

Disco Elysium: The Final Cut

Hvis du digger de klassiske, isometriske RPG-spillene av typen Planescape: Torment og Fallout 2, er Disco Elysium virkelig noe for deg.

Disco Elysium er i kjernen en detektivfortelling, og spillet har en av de mest egenartede grafiske profilene i spillverden, takket være de oljemalte omgivelsene, en dyptgripende historie og gjennomgående stemmeskuepill.

Spillet har mottatt en rekke priser etter lanseringen i 2019, og det betraktes som et av de beste RPG-spillene i den nyere spillhistorien. Nå kan du få full glede av dette spille på Mac.

Firewatch

Liker du billedskjønne spill i langsomt tempo? Da burde Firewatch absolutt være noe for deg.

Denne flotte hjernetrimmen utspilles i Shoshone National Forest, der du setter deg inn i rollen til en brannvakt som sammen med sin overordnede havner i et stadig mer forunderlig mysterium.

Mens du utforsker skogen, begir spillet seg i en stadig mørkere retning når du forsøker å komme til bunns i historien. Med de solfylte omgivelsene og den fortellerstyrte historien som gjennomføres via walkie-talkie, er dette en betagende historie for enhver Mac-gamer.

Total War: Three Kingdoms

På denne plassen kunne man egentlig ha satt inn hvilket som helst av Total War-spillene.

Three Kingdoms er det nyeste tilskuddet i Total War-rekken, og i tillegg er de foregående Warhammer-utgivelsene (i tillegg til det kommende Total War: Warhammer III) godt representert på Mac, i tillegg til publikumsfavorittene Rome og Rome II.

Så hvis du er ute etter å oppleve Total War, kan du gjøre dette på en Mac, uansett hvilken periode i serien du foretrekker.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

RPG-serien Pathfinder ble godt mottatt i 2018 med Pathfinder: Kingmaker. Siden fulgte Pathfinder: Wrath of the Righteous opp suksessen i 2020, med et helt nytt spill for Mac.

Hvis du ikke er så godt kjent med Pathfinder-universet, er ikke dette et spill som holder deg i hånden til du klarer deg alene. Her får du en utrolig dybde, med spillbare konkurranser og karakterklasser.

Spillopplevelsen er ikke så veldig forandret fra Kingmaker, men spillet er akkurat like vakkert – og like morsomt å spille – takket være kraften i prosessorene M1, M1 Pro og M1 Max i de nye Mac-maskinene.

Hades

Hva skal man si? Dette er et av de beste roguelike-RPG-spillene som er tilgjengelig for Mac. Hvis du ikke har testet ut Hades, er det jaggu på tide.

Som Zagreus, sønn av Hades, får du i oppdrag å nå toppen av fjellet Olympen ved å gjøre et sveip gjennom underverdenen med bistand fra de største navnene fra den greske mytologien. I spillet bygger Zagreus opp ferdigheter, dør, og begynner på nytt igjen, i et sisyfosisk forsøk på å unnslippe dødsriket.

Spillet har vunnet flere priser, som Critics Choice Award ved Golden Joystick Awards og Best Action ved Games Awards 2020. Dette er et av de beste spillene for Mac for øyeblikket.

Elder Scrolls Online

Når dett gjelder MMORPG-spill, havner Elder Scrolls Online (ESO) ofte under radaren, men det gjør ikke spillet mindre spektakulært.

Dette er den fullkomne, nettbaserte Elder Scrolls-opplevelsen, enten du bare spiller mot omgivelsene eller mot andre spillere, og det har en utrolig mengde innhold spillerne kan fortape seg i.

Det må også understrekes at ESO er blant de MMORPG-spillene som gir den beste opplevelsen av spiller-mot-spiller-scenariet, selv ofr deg som ikke nødvendigvis setter så stor pris på dette ellers.

Det er ingenting som er som å storme en borg sammen med 40 av dine medsammensvorne mens du dynkes i brennende olje og overleve prøvelsene for å bidra i det militære fremstøtet for at din gruppering skal kunne ta makten i Cyrodiil.

Stellaris

Stellaris er et av de beste 4X-strategispillene som noen gang er skapt, så hvorfor ikke spille det på en Mac?

Enten du skal inngå allianser med andre interstellare imperier eller dominere knutepunktene i hyperlane-nettverket for å kontrollere markedet for en strategisk ressurs, er de strategiske elementene her av ypperste klasse. Her har du et spill med utrolig dybde – som tåler å spilles igjen og igjen.

Bare se opp for de falne imperiene i utkanten av området ditt …

Shadow of the Tomb Raider

Bare for at du ikke skal tro at alle de beste Mac-spillene bare handler om strategi og RPG, vil vi virkelig anbefale deg å teste ut Shadow of the Tomb Raider.

Foruten å være et av de beste actionspillene noen gang, er Shadow of the Tomb Raider utrolig vakkert, med sine utstrakte eksotiske lokasjoner og hulesystemer.

Dette er den siste utgivelsen av den gjenskapte Tomb Raider, men heldigvis er også alle de tidligere utgivelsene tilgjengelige. Det er på tide å fordype seg i Lara Crofts trilogi, nå som du har skaffet deg en ny og kraftig Mac.

Tropico 6

Når det gjelder spill der man bygger opp byer, er Tropico 6 blant det aller beste du finner på denne siden av Pharaoh.

Som El Presidente på en karibisk øy som nesten ikke minner om Cuba i det hele tatt, er det opp til deg å føre en liten øystat frem til storhet gjennom eksport av råmaterialer, avverge angrep fra imperialistiske kapitalister og avverge opprør blant ubetalte bønder.

Når du er i tvil … er det best å høre på Trotskij.

Darkest Dungeon

Darkest Dungeon er blant de overlegen beste Lovecraft-inspirerte spillene som finnes. Dette er et spill som belønner selvplageri.

Vær forberedt på å fylle gravlunden med helter. Glem tanken på å redde favorittene dine. Opplev at besetningen din langsomt går opp i limingen under påkjenningene i dette ikke-euklidske marerittet.

Deretter dumper du dem i et bordell og ber dem om å komme seg over det, før du hiver dem ut i strabasene igjen for å møte redslene en av dine forfedre i all sin hybris slapp løs på verden. Mac-en er utvilsomt skapt for øyeblikk som dette.

Dying Light

Når det gjelder zombie-spill, er det få som kan måle seg med Dying Light.

Dette parkour-sverdkamp-nærkamp-zombie-eller-noe-slikt-spillet er utvilsomt et av de beste actionspillene som finnes. Selv med mange år på baken tar det seg fremdeles godt ut, og spillopplevelsen har absolutt ikke tapt seg.

Hvis du har lyst til å drepe zombier på en Mac, er dette absolutt spillet for deg. Dette er forståelig nok et litt mer krevende spill enn de fleste, så vi vill ikke anbefale det med mindre du er i besittelse av en M1-brikke.