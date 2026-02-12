Apple kan trosse RAM-krisen med en billigere MacBook – og det høres ut som den viktigste laptop-lanseringen på mange år

Apple kan sende ut sin rimelige MacBook i antall på opptil 8 millioner

Nytt rykte sier at dette vil representere 25 % av Mac-salget i 2025

Kort sagt kan selskapet ha store planer for sin lommebokvennlige enhet, og mulighetene til å gi den en gunstig pris i dette ugunstige klimaet.

Apples ryktede rimelige MacBook kan være en stor del av selskapets salgsstrategi for bærbare datamaskiner basert på den siste snakk fra vinranken.

Mac Observer fanget opp et innlegg fra yeux1122 som la ut ny informasjon om MacBooken. Dette er en koreansk teknologiblogger med koblinger til forsyningskjeden som har fått ting til å stemme tidligere, men som åpenbart fortsatt bør tas med en god dose smak.

Lekkasjen hevder at Apple har store planer for denne billigere MacBooken, og at (som oversatt av Google): «Årlige forsendelser av denne modellen forventes å nå rundt 5,5 millioner enheter [til] 7,9 millioner enheter, som står for omtrent 25 % av fjorårets totale salg av Mac-serien.»

Kort sagt, dette vil ikke være en relativt nisjeutgivelse, en tilsvarende en iPhone SE – snarere er det innrammet som et stort løft for å drive Mac-salget fremover.

Som vi har hørt før, ventes det at denne MacBooken vil redusere prisen ved å bruke en iPhone-prosessor (sannsynligvis A18 Pro-brikken), og også redusere den til 8 GB system-RAM, noe som ville være en åpenbar kostnadsbesparelse i den nåværende minnekrisen.

Vi har blitt fortalt at Apples «sterke» forsyningskjedehåndtering – kontrakter for deler og eksisterende komponentlager – betyr at de fortsatt vil kunne masseprodusere denne billigere MacBooken, selv med nåværende RAM- (og andre) priser og motvind i forsyninger.

Denne oppfatningen ble gjentatt av en annen fersk rapport fra Taiwans Mirror Daily, fremhevet av tipseren Jukan på X, som hevder at stigende RAM-priser ikke vil stoppe Apples nye MacBook på inngangsnivå fra å lanseres i år. Igjen har vi blitt fortalt at den vil bruke A18-prosessoren og 8 GB RAM, og bli priset rundt 699 til 799 dollar i USA (og på linje med det i andre valutaer).

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Denne andre rapporten gjenspeiler også de positive salgsprognosene som ble lansert av yeux1122, og alt dette gir ytterligere tyngde til ideen om at denne MacBook-en kan være klar til lansering snart. Tidligere rykter har indikert en lansering våren 2026, så det kan i teorien skje så tidlig som neste måned, og sannsynligvis før mai.

En stor mulighet for Apple – men er 8 GB fortsatt holdbart?

(Image credit: Future)

Det ser ut til at Apple har rikelig med reservelager for MacBook-produksjon, så de kan teoretisk sett fortsette med lanseringen av denne nye inngangsmodellen uten å blunke over den vedvarende RAM-krisen. Det er ikke veldig overraskende, gitt MacBook-produsentens innflytelse, men likevel er den antydede mengden for denne lanseringen, slik den sendes her, et sjokk, hvis den er sann.

En annen overraskelse her er at yeux1122 bemerker at prisen på denne MacBooken «kan være lavere enn forventet», selv om det er vanskelig å forestille seg at Apple sikter mot, for eksempel, en modell til 599 dollar med PC-bransjens tilstand akkurat nå (med prisene på alt som går opp). Det virker sannsynlig at Apple kan slå seg til ro med en veiledende pris på mer enn det og fortsatt se ut som en god valuta for pengene.

Alt avhenger selvfølgelig av kvaliteten på denne rimelige MacBooken. I tillegg til iPhone-brikken og 8 GB RAM, kan vi også forvente at det blir tatt snarveier med skjermen, og kabinettet og den generelle konstruksjonen vil sannsynligvis ikke være like premium som andre MacBooks. Det må selvsagt finnes komposisjoner, men det er et spørsmål om hvilken effekt disse kan ha – og vi har ingen anelse om det på dette stadiet med bare rykter.

Én ting er imidlertid tydelig nok: Hvis Apple går tilbake til 8 GB med en MacBook, snur de kursen fra sin nylige policy om å ikke ha noen Mac med mindre enn 16 GB. Som du sikkert ikke har unngått å legge merke til, blir 8 GB sett på som ganske svakt blant moderne laptoper. Vi skrev faktisk en lang artikkel om denne mengden RAM og hvor passende den er, eller ikke er, for en laptop i 2026 hvis du vil utforske det mer i dybden.

Kort sagt, i hvert fall for daglig databehandling, kan du fortsatt klare deg med 8 GB i 2026, men det er langt fra ideelt – spesielt når det gjelder hensyn rundt enhver form for fremtidssikring. Og interessant nok observerer yeux1122 at takket være måten Apple har macOS og maskinvaren tett integrert på, kan du forvente en «smidig brukeropplevelse selv med 8 GB RAM».

Spesielt når det gjelder AI-funksjoner fremover, som tross alt visstnok er den neste store tingen, synes jeg det er vanskelig å tro at 8 GB RAM vil være nok – men tilsynelatende vil den rimelige MacBooken gjerne støtte Apple Intelligence, forteller yeux1122 oss. (Selv om den i sannhet må gjøre det, egentlig).

Det er noen motstridende ideer med (rykte-)designet og virkeligheten til denne bærbare datamaskinen, og jeg tror ikke veien er klar i det hele tatt for en MacBook med 8 GB fremover i 2030 – du vil selvfølgelig at den bærbare datamaskinen skal vare i noen år. Når det er sagt, er det ingen tvil om at en svært fristende priset MacBook virkelig kan sette fart på Mac-salget, og hvis Apple lanserer enheten i den mengden som er teoretisert her, er det ikke utenkelig at den bærbare datamaskinen kan stå for en stor del av selskapets PC-salg, gitt det nåværende klimaet med stigende priser andre steder hos laptop-produsenter.

Med en utgivelse som tilsynelatende er i horisonten nå, burde det ikke ta lang tid før vi begynner å få flere rykter – og vi finner ut mer av den sannsynlige sannheten om denne påståtte MacBook-en på innstegssnivå. Hvis Apple virkelig planlegger å satse alt på denne enheten som foreslått, vil det bety at interessante tider er i vente, helt sikkert – og noen sårt tiltrengte lettelser på verdifronten i bærbare PC-markedet i år.

De beste laptopene for alle budsjetter Våre toppvalg, basert på testing og sammenligninger i den virkelige verden ➡️ Les vår fullstendige guide til de beste laptopene



Videre lesning