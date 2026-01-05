Flere rykter om Apples billigere MacBook – og den kan komme snart

En billigere MacBook forventes snart

Analytikere har nå spådd når den kan dukke opp

Den kan få en pris på rundt 600 dollar

Ryktene rundt en billigere MacBook fra Apple – muligens rundt 599 dollar i USA – har versert i flere måneder nå, og en fersk rapport kaster mer lys over hva som kan komme i løpet av de neste månedene.

Analytikerne hos TrendForce (via MacRumors) er sikre på at det vil komme en rimeligere Apple-bærbar PC «våren 2026» på den nordlige halvkule. Det vil si mars, april eller mai, men rapporten blir ikke mer spesifikk enn det.

Dessuten sies den bærbare PC-en å ha en 12,9-tommers skjerm og vil sikte seg inn på «innstegs- til mellomklassesegmentet». Selv med press på forsyningskjeden og prissetting, bør den bærbare PC-en finne mange interesserte kjøpere, sier TrendForce-teamet.

Disse spådommene er ikke helt nye, men stemmer overens med det vi allerede har hørt om denne bærbare PC-en – og gitt at de kommer fra et velrenommert analyseselskap, gjør det oss mer tilbøyelige til å tro at de er nøyaktige.

Dette har vi i vente

DenDenne laptopen kan utfordre Chromebook-modeller som Acer Chromebook Plus 516 (Image credit: Future)

I følge tidligere lekkasjer kommer den billigere MacBooken med en iPhone-brikke – muligens A18 Pro – og i en rekke farger. Sølv, blått, rosa og gult har blitt nevnt som mulige nyanser vi får se.

En LCD-skjerm i lavere prisklasse vil også bli brukt for å holde kostnadene nede, ifølge rapporter, og det har vært snakk om at den bærbare datamaskinen vil bruke et design som er forskjellig fra både MacBook Air- og MacBook Pro-bærbare datamaskiner som Apple allerede selger.

Prisen er det mest spennende aspektet her. Hvis Apple klarer å lansere denne enheten til under 600 dollar, vil den være betydelig billigere enn dagens utvalg av MacBooks – som i dag starter på 999 dollar for 13" M4 MacBook Air. I Norge er den veiledende startprisen for denne modellen 13 990 kroner hos Apple. Vil den rimeligere modellen havne på rundt ti lapper her til lands?

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Det ville i så fall bety at Apple ville konkurrere med de beste Chromebookene og Windows-laptoper i den billigere enden av markedet – kanskje nok til å få enda flere til å investere i en Mac-datamaskin. Det vil tiden vise.