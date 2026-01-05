Flere rykter om Apples billigere MacBook – og den kan komme snart

Nyheter
Av Med bidrag fra publisert

Lanseringsdato og skjermstørrelse lekket

Apple MacBook Air 13&quot; (M4)
Den nåværende 13-tommers M4 MacBook Air (Foto: Future / Lance Ulanoff)
  • En billigere MacBook forventes snart
  • Analytikere har nå spådd når den kan dukke opp
  • Den kan få en pris på rundt 600 dollar

Ryktene rundt en billigere MacBook fra Apple – muligens rundt 599 dollar i USA – har versert i flere måneder nå, og en fersk rapport kaster mer lys over hva som kan komme i løpet av de neste månedene.

Analytikerne hos TrendForce (via MacRumors) er sikre på at det vil komme en rimeligere Apple-bærbar PC «våren 2026» på den nordlige halvkule. Det vil si mars, april eller mai, men rapporten blir ikke mer spesifikk enn det.

Dessuten sies den bærbare PC-en å ha en 12,9-tommers skjerm og vil sikte seg inn på «innstegs- til mellomklassesegmentet». Selv med press på forsyningskjeden og prissetting, bør den bærbare PC-en finne mange interesserte kjøpere, sier TrendForce-teamet.

Disse spådommene er ikke helt nye, men stemmer overens med det vi allerede har hørt om denne bærbare PC-en – og gitt at de kommer fra et velrenommert analyseselskap, gjør det oss mer tilbøyelige til å tro at de er nøyaktige.

Dette har vi i vente

Acer Chromebook Plus 516 &amp;aring;pen p&amp;aring; skrivebord med rosa bakgrunn

DenDenne laptopen kan utfordre Chromebook-modeller som Acer Chromebook Plus 516 (Image credit: Future)

I følge tidligere lekkasjer kommer den billigere MacBooken med en iPhone-brikke – muligens A18 Pro – og i en rekke farger. Sølv, blått, rosa og gult har blitt nevnt som mulige nyanser vi får se.

En LCD-skjerm i lavere prisklasse vil også bli brukt for å holde kostnadene nede, ifølge rapporter, og det har vært snakk om at den bærbare datamaskinen vil bruke et design som er forskjellig fra både MacBook Air- og MacBook Pro-bærbare datamaskiner som Apple allerede selger.

Prisen er det mest spennende aspektet her. Hvis Apple klarer å lansere denne enheten til under 600 dollar, vil den være betydelig billigere enn dagens utvalg av MacBooks – som i dag starter på 999 dollar for 13" M4 MacBook Air. I Norge er den veiledende startprisen for denne modellen 13 990 kroner hos Apple. Vil den rimeligere modellen havne på rundt ti lapper her til lands?

Det ville i så fall bety at Apple ville konkurrere med de beste Chromebookene og Windows-laptoper i den billigere enden av markedet – kanskje nok til å få enda flere til å investere i en Mac-datamaskin. Det vil tiden vise.

TOPICS
Geir Tandberg Steigan
Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra