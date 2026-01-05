Fler detaljer om den ryktade billigare versionen av Apple MacBook Air har dykt upp

En billigare MacBook väntas lanseras snart

Analytiker har nu pekat ut när den kan dyka upp

Priset kan hamna runt 600 dollar

Ryktena kring en billigare MacBook från Apple har cirkulerat i flera månader nu, och en ny rapport kastar ytterligare ljus över vad som kan vara på väg under de kommande månaderna.

Analytikerna på TrendForce (via MacRumors) är övertygade om att en mer prisvärd Apple-dator kommer att lanseras under ”våren 2026”. Det innebär mars, april eller maj, även om rapporten inte är mer specifik än så.

Dessutom sägs datorn få en 12,9-tumsskärm och rikta sig mot instegs- till mellansegmentet. Trots press på leveranskedjor och prissättning menar TrendForce-teamet att datorn bör hitta gott om intresserade köpare.

Dessa prognoser är inte helt nya, men stämmer väl överens med vad vi redan har hört om den här datorn – och eftersom uppgifterna kommer från ett väl uppkopplat analysföretag känns de mer trovärdiga.

Det här väntas komma

Laptopen skulle kunna ta sig an Chromebooks som exempelvis Acer Chromebook Plus 516. (Image credit: Future)

Enligt tidigare läckor kommer den billigare MacBook-modellen att använda ett iPhone-chip – möjligen A18 Pro – och erbjudas i flera färger. Silver, blå, rosa och gul har nämnts som möjliga alternativ.

En enklare LCD-skärm ska också användas för att hålla nere kostnaderna, enligt uppgifter, och det har även talats om att datorn får en design som skiljer sig från både MacBook Air och MacBook Pro som Apple redan säljer.

Priset är den mest intressanta delen här. Enligt rykten kan den hamna runt 600 dollar, vilket direkt omvandlat blir runt 5 600 kronor. Om Apple lyckas lansera den här enheten för det priset skulle den bli betydligt billigare än dagens MacBook-modeller – som i nuläget kostar runt 13 000 kronor för 13-tumsmodellen av MacBook Air med M4. Notera dock att direkta valutaomvandlingar sällan stämmer, så prisskillnaden kommer med största sannolikhet inte att bli så stor.

Men även en mindre prissänkning skulle dock kunna innebära att Apple ger sig in i en direkt kamp med de bästa Chromebooks och Windows-datorer i det lägre prissegmentet – något som potentiellt kan få ännu fler att investera i en Mac, men det återstår att se.