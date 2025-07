Apples MacBook-serie tilbyr noen av de beste laptopene man kan kjøpe for penger, og det er ingen tvil om at de er premium-tilbud på alle områder. Fokuset på høy kvalitet betyr at de ikke er billige, men det går rykter nå om at Apple kanskje er i ferd med å endre melodi.

Det er fordi den anerkjente teknologianalytikeren Ming-Chi Kuo nettopp har lansert ideen om at Apple jobber med en mye rimeligere bærbar PC for å appellere til folk som blir avskrekket av enhetenes høye priser. Ifølge Kuo kan den lanseres så tidlig som neste år.

Ut fra det hele tatt vil nøkkelfaktoren i å kutte prisen på denne MacBook-en være brikken. Kuos rapport sier at i stedet for en M-serie-brikke i Mac-kvalitet, vil denne laptopen fra 2026 være utstyrt med en A18-brikke som du finner i mobiltelefonene iPhone 16 og iPhone 16 Plus. Og hvis du trenger mer bevis, hevder MacRumors at de fant backend-kode som refererte til en Mac med en A18 Pro-brikke.

Førsteklasses posisjon

Apple har lenge posisjonert seg som en leverandør av premiumvarer som utstråler stil og klasse. Det burde ikke komme som noen overraskelse, ettersom firmaets ledende prinsipp er å være best, ikke å være først. Bare se på produkter som iPhone, iPad og iPod – ingen av disse var de første i sitt slag da de ble lansert, men de overgikk alle andre.

MacBook er ikke annerledes. Den kan skryte av et solid aluminiumskabinett, superraske og effektive brikker, de beste høyttalerne i noen bærbar PC og en vakker skjerm som, selv om den ikke (ennå) er OLED, fortsatt ser fantastisk ut. Rund av med strålende programvare og klasseledende batteritid, og du kan se hvorfor Apples bærbare datamaskiner er så godt ansett.

Med alle disse detaljene er MacBook priset deretter. Den er ikke billig, men du får det du betaler for. Dette er rett og slett Apples måte å gjøre det på: de tror ikke på å konkurrere i den lave enden fordi de ikke vil gå på akkord med sitt premiumrykte. Det ironiske er at dette faktisk ikke helt er det som motiverte Steve Jobs. Han ønsket at selskapets produkter skulle være de beste, men også rimelige. Helt fra starten av Apple ønsket Jobs å gjøre databehandling tilgjengelig.

Har Apple avveket fra det med sine dyre dingser? Kanskje, kanskje ikke – når man ser på tallene, er det vanskelig å argumentere mot milliarder av solgte enheter. Men kanskje den rimeligere MacBook-en vil være Apples lille forsøk på å gå tilbake til den rimelige mentaliteten.

Hvor mye vil den koste?

Nøkkelen til denne enhetens suksess vil være prisen. Ikke bli for begeistret – vi kommer ikke til å se en Chromebook-konkurrent til 3000 kroner. Det ville kreve at Apple tok altfor mange snarveier for at sluttresultatet skulle bli tilfredsstillende.

Akkurat nå er Apples billigste laptop en 13-tommers MacBook Air, som koster fra 14 990 kroner for publikum og 13 490 kroner for studenter. Med det i tankene føles ikke en A18 MacBook til en pris på eksempelvis 8 000 kroner utenfor mulighetenes rekkevidde.

Uansett hva det ender opp med å bli, må prisen være på plass, fordi Kuo mener Apples virkelige motivasjon er å få MacBook-salget tilbake til nivåer som sist ble sett under COVID-19-pandemien.

Det betyr å selge 25 millioner enheter i 2026. Av dette tallet regner Kuo med at 5 til 7 millioner kan være den A18-drevne MacBooken. Det er en ganske betydelig andel for det som høres ut som en svakere enhet.

Men så må du huske at Apples iPhone-brikker ikke engang er i nærheten av å være svake. De er lett de beste og kraftigste mobilbrikkene på markedet. For folk flest har A18 mer kraft i en iPhone enn de vet hva de skal gjøre med (og dobbelt så mye for A18 Pro). Sett den inn i en Mac, og den kan kanskje få det armslaget den fortjener.

Legg til det faktum at Apples universelle app-rammeverk kan kjøres på nesten alle Apple-plattformer, og det er ingen grunn til å bekymre seg for å miste favorittappene og -spillene dine fordi Apple har byttet brikketeknologi.

I tillegg er ikke de fleste laptopkjøpere ute etter den kraftigste og mest altoppslukende enheten på markedet. For de fleste kjøpere er det å ha en bærbar datamaskin som føles rask i daglige oppgaver og varer lenge det de ønsker. A18 MacBook kan være perfekt for det. Gamere og profesjonelle kreatører vil ønske å styre unna, men de er uansett ikke målgruppen.

Likevel må vi huske at Apple muligens går inn i ukjent territorium her. De er ikke vant til å selge en så rimelig MacBook, men med en pris på kanskje 8000 kroner vil forstyrrelsen være minimal. Sannsynligheten er at den bærbare datamaskinen ganske enkelt vil få en billigere brikke, uten at det er nødvendig med andre endringer.

Den største utfordringen – og den største muligheten – for Apple vil være å finne en måte å markedsføre enheten på. «Det er den samme bærbare datamaskinen du elsker, men med en dårligere brikke» holder ikke. Men kanskje «MacBook, men billigere» holder.

Hvis Apple kan selge en billig MacBook som fortsatt føles som et ekte Apple-produkt og ikke inngår større kompromisser, har Apple gjort en god jobb med å gå på en ekstremt stram line. Med enheten som forventes å lanseres neste år, venter vi i åndeløs spenning på å se hva som skjer.