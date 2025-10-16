Apple esitteli tekoälyyn keskittyvän iPad Pro -tehotabletin
Neuraalikiihdyttimiä kaikkialla
- Apple julkisti M5-sirullisen iPad Pron
- Merkittäviä parannuksia suorituskykyyn
- Painopisteenä AI-toiminnot
Applen paras ja ohuin iPad on saamassa AI-toimintoihin keskittyvän suorituskykyloikan. Yhtiö esitteli lokakuun puolivälissä uuden iPad Pro (M5) -tabletin sekä 14-tuumaisen MacBook Pro (M5) -läppärin.
Laitteiden saapuminen samanaikaisesti on yllättävä tieto, sillä edellisen sukupolven M4-suorittimen saapuminen iPad Prolle tapahtui vasta kuukausia Mac-julkistuksen jälkeen.
Jo edelliset 11- ja 13-tuumaiset iPad Prot ovat tämän hetken parhaita tabletteja, eikä uusissa malleissa ole juurikaan muotoilullisia muutoksia. Pienempi 11-tuumainen malli on paksuudeltaan vain 5,3 mm, kun taas 13-tuumainen tabletin vieläkin pienempi lukema on 5,1 mm. Molemmissa tableteissa on Ultra Retina XDR -näyttö.
Painopisteenä onkin selvästi ollut M5-siru. Apple lupaa sen tarjoavan jopa 3,5-kertaisen nopeuden iPad Pron M4-siruun verrattuna.
Keskiössä ovat AI-toiminnot, mikä on Applelle merkittävä näytön paikka. Tällä hetkellä yhtiön Apple Intelligence on kilpailijoihin nähden takamatkalla, joten näin vahva painotus AI-toimintoihin viittaa isoihin satsauksiin.
Kuten vastikään julkaistun iPhone 17 Pron hyödyntämä A19 Pro -suoritin, myös uusi M5-siru sisältää uudistetun näytönohjaimen, jossa jokaisessa ytimessä on oma Neural Accelerator -kiihdytin. Apple lupaa sen tarjoavan selvästi paremman tehokkuuden, kun taas 16-ytiminen Neural Engine hyödyttää työnteossa sekä AI-toiminnoissa.
Suorituskykyä kohentanee lisäksi muistikaista, joka on nyttemmin 150 Gt/s. Tämän kerrotaan olevan 30 % nopeampaa kuin aiemmin.
M5-siru saapuu yhdessä iPadOS 26 -ohjelmiston kanssa. Uusi käyttöjärjestelmä on hiottu moniajoa silmällä pitäen, joten esimerkiksi useamman ikkunan samanaikainen käyttö on lupausten mukaan aiempaa helpompaa.
Yhteyksien osalta on niin ikään muutoksia. Applen C1X- ja N1-sirut mahdollistavat paremmat puhelinyhteydet sekä tuen WiFi 7:lle, Bluetooth 6:lle sekä Threadille.
Vaikka uutuustableteissa on muutoksia, hintalappu on pysynyt ennallaan. iPad Pro 11" maksaa edullisimmillaan 1 169 €, kun taas 13-tuumainen malli lähtee liikkeelle 1 519 eurosta. Hinnat kuitenkin kohoavat nopeasti, mikäli haluaa lisätallennustilaa, nanopinnoitetun näyttölasin saati Apple Pencilin kaltaisia lisälaitteita.
Kumpikin malli on saatavissa tähtimustana tai hopeana. Tabletit saapuvat myyntiin 22. lokakuuta 2025.
Tekoälykiusoittelua
Uudet iPad Pro -tabletit eivät suoranaisesti räjäytä uudistuksillaan pankkia, mutta niissä on rutkasti kiinnostavia yksityiskohtia. Erityisesti Applen panostus omaan järjestelmäpiiriin on mielenkiintoista, sillä se mahdollistaa todella väkevän suorituskyvyn pienikokoisessa tabletissa.
Myös panostus AI-työkaluihin herättää ajatuksia. Applelta odotetaan isoja satsauksia Apple Intelligence -toimintoihin sekä niiden määrään. Erityisesti Siri on jäänyt pahasti jälkeen kilpailevista Geministä ja Galaxy AI:sta.
Uudistukset lienevät vielä tulossa, mutta sitä odotellessa Apple on avoin muiden valmistajien AI-työkalujen käyttämiseen. Se, miten M5-siru toimii esimerkiksi ChatGPT:n kanssa, jää nähtäväksi.
Jos lupaukset suorituskyvystä sekä AI-toimintojen kokonaisvaltaisuudesta saadaan lunastettua, voi iPad Pro todella olla markkinoiden paras tabletti.
Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.
