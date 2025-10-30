Applen povataan tuovan odotetun näyttöuudistuksen iPad miniin jo ensi vuonna

Applen huhutaan julkaisevan OLED-näytöllisen iPad minin vuonna 2026

OLED-paneeli saattaa tulla myös iPad Airiin ja MacBook Airiin

Parantunut näyttö näkynee hintalapussa

Applen iPad mini on ollut yksi viimevuosien parhaista tableteista, sillä se yhdistää onnistuneesti kompaktin koon sekä mainion suorituskyvyn. Tuoreiden huhujen mukaan seuraavan sukupolven versio on tuomassa mukaan vielä yhden lisävaltin.

Bloomberg uutisoi toimittaja Mark Gurmanin lähteisiin viitaten, että Apple on tuomassa myyntiin OLED-näyttöpaneelia hyödyntävän iPad minin jo ensi vuonna. Huhu ei ole suinkaan ensimmäinen laatuaan, sillä vastaava väite kajahti ilmoille aiemmin tänä vuonna. Siirtymä on myös odotettu, sillä nykymallien LCD-näyttö jää jälkeen kontrastissa ja väritoistossa.

Jos tämä pitää paikkansa, voi iPad mini olla yksi vuoden 2026 kiinnostavimmista iPad-malleista. Pienikokoiselle tabletille kun on kysyntää erityisesti niillä kuluttajilla, jotka eivät pidä iPad Airin koosta saati iPad Pron hinnasta. Näiden rinnalla iPad mini on ollut teknisesti sen verran paljon perässä, että osalle ei ole ollut tarjolla sopivaa tablettia. Mahdollinen OLED-paneeli saattaa kuitenkin kääntää tilanteen päälaelleen.

Apple pyrkii myös tekemään tulevista iPadeistaan täyden vedenkestäviä uudistuneen muotoilun sekä kaiutinteknologian avulla.

OLED-näytöllä on vaikutuksensa

(Image credit: Future/Jacob Krol)

Uutiset eivät kuitenkaan ole pelkästään positiivisia. Gurmanin mukaan Apple joutunee nostamaan iPad minin hintaa näyttöpaneelin vaihdoksen vuoksi sadalla dollarilla. Suomessa tämä tarkoittaisi todennäköisesti 699 euron suositushintaa.

iPad mini ei ole ainoa Applen tuote, jonka povataan siirtyvän OLED-aikakauteen. Sama väite on nimittäin hiiskuttu iPad Airin sekä MacBook Airin kohdalla.

MacBook Airin tapauksessa muutos nähtäneen vasta vuonna 2028. Gurmanin mukaan iPad Airin kohdalla ajankohtaa ei ole vielä lyöty lukkoon.

OLED-näytöt ovat keränneet runsaasti kiitosta iPad Pro -tableteissa sekä iPhone-puhelimissa, minkä lisäksi ne ovat olleet osa Apple Watch -älykelloja jo vuosien ajan. Jos iPad mini -mallisto hyppää samaan kelkkaan, voi se olla monelle Applen nimeen vannovalle positiivinen yllätys.