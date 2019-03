Apple julkaisi iPad Airin ja iPad Mini 5:n

Apple julkaisi tänään yllättäen iPad Airin ja jo pitkään huhutun iPad Mini 5:n. Molemmissa malleissa on melko vastaavat tekniset tiedot ja ominaisuudet, mikä on varsin poikkeuksellista Applen pienimpien tablettien sarjassa. Malleissa on kuitenkin myös muutama perustavanlaatuinen ero.

Uudessa iPad Airissa on 10,5-tuumainen Retina-näyttö 2 224 x 1 668 -resoluutiolla, joka vastaa noin 264 pikseliä tuumaa kohden.

iPad Minissä on puolestaan 7,9-tuumainen näyttö, jonka resoluutio on 2 048 x 1 536. Pienemmän ruutunsa ansiosta pikselitiheys nousee korkeammalle kuin Airissa: 326 pikseliin tuumaa kohden.

Molemmat mallit tukevat myös Apple Pencil -kosketuskynää, mutta vain alkuperäistä, ensimmäisen sukupolven mallia, jossa ei ole langatonta latausta. Kannattaa myös huomata, että Applen oman Smart Keyboard -näppäimistön saa vain iPad Airille, sillä kyseinen lisävaruste on liian suuri Minin rungolle.

Tabletteihin on saatavilla joko 64 tai 256 Gt:a tallennustilaa ja Wi-Fi tai mobiiliverkkoyhteys. Molempien laitteiden värivaihtoehdot ovat hopea, tähtiharmaa ja kulta.

Uusi iPad Air. Kuva: Apple (Image: © Apple)

iPadien sydämessä sykkii tehokas A12 Bionic -suoritin, joka on tuttu viime vuonna julkaistusta iPhone XS:stä. Uskommekin tablettien olevan erittäin tehokkaita hintaansa nähden, mutta haluamme vielä varmistaa asian omissa testeissämme.

Molemmissa tableteissa on sama kamerajärjestelmä: takaa löytyy 8 megapikselin kamera f2,4:n aukolla, edestä puolestaan 7 megapikselin kamera.

Emme vielä tiedä, miten suuret akut tableteissa on, mutta Apple kertoo niiden kestävän 10 tuntia "verkossa surffaamista, videoiden katselua tai musiikin kuuntelua".

Pienehköjä päivityksiä kohtuulliseen hintaan

Viimeisimmästä iPad Pro -mallistosta poiketen kumpikin tableteista on säilyttänyt yhä Touch ID -sormenjälkitunnistimen, mutta ei tue modernimpaa Face ID -kasvojentunnistustekniikkaa. Laitteissa on myös yhä perinteinen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

Apple on säilyttänyt tableteissa vielä myös oman Lightning-liitäntänsä, vaikka se ehtikin jo vaihtaa syksyllä julkaistuihin Pro-malleihin nopeamman ja monipuolisemman USB-C:n.

Tabletit eivät ole saaneet yleisesti ottaen mitään valtavia päivityksiä, mutta onneksi niiden hinnat ovat pysyneet varsin kohtuullisella tasolla. Halvin iPad Air 64 Gt:n tallennustilalla ja Wi-Fi-yhteydellä maksaa vain 579 euroa, mutta mobiiliverkkoyhteys nostaa hinnan 719 euroon. Kalliimpi 256 Gt:n malli maksaa puolestaan 749 euroa (Wi-Fi) tai 889 euroa (mobiiliverkkoyhteys).

iPad Mini on puolestaan vielä halvempi kuin Air. Sen hinta alkaa 469 eurosta (64 Gt, Wi-Fi), mutta kalleimman Mininkin hinta nousee 779 euroon (256 Gt, mobiiliverkkoyhteys).

Tuotteet ovat tilattavissa välittömästi Applen omasta verkkokaupasta ja niiden toimitusajaksi kerrotaan 5-7 päivää. Voinemme siis odottaa niiden saapuvan pian myös jälleenmyyjille.