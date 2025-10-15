Apple presenta un iPad Pro con procesador M5 y centra la actualización en la inteligencia artificial

Apple ha presentado un nuevo iPad Pro con procesador M5.

Promete grandes avances en cuanto a rendimiento.

Una posible actualización importante en las operaciones de IA.

¡Atención! El mejor y más delgado iPad de Apple recibe una importante actualización de rendimiento que se apoya en gran medida de la inteligencia artificial.

El miércoles 15 de octubre, Apple presentó su nuevo iPad Pro con el nuevo chip M5 Apple Silicon, que también se incluye en los nuevos MacBook Pro de 14 pulgadas.

Esto es notable porque la última vez que Apple lanzó una importante actualización de Apple Silicon en el iPad Pro (el M4), tardó meses en aparecer en una línea de nuevos Mac.

El iPad Pro, tanto el modelo de 11 pulgadas como el de 13 pulgadas, que se encuentran entre las mejores tabletas que se pueden comprar, prácticamente no ofrecen actualizaciones de diseño. El iPad Pro 11 sigue teniendo un grosor de 5,3 mm, y el modelo de 13 pulgadas sigue teniendo un impresionante grosor de 5,1 mm. Ambos ofrecen la misma pantalla Ultra Retina XDR con la tecnología OLED tándem que hace posible ese grosor y esos increíbles negros.

Parece que la atención se centra realmente en el nuevo chip M5. Apple promete que es más rápido, supuestamente 3,5 veces más rápido que el M4 del último iPad Pro.

Sin embargo, es el enfoque en las capacidades de IA lo que podría despertar más interés, incluso aunque Apple no consiga ofrecer la versión definitiva de Apple Intelligence. Sin duda, esta tableta y el M5 parecen estar preparados para ello cuando llegue, a principios del próximo año, según creemos.

Al igual que el chip A19 Pro que Apple presentó el mes pasado en su iPhone 17 Pro, el nuevo M5 cuenta con una GPU actualizada con un acelerador neuronal dentro de cada núcleo. Apple afirma que la mejora en potencia y rendimiento, junto con un motor neuronal de 16 núcleos más rápido, elevará el listón de las tareas de productividad y las operaciones de inteligencia artificial.

También podría ser una tableta más rápida gracias a los 150 GB/s de ancho de banda de memoria unificada, que según Apple es un 30 % más rápido que el silicio anterior.

El M5 llega a los iPad con iPadOS 26, la nueva plataforma para iPad compatible con la multitarea. Está claro que el chip está diseñado para aprovechar y admitir esas capacidades multiventana, similares a las de un ordenador de escritorio.

La conectividad también se ve reforzada con la introducción de los chips C1X y N1 de Apple, que mejorarán la conectividad celular y añadirán compatibilidad con WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread.

A pesar de las actualizaciones internas, Apple ha mantenido los precios, con el iPad Pro de 11 pulgadas a partir de 999 dólares/999 libras/1699 dólares australianos (modelo Wi-Fi) y el modelo de 13 pulgadas a partir de 1299 dólares/1299 libras/2199 dólares australianos (modelo Wi-Fi). Ambos iPad Pro están disponibles en negro espacial o plata y con capacidades de almacenamiento de hasta 2 TB.

Los pedidos por adelantado ya están abiertos en la Apple Store y los envíos comenzarán el 22 de octubre.

Una provocación de la IA

No hay grandes sorpresas en esta actualización, pero es alentador ver que Apple sigue incorporando su mejor y más rápido chip Apple Silicon a sus tabletas ligeras y potentes.

El enfoque en el rendimiento de la IA es interesante porque inmediatamente plantea la pregunta: ¿dónde está el resto de Apple Intelligence? ¿Cuándo podremos tener un Siri tan consciente del sistema como, por ejemplo, Gemini o incluso Galaxy AI?

Como sabemos, esas actualizaciones aún están en proceso, pero Apple está abierta a trabajar con otros modelos de IA generativa, y será interesante ver cómo funciona el M5 con diferentes operaciones de IA de terceros, como ChatGPT.

Y es un buen augurio para una futura versión más potente de Apple Intelligence y Siri, que sin duda tendrán mucho margen de maniobra para funcionar cuando lleguen a las nuevas tabletas iPad Pro con M5.

