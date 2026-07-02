Rumores indican que la nueva iPad Pro saldrá en 2027, pero su lanzamiento está rodeado de incertidumbre por el aumento de precios y la confusión en torno a los chips

Según se informa, Apple renovará su línea de iPad Pro a principios de 2027

Es probable que el cambio principal sea un nuevo chipset, pero no está claro si se utilizará el M6 o el M7

También es muy probable que estas tabletas sean extremadamente caras

Pronto se cumplirá un año desde el lanzamiento de los últimos modelos de iPad Pro, pero si esperabas que salieran sus sucesores este año, probablemente no tengas suerte, ya que un nuevo informe sugiere que no veremos nuevos modelos hasta 2027.

Según el reconocido informante de Apple, Mark Gurman, en un artículo para Bloomberg (vía MacRumors), la empresa lanzará nuevos modelos de iPad Pro de 11 y 13 pulgadas en la “primavera” de 2027 —lo que presumiblemente significa en algún momento entre marzo y mayo—.

Al parecer, sus diseños no cambiarán mucho, pero se actualizarán los componentes internos, con un nuevo chipset y, posiblemente, una cámara de vapor para ayudar a mantenerlos refrigerados.

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Sin embargo, aún no se sabe con certeza qué chipset utilizarán: tanto el iPad Pro de 11 pulgadas (2025) como el de 13 pulgadas (2025) cuentan con un chipset M5, por lo que cabría esperar al menos un M6. Pero según este informe de Bloomberg, Apple presentará su chipset M7 «tan pronto como en la primera mitad de 2027». Así que, si sale a tiempo para el lanzamiento del próximo iPad Pro, existe la posibilidad de que lo incluyan.

De cualquier manera, esta debería ser una tableta muy potente, pero si se lanza con un chipset M6 solo para que Apple anuncie el M7 poco después, eso podría hacerla menos atractiva de lo que podría ser.

Una perspectiva costosa

El último iPad Pro de Apple cuesta ahora más de lo que costaba en su lanzamiento (Image credit: Future/Jacob Krol)

Sin embargo, la mayor preocupación respecto al próximo iPad Pro es cuánto podría costar. La actual crisis de la memoria RAM ha llevado recientemente a Apple a aumentar los precios de muchos de sus dispositivos, incluidos los iPads, y dado que el iPad Pro 2025, lanzado hace nueve meses, ha experimentado un fuerte aumento de precio, no hay duda de que los modelos de iPad Pro de 2027 también saldrán al mercado a un precio muy elevado.

Sin embargo, no se sabe con certeza cuán alto será exactamente. A modo de referencia, la serie del iPad Pro 2025 ahora tiene un precio inicial de 1,199 dólares / 1,199 libras esterlinas / 1,999 dólares australianos, por lo que es casi seguro que el iPad Pro 2027 costará al menos esa cantidad. Pero si los precios de la memoria RAM siguen aumentando, es posible que cueste aún más, especialmente con la inflación y un nuevo chipset.

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Así que tal vez te convenga empezar a ahorrar —o simplemente seguir usando tu tableta vieja por un tiempo más—, especialmente si la cambiaste en los últimos años.