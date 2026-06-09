Soy un experto en tablets, y los iPad siguen siendo mucho mejores que las tablets Android en lo que respecta a la multitarea, pero Apple perderá esa ventaja si no soluciona pronto el resto de los problemas de iPadOS

En todos mis años probando dispositivos para TechRadar, nunca he reseñado un iPhone. Soy un fanático de Android de pies a cabeza, y nunca he encontrado un argumento convincente para pasarme al equipo de Apple...

... si hablamos de teléfonos inteligentes. Sin embargo, siempre he sostenido que las mejores tablets son las fabricadas por el gigante tecnológico de Cupertino, y eso sigue siendo así en 2026.

En los últimos seis meses, he probado varias tablets Android con especificaciones sólidas, pantallas de gran calidad, una portabilidad impresionante y una oferta de accesorios muy útil. Pero hasta ahora, ninguna me ha convencido de que deba dejar atrás los mejores iPads por una tablet con Android.

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Pero esto no se debe a las razones que suelen citar los fanáticos del iPad: para mí, hay un aspecto clave que las tablets Android no han logrado copiar adecuadamente de las tablets de Apple.

Los de "siempre"

(Image credit: Future)

He escuchado bastantes argumentos a favor de elegir iPads en lugar de tabletas Android y, sinceramente, algunos de ellos son bastante válidos.

Para los profesionales y los creativos, las tabletas Android pueden ser simplemente una opción descartada debido a su falta de aplicaciones. Algunas de las aplicaciones más importantes simplemente no están disponibles ni siquiera en las mejores tabletas Android: Procreate, DaVinci Resolve y Shapr3D, por ejemplo, así como el propio conjunto de aplicaciones de Apple.

Sin embargo, hay razones que no se sostienen. Los fanáticos de Apple hablarán con elocuencia sobre lo importantes que son los chips de la serie M de la compañía, componentes que fueron diseñados para computadoras portátiles pero que ahora vienen en los iPad Pro. Sin embargo, simplemente no hay necesidad de este tipo de potencia en un dispositivo portátil.

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Tampoco me convencen los argumentos que citan la gama superior de accesorios del iPad (todas las tabletas Android que existen ofrecen compatibilidad con lápices ópticos y teclados), un ecosistema de productos más amplio (que siempre ha sido el punto fuerte de Android de todos modos) y una mayor longevidad (he conocido a jubilados que usan tabletas Fire de hace décadas; los Android sobreviven perfectamente).

Ninguna de estas es la razón por la que sigo fiel a mi iPad. Es algo mucho más simple.

Solo quiero dos aplicaciones

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Hay una cosa que mi iPad hace mucho mejor que cualquier tableta Android que haya usado: la multitarea mediante la pantalla dividida para aplicaciones. Puede que no parezca una característica por la que valga la pena apostar en una tableta, pero utilizo mi tableta con la pantalla dividida con más frecuencia que en modo de una sola aplicación.

La clave es la simplicidad. Cuando tengo una aplicación abierta y quiero otra en el otro lado de la pantalla, solo deslizo el dedo hacia arriba para abrir la barra de tareas, mantengo presionada la aplicación que quiero y la arrastro a una mitad de la pantalla. Aparecerá, ajustando su tamaño para encajar. Simple.

Estoy constantemente saltando entre diferentes aplicaciones en pantalla dividida: una aplicación de procesamiento de texto, un navegador de Internet para investigar, correo electrónico o redes sociales, dependiendo del trabajo que esté haciendo y a quién deba enviárselo. En los últimos años, Apple también me ha permitido colocar diferentes pestañas de Internet en lados distintos, para que pueda realizar una investigación doble.

Todo esto suena como una función básica de una tableta, y es cierto que la pantalla dividida lo es, pero en los iPads es excepcionalmente fácil de activar.

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Tomemos, por ejemplo, la OnePlus Pad Go 2, que le encantó a nuestro revisor. En OxygenOS —que es bastante fiel al Android de serie—, el proceso implica muchos más pasos. Tienes que abrir la aplicación, deslizar el dedo hacia arriba hasta la lista de aplicaciones recientes, pulsar el menú de opciones de los tres puntos verticales, seleccionar «Split View» y, a continuación, navegar por toda la interfaz de la tableta para encontrar la otra aplicación que deseas. Es un proceso que lleva tiempo y depende de que sepas exactamente en qué parte de la tableta se encuentra la aplicación elegida.

Ese proceso es, según mi experiencia, típico de las tabletas Android. Es igual en las tabletas Samsung Galaxy, por ejemplo, y en la mayoría de las alternativas: por lo general, las tabletas Android no vienen con una barra de herramientas inferior, a menos que el fabricante la agregue por su cuenta.

Ese es el caso del HyperOS de Xiaomi, y además cuenta con una función muy útil que te permite eliminar rápidamente una de las aplicaciones de la pantalla dividida para dar prioridad a la otra.

La función de pantalla dividida en las tabletas Android es un proceso tan innecesariamente complicado que me desanima a usarlas para mi flujo de trabajo. Y es una verdadera lástima, porque Apple está cediendo su corona y alguien tiene que tomarla.

Apple apuesta cada vez más por el software

(Image credit: Future)

Los días de Apple como líder indiscutible del mercado de las tabletas están contados. En parte, se debe a los logros de los fabricantes de Android, pero, sobre todo, es un caso de autosabotaje.

En el último año más o menos, algunos fabricantes de Android han empezado a descubrir qué es lo que hace que las iPads funcionen. Han dejado de intentar lanzar tabletas grandes y potentes con pantallas magníficas y, en su lugar, se han centrado mucho más en el software.

Xiaomi, como ya se mencionó, es la que más se ha acercado a lograr la experiencia multipantalla perfecta, y tabletas como su reciente Pad 8 realmente me han impresionado. Cuenta con una barra inferior similar a la de iPadOS para abrir aplicaciones fácilmente, y un diseño limpio que no te abruma con aplicaciones u opciones.

Irónicamente, una de las empresas más grandes que está fallando en el ámbito del software —al menos en cuanto a nuevas funciones— es ahora Apple. Su rediseño Liquid Glass en iOS 26 (y iPadOS 26) es tan feo que tuvimos que publicar una guía sobre cómo hacerlo más agradable a la vista; es una pesadilla en cuanto a accesibilidad, ya que añade efectos de navegación entrecortados y hace que los íconos de las aplicaciones parezcan archivos PNG mal recortados. Como se puede deducir, no soy fan, y hace que los iPads se vean baratos.

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Casi al mismo tiempo que el lanzamiento de Liquid Glass, se lanzó otra actualización exasperante que trajo al iPad un sistema de ventanas y multitarea similar al de Mac. Al hacerlo, también acabó con la simplicidad y la facilidad de uso que habían caracterizado a los iPad anteriormente —y que probablemente los hicieron tan populares entre los usuarios.

Ahora, cuando abres una aplicación en un iPad, es difícil saber con certeza si ocupará toda la pantalla, aparecerá en una ventana con un molesto borde para que no ocupe toda la pantalla, o flotará en un pequeño panel sobre una aplicación existente.

A veces, cierras una aplicación, pero esta se desplaza fuera de la pantalla con los bordes sobresaliendo, y es difícil saber cómo cerrarla por completo. Controlar y ajustar estas ventanas es tremendamente poco intuitivo y frustrante; después de al menos seis meses con el software, sigo sin sentir que tengo el control de mi iPad.

Quizás para los usuarios experimentados de Mac, la actualización sea positiva, pero ha anulado la simplicidad que me hacía disfrutar de mi iPad. Puedes desactivar las aplicaciones en ventana, pero eso también te impide poder dividir la pantalla, así que no es exactamente una solución.

Todo esto sugiere que Apple en realidad no sabe por qué la gente compra iPads. Creen que los usuarios compran estas tabletas como dispositivos portátiles de productividad, quizá engañados por el hecho de que el iPad Pro es su tableta más popular. Eso es cierto en términos de rankings de ventas, pero el iPad Pro sigue representando una minoría de las ventas en comparación con las tres tabletas de la marca enfocadas al consumidor combinadas. Los iPads son comprados por usuarios de tecnología de todos los días, no por profesionales, y un software complicado y feo solo los va a desanimar.

Por ahora, me quedo con mi iPad. Pero las mejoras lentas y constantes que llegan a las tabletas Android, y la autoinmolación del propio iPad de Apple (¿o debería decir autoiMmolación?) están realmente inclinando la balanza. Es muy probable que las tabletas Android pronto alcancen, o incluso superen, a los iPads y a iPadOS, y yo cambiaré de bando con mucho gusto una vez que eso suceda.

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