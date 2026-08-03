Los nuevos AirPods llegarán antes de que termine el año, pero no esperes que los audífonos de Apple tengan cámaras por ahora

Al parecer, los AirPods con cámaras siguen en camino...

... pero el próximo modelo, previsto para 2026, no las tendrá

La verdad es que se sabe muy poco sobre estos nuevos audífonos (que es justo lo que le gusta a Apple)

Por alguna razón, los fans de Apple están pidiendo a gritos nuevos AirPods con cámaras integradas, y hemos escuchado muchos rumores de que están en camino. Pero un nuevo informe sugiere que, en realidad, no serán los próximos audífonos de Apple que veamos.

Según el reconocido corresponsal de Apple, Mark Gurman (a través de su boletín Power On), Apple tiene dos modelos de AirPods en desarrollo.

Los audífonos insignia de color blanco hielo sobre los que hemos estado informando contarán con pequeñas cámaras con inteligencia artificial, y Gurman ahora ha respaldado los rumores de que su lanzamiento está previsto para 2027.

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Pero se esperan algunos modelos para 2026: Gurman menciona otro par de audífonos (sobre los que se sabe mucho menos) que probablemente llegarán junto con los iPhones de 2026 a finales de año.

El reportaje no especifica si se trata de AirPods, AirPods Pro o incluso audífonos supraaurales, pero esto último parece poco probable, ya que los AirPods Max 2 tienen solo unos meses de lanzamiento.

¿Podría tratarse de un posible lanzamiento de Beats? Jacob Krol, de TechRadar, pasó recientemente unos días en la sede de Beats de Apple y presionó a la exitosa marca subsidiaria de Apple para obtener información sobre unos audífonos de Beats de los que se ha hablado mucho, vistos en varias ocasiones en el Mundial recientemente, pero la empresa se mantuvo hermética al respecto.

Por ahora, tendremos que esperar y ver qué pasa.