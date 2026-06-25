Apple acaba de dar la peor noticia posible: subidas de precios en muchos de sus productos principales (incluso el Neo) — y sí, la culpa la tiene el precio de la memoria RAM

Apple ha subido los precios en varias categorías.

El MacBook Neo, en particular, sufrió un aumento considerable.

Esta medida se toma en respuesta a la crisis de la memoria RAM.

Mientras todos están ocupados aprovechando las ofertas del Prime Day de Amazon en todo tipo de dispositivos, Apple acaba de anunciar justo lo contrario: aumentos de precios en la mayoría de las principales categorías de productos, incluyendo el nuevo MacBook Neo, el MacBook Air, el Apple TV, el HomePod mini y más.

Mira, no es que no lo viéramos venir. El CEO saliente de Apple, Tim Cook, puede ser el pionero de la cadena de suministro, quien se aseguró de que el gigante tecnológico contara con amplios suministros de componentes para satisfacer los pedidos de tecnología durante meses, pero la crisis de la memoria RAM y los componentes se ha prolongado tanto que incluso Apple se ha visto afectada.

Cook nos advirtió el mes pasado durante una conferencia sobre resultados en la que mencionó "costos de memoria significativamente más altos" y luego agregó que, a partir de este mes, los precios de la memoria RAM tendrían «un impacto cada vez mayor» en los productos de Apple.

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Ese impacto se ha traducido ahora en precios más altos para numerosos productos de Apple, lo cual la empresa anunció… bueno, sin anunciarlo realmente. En cambio, la Apple Store dejó de estar disponible alrededor de las 7:30 a. m. ET del jueves y volvió a estar en línea una hora más tarde con los nuevos precios y, básicamente, sin fanfarria alguna.

Esto va a doler

Entre los dispositivos que han sufrido un aumento de precio se encuentra el nuevo y emocionante MacBook Neo, una computadora portátil con CPU móvil diseñada especialmente para el mercado de regreso a clases y que, con un precio inicial de 599 dólares, era la computadora portátil más barata de Apple que se recuerde. Ahora su precio inicial es de 699 dólares, lo que también significa que el modelo Neo con el doble de almacenamiento (512 GB) y Touch ID cuesta ahora 799 dólares como precio inicial.

Básicamente, hay malas noticias en varias categorías.

La MacBook Air de 13 pulgadas con el chip M5, una computadora portátil a la que llamé «la mejor ultraportátil que he usado», sube de un precio inicial de 1,099 dólares a 1,299 dólares. La MacBook Pro sube la friolera de 300 dólares (de 1,699 a 1,999 dólares) en su precio inicial.

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Otros productos que sufren aumentos de precio incluyen el dispositivo de streaming Apple TV (ahora a partir de 199 dólares) y el HomePod Mini (que sube de 99 a 129 dólares).

Quizás lo más preocupante para quienes se preparan para el regreso a clases es que el modelo básico del iPad Air sube de 599 a 699 dólares.

Una de las subidas de precio más impactantes es la de un producto que, quizás afortunadamente, a muchos no les afectará: el Vision Pro. A 3.499 dólares, ya era tremendamente caro. Ahora, la edición M5 tiene un precio inicial de —esperen— 3.699 dólares. Eso no ayudará a que se penetre en el mercado de consumo.