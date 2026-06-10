¡Por fin! Apple Intelligence ahora puede generar imágenes falsas de forma eficaz, al igual que todas las demás IA, y espero que estés contento

El calcetín de Schrödinger. Así describo el calzado infantil, invisible pero recreado con realismo fotográfico por Apple Intelligence en iOS 27 Dev Beta. El calcetín se sitúa en el espacio intermedio entre la suposición y la realidad. Solo la IA generativa puede hacerlo real, incluso si el niño de la foto nunca hubiera usado su otro calcetín. Tal es el poder de la próxima actualización de iOS y otras plataformas de Apple, y de la hasta ahora relativamente decepcionante Apple Intelligence: Apple aplica la inteligencia artificial con tal meticulosidad que parecía estar muy por detrás de la competencia.

Pero eso fue antes.

Tras su presentación el lunes en la WWDC 2026, tenemos la nueva Apple Intelligence y sus potentes herramientas de edición y creación de imágenes, que son producto de potentes modelos externos desarrollados en colaboración con Google, o mejor dicho, que incorporan los modelos generativos de Google pero los aplican con el estilo característico de Apple.

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Imágen 1 de 4 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

En la demostración que presencié, diseñada para mostrar el poder de las nuevas y mejoradas herramientas de edición de imágenes de Apple Intelligence, vimos la limpieza más potente que puede hacer algo que Apple nunca antes había intentado en la edición de imágenes: crear algo biológico de la nada, o al menos inferir la existencia de algo humano que claramente no podemos ver. En este caso, el pie de un niño con calcetín. En la imagen (que lamentablemente no puedo compartir aquí, pero hay otros ejemplos más arriba), el niño está sentado en el suelo, con una pierna parcialmente oculta por un gran oso de peluche.

Como antes, podemos trazar líneas sobre elementos que distraen, como una silla o un oso, y luego tocar Limpiar para eliminarlos. La eliminación es algo que Apple Intelligence ya hace bastante bien, pero reemplazar grandes partes de una imagen o crear lo que debería estar ahí no formaba parte de la estrategia de edición generativa de imágenes de Apple. Ahora sí.

En la demostración que presencié, diseñada para mostrar el poder de las nuevas y mejoradas herramientas de edición de imágenes de Apple Intelligence, vimos la limpieza más potente que puede hacer algo que Apple nunca antes había intentado en la edición de imágenes: crear algo biológico de la nada, o al menos inferir la existencia de algo humano que claramente no podemos ver. En este caso, el pie de un niño con calcetín. En la imagen (que lamentablemente no puedo compartir aquí, pero hay otros ejemplos más arriba), el niño está sentado en el suelo, con una pierna parcialmente oculta por un gran oso de peluche.

Como antes, podemos trazar líneas sobre elementos que distraen, como una silla o un oso, y luego tocar Limpiar para eliminarlos. La eliminación es algo que Apple Intelligence ya hace bastante bien, pero reemplazar grandes partes de una imagen o crear lo que debería estar ahí no formaba parte de la estrategia de edición generativa de imágenes de Apple. Ahora sí.

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A replantear la historia

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Las demás herramientas también desafían los límites de la memoria y la realidad. El reencuadre espacial es una ingeniosa herramienta de Apple Intelligence que aplica una especie de modelo 3D a la imagen, permitiéndote rotar sutilmente el sujeto y el fondo para encuadrar mejor la foto. Incluso puedes mover ligeramente al sujeto. Vi cómo lo hacían con la imagen de una mujer sentada en el césped. Debo admitir que el resultado final se veía mejor, y supongo que nadie recordará las fotos con una composición menos perfecta. Al menos siempre puedes volver a la imagen original, aunque imperfecta, para recordar cómo eran las cosas en realidad.

Quizás la mejor y menos drástica de estas funciones de modificación generativa de imágenes sea la nueva herramienta de expansión que, al igual que las herramientas de IA de programas como Adobe Firefly, permite extender el fondo de una foto para que se ajuste mejor a un marco o fondo de pantalla determinado. Es algo que me veo usando bastante, sobre todo porque no altera los sujetos.

Crea algo nuevo

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Sí, amigos, estamos entrando oficialmente en territorio desconocido para Apple. Para una compañía que se enorgullece de su excelencia fotográfica con una de las mejores cámaras, sensores y sistemas de procesamiento de imágenes del sector, ahora está completamente inmersa en la creación de imágenes fotorrealistas.

En una demostración que vi, un joven quería crear un folleto para promocionar, creo, una venta de pasteles para su amigo Phil. Como antes, Image Playground te permite elegir fotos y sujetos de tu biblioteca de Fotos, pero mientras que la aplicación anterior se limitaba a representaciones de cómics de estos sujetos, la nueva aplicación, con nuevos modelos basados ​​en Gemini (todos alojados en la nube privada de Apple), crea imágenes fotorrealistas.

Ahora es una herramienta poderosa, y observé cómo seleccionábamos al sujeto (Phil) y lo describíamos decorando un pastel con una manga pastelera y un tazón de fruta cerca. Pronto, nuestro amigo Phil apareció en pantalla con la apariencia de un maestro pastelero. Daba igual si alguna vez había horneado un pastel en su vida, y mucho menos decorado uno. Lo estaba haciendo en ese momento. No hay nada real en esta imagen, y aunque a Apple le gusta hablar de mantener la esencia de nuestras fotos en las herramientas de edición fotográfica con tecnología Apple Intelligence, este otro mundo creará narrativas visuales completas desde cero.

Sí, aquí hay cierta disonancia sonora.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future) (Crédito de la imagen: Lance Ulanoff / Future)

Aun así, Image Playground es ahora una herramienta mucho más potente. Después de que Phil simulara ser un buen repostero, decidimos que el tazón de bayas que habíamos pedido para la imagen no era el adecuado. No importó, simplemente usamos el Apple Pencil para seleccionar el tazón de bayas y luego le pedimos a la aplicación que lo cambiara por arándanos. También pedimos una torre de cupcakes porque las credenciales de repostero de Phil no eran lo suficientemente sólidas.

El resultado fue una perfección fotorrealista.

Esto es lo que querías, ¿verdad? Todos decíamos que Apple iba a la zaga. Ahora está alcanzando el nivel del resto del sector de la generación de imágenes. Es un avance, aunque no estoy seguro de a qué fin.