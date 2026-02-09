Koop nu geen iPad: er komen twee nieuwe modellen aan

Als je op zoek bent naar een nieuwe iPad of iPad Air, dan is dit zo ongeveer het slechtste moment om er een te kopen. Het lijkt erop dat beide tablets binnenkort een opvolger krijgen.

Dit zegt de bekende Apple-expert Mark Gurman, die in zijn laatste nieuwsbrief voor Bloomberg (via MacRumors) beweert dat er “binnenkort” nieuwe modellen in deze series komen. Hij noemt geen exacte datum, maar de iPad (2025) en iPad Air (2025) zijn beide aan het begin van maart gelanceerd. Een lancering begin maart voor hun opvolgers zou logisch zijn en kan je inderdaad als "binnenkort" omschrijven.

Het lijkt er niet op dat dit enorme upgrades zullen zijn ten opzichte van hun voorgangers, maar er is blijkbaar één belangrijke verandering: Gurman beweert dat de nieuwe standaard iPad een A18-chipset zal hebben (een upgrade ten opzichte van de A16 Bionic in de huidige versie), terwijl de iPad Air een M4-chipset zal krijgen.

AI voor iedereen

(Image credit: Jacob Krol/Future)

Als deze bewering klopt, zal de iPad Air dus de krachtigste van het duo zijn, maar de standaard iPad zou de grootste upgrade krijgen. De overstap naar een A18-chip stelt hem in staat om Apple Intelligence-functies te gebruiken, wat de huidige iPad niet kan.

Afgezien van de chipsets lijkt er echter niet veel te veranderen, aangezien deze twee tablets er naar verluidt ongeveer hetzelfde uitzien als hun voorgangers en over het algemeen vergelijkbare specificaties hebben. Als dat het geval is, is het misschien niet de moeite waard om te upgraden als je al een iPad (Air) uit 2025 hebt. Voor iedereen die momenteel een ouder model gebruikt, zijn ze zeker het wachten waard in vergelijking met wat er nu beschikbaar is.