Doorbraak: revolutie voor laptops op komst dankzij nieuwe chip

Er is een ware revolutie op komst voor Windows-laptops. Qualcomm heeft namelijk zonet een nieuwe generatie chips onthuld op de Snapdragon Summit. Die nieuwe chips beloven grensverleggende prestaties voor laptops in combinatie met een batterijduur van meerdere dagen.

Toonaangevend

Er zijn twee nieuwe chips onthuld, de Snapdragon X2 Elite en de Snapdragon X2 Elite Extreme. Vooral die tweede is interessant, aangezien dit de eerste Extreme-chip is en hij een grote sprong is tegenover de Snapdragon X Elite, die hiervoor de krachtigste chip van het merk was.

De Snapdragon X2 Elite Extreme is ontworpen met het oog op complexe taken en moet "ultieme prestaties, meerdere dagen batterij en pijlsnelle verwerking van AI" leveren. Qualcomm zegt dat deze chip dunne en lichte laptops in staat stelt om altijd en overal veeleisende taken uit te voeren, zelfs wanneer ze op batterijstroom werken.

Vooral op vlak van AI staat Qualcomm kilometers ver voor op de concurrentie. De Snapdragon X2 Elite Extreme is momenteel de chip met 's werelds krachtigste NPU, het onderdeel dat instaat voor alles wat met AI te maken heeft.

De energiezuinige werking van de chip zorgt ervoor dat laptops nu in theorie meerdere dagen verder kunnen met een volle batterij. Hoeveel dagen dat exact zijn, is niet duidelijk. In principe kan je vanaf twee dagen batterij zeggen dat het gaat om "meerdere" dagen. Hoe lang een laptop het precies volhoudt, hangt ook af van de keuzes die de fabrikant maakt op vlak van ontwerp, display, software en meer.