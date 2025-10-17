M6 MacBook Pro lijkt pas echt een grote upgrade te krijgen in de vorm van een OLED-touchscreen

We horen nu al jarenlang dat Apple van plan is om een OLED MacBook Pro te lanceren met een touchscreen. We hebben ook al vaker gehoord dat deze MacBook Pro binnenkort zou verschijnen, maar dit is nog steeds niet gebeurd. Toch horen we nu weer diezelfde claim en dit zorgt ook voor wat verdeeldheid onder Apple-fans.

De laatste ontwikkeling op dit gebied is een verslag van Mark Gurman van Bloomberg. Gurman heeft een goede reputatie als het gaat om Apple-voorspellingen. In het artikel legt Gurman uit dat Apple van plan zou zijn om een MacBook Pro met een M6-chip en een OLED-display te lanceren. Dit display zou dus tegelijkertijd ook nog eens een touchscreen zijn en het nieuwe model zou zijn debuut maken in "eind 2026 of begin 2027".

Om ervoor te zorgen dat het display niet al te veel heen en weer beweegt wanneer je het touchscreen gebruikt, zou Apple schijnbaar een "verstevigde scharnier- en scherm-hardware“ toevoegen aan de MacBook Pro. Dit kan volgens Gurman dus een bekend probleem oplossen van laptops met touchscreens.

Los van de introductie van OLED- en touchscreentechnologie zou deze nieuwe MacBook Pro ook eindelijk de controversiële notch van het display kunnen verwijderen. De notch zou dan vervangen worden door een soort Dynamic Island, net als op de iPhone 17-serie. Daarnaast zouden de nieuwe MacBooks ook "dunnere en lichtere frames" krijgen, plus natuurlijk weer nieuwe M6-chips.

Een dure upgrade

Met iPad en Magic Keyboard kwam je tot nu toe het dichtst bij een soort Apple-laptop met touchscreen. (Image credit: BongkarnGraphic / Shutterstock)

Gedurende al deze jaren dat we al geruchten horen over een MacBook met touchscreen, heeft dit gerucht al veel verdeeldheid gezaaid onder Apple-fans. Steve Jobs was in ieder geval geen fan van het idee, maar volgens anderen is dit een belangrijk vlak waarop Apple duidelijk achterloopt op Windows-rivalen.

Deze verdeeldheid is ook duidelijk te zien op sociale media. Op Reddit gaf de gebruiker qwasdcv bijvoorbeeld aan graag een touchscreen als optionele extra te zien: "ik wil erg graag een OLED MacBook Pro, maar ik wil niet betalen voor een touchscreen dat ik nooit ga gebruiken". Op X zei Kaustubh Katdare op een sarcastische wijze: "Ik hou echt heel erg van vingerafdrukken op mijn scherm. Word ik productiever van".

Andere opmerkingen zijn wel wat positiever. Reddit-gebruiker _ireadthings zei: "Ik zal dit op dag 1 kopen en ik heb al een aantal jaar geen nieuwe Mac gekocht". goldblumspowerbook zei daarnaast: "Als dit echt is, koop ik hem meteen. Ik mis mijn Surface heel erg op het gebied van hardware, en ik zou heel graag een touchscreen-apparaat met macOS willen hebben".

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Er zijn belangrijkere upgrades die de MacBook Pro moet krijgen

(Image credit: Future)

Ondanks deze positieve reacties is het grootste deel van de reacties toch wel wat negatiever. We snappen ook wel waarom dat misschien zo is.

Er zijn namelijk veel dingen die we graag eerder op de volgende MacBook Pro willen zien dan een touchscreen. Denk hierbij aan Face ID, betere gaming-prestaties en natuurlijk ook wel een OLED-paneel. We zijn daarnaast ook niet de grootste fans van een scherm dat compleet onder de vingerafdrukken zit.

Helaas lijkt het erop dat een van deze upgrades die we graag zouden willen zien, Face ID, niet snel een realiteit zal worden. Gurmans verslag stelt wel dat Apple de Touch ID-sensor op de MacBook Pro wil vervangen met Face ID, maar ook dat dat nog jaren zal duren.

Dat is niet het enige slechte nieuws. Gurman gokt ook dat de hogere kosten van de touchscreenonderdelen ervoor zullen zorgen dat de prijs van de MacBook Pro omhoog zal gaan. De nieuwe modellen zouden "waarschijnlijk een paar honderd dollar duurder worden dan de huidige versies".

De startprijs van de nieuwe M5 MacBook Pro is 1.829 euro, dus het zou ons niets verbazen als dit stijgt tot rond (of boven) de 2.000 euro wanneer de eerste MacBook met een touchscreen verschijnt.